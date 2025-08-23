網傳大量謠言 微博啟動專項治理工作

【on.cc東網專訊】為了進一步加強有效治理不實訊息，微博持續展開網絡謠言專項治理工作，由本月4日至周日（17日）已清除全網流傳典型謠言之餘，亦清理超過1.7萬條相關違規內容，以及處置406個帳號。

經巡查，微博發現月初至月中流傳多則謠言，包括有下台官員使用政府伺服器挖比特幣，以及「亮證女」實為公安部門某領導等，為此已清理多條相關違規內容，亦關閉最早發布相關謠言帳號。

微博強調將積極履行主體責任，不斷完善辟謠工作機制，強化訊息識別，加大溯源力度，針對謠言訊息及時打標簽加以引導，從嚴快速處置違規賬號。所謂「亮證女」是指，廣西自治區防城港市一名女司機上月與對頭車司機發生口角，期間一度亮出公職人員證件。

