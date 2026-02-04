網傳鄧兆尊日收4萬利息 拍片回應網民唔賣帳：怕被綁匪盯上

58歲鄧兆尊身家豐厚，近年生活過得悠哉遊哉，又擁3位伴侶，包括：「正印」Carmen、「阿二」車厘子（Cherry）及「阿三」陳小姐，被稱「現代韋小寶」。由於鄧兆尊身為已故新馬司曾（鄧永祥）嘅兒子，所以佢嘅身家一直成為外界嘅焦點，而佢亦曾經承認每年一房有形容為「長期合約」嘅50、60萬家用，亦有傳佢繼承爸爸15億遺產，最近更有傳佢日收4萬利息，所以佢拍片上載到社交站就謠言澄清。

喺影片中，鄧兆尊笑話：「近期好多視頻話我每天進賬四萬，喂！係咪真㗎？如果我有咁多錢嘅話，我買隻遊艇同大家去旅遊啦，係咪先？我每日喺度咁辛苦工作嘅話，我都知道大家好多時因為流量嘅問題，誇張咗我啲報道嚟講，唔緊要，大家開心就得㗎喇！但係呢，有個譜先得㗎！我邊有咁多錢攞出嚟，係咪先？其次嘅話，好多評論話你咁多身家，借啲俾我好唔好呀？投資一啲俾我好唔好呀？我都有睇到，其實呢我都係一個普通人嚟嘅，每日努力工作。我都好想成為大家嘅許願樹，但係俾啲時間我啊，我盡量努力啲呀！到最後我有啲咩開心啲，會盡量同大家分享㗎啦！OK？」

澄清影片出街後，唔少網民都唔賣帳，留言話：「絕對唔止四萬」、「點止四萬吖⋯⋯」、「怕被綁匪盯上。」、「他爸留下的房產絕對超過十億，現金估計也不少」、「咁高調唔驚俾人標參咩邊個够膽認啊」、「我還以為你要澄清不止4萬呢」及「大家醒醒，他的工作是每天花錢」等等。

