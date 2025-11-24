網傳印度人偷衣服反包圍女檔主 警稱誤會已付款

【on.cc東網專訊】浙江省義烏市近日傳有印度遊客偷竊衣物被發現後，一群印度人反圍堵攤檔老闆娘。內媒周日（23日）從義烏警方處獲悉，經核實事件屬誤會。

據指事發於義烏賓王夜市，網傳影片中一名攤檔女店主手持衣物，多次指摘面前的外國顧客「偷別人的衣服」，又表明要交給警察處理。義烏市公安局稠城派出所民警周日回應稱，已就事件正式立案，有民警專門負責跟進處理。義烏市稠城街道賓王社區工作人員同日稱，攤檔區域除公共閉路電視外，還有三挺路夜市管理方安裝的專屬監控，稍後會去夜市的賓王聯勤警務站了解情況。

義烏公安官方其後再回應指，事件實為外籍顧客忘記支付其中一件衣物的費用，後經雙方溝通消除誤會，外籍顧客已當場完成付款。

