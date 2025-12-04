宏福苑火災後，社會各界踴躍捐款支援救災。(資料圖片)

宏福苑五級火發生後，社會各界踴躍捐款支援救災，騙徒則扭盡六壬詐騙。近日網上流傳有人到銀行要求將通訊地址更改為宏福苑，疑騙取災民資助。香港銀行公會表示，銀行已提醒前線員工，要加強相關審查，並需要提交災民證等證明文件等。另外，警方亦提醒，有騙徒冒內地公安和香港政府部門，向市民訛稱涉火災詐騙或散播火災消息，藉機索取個人資料或要求轉帳。

有網民在社交平台貼文，引述在港島任職銀行職員的朋友指，近日很多人專程到銀行櫃枱，將通訊地址轉為宏福苑，懷疑是為騙取資助，已舉報這些帳戶為可疑或問題帳戶。銀行公會表示，為防有人魚目混珠，主要零售銀行近日已提醒前線及相關部門員工，若客戶要更改地址至大埔宏福苑，需要提交「災民證」等證明文件，提供改地址的原因等，並加強後台抽查。金管局表示，與銀行業界和警方保持緊密溝通，並積極配合警方的調查工作。



有網民發文指，近日不少人到銀行將通訊地址改為宏福苑。

此外，連日來出現藉大埔火災的詐騙釣魚短訊，或假冒社福機構捐款騙案。警方昨再提醒，近期出現騙徒假冒內地公安及香港政府部門來電，虛構指控包括「在內地發帖文以大埔火災名義非法籌款」及「散播火災消息涉嫌違法」，並恐嚇市民需前往內地接受調查，藉機索取個人資料或要求轉帳。

警方強調，市民切勿相信此類來電，並提出如果來電者自稱「公安」，立即收線；內地官員或執法機關絕不會致電至香港辦案；更不會要求香港市民親赴內地；留心來電顯示「+86」字頭的電話號碼；真正的執法人員調查案件時，並不會索取網上理財密碼或指示將錢轉帳至指定銀行戶口。

警方和香港網絡安全事故協調中心(HKCERT)亦提醒，近日騙徒以火災名義詐騙，並以「GovHK」名義發送短訊，聲稱因「曾點擊廣告連結就自動同意捐款/系統會自動扣你戶口」，附上九位數字電話號碼，供市民聯絡，企圖呃市民個人資料。HKCERT指，慈善或特區政府渠道不可能因為你點過廣告連結就「自動識別帳戶並扣款」。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/網傳大批人改銀行通訊地址疑騙宏福苑資助-銀行公會指須交災民證/625048?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral