網傳香港會落雪！歐洲電腦預報「超級寒流」1月中襲港 附香港天文台官方回應

今日1月7日天文台錄得最低10.9度，創下入冬以來新低，天文台更發出霜凍警告，終於感受到香港冬天的威力！不過，近日網上流傳一張電腦預報截圖，顯示1月中旬香港將被「深藍紫色」覆蓋，氣象數值甚至低至1度，引發全城關注，難道香港真的會落雪？

紫藍色預警引發「急凍」恐慌

今次熱議的源頭，來自香港天文台「地球天氣」網頁所引用歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）的電腦模型數據，顯示一股強烈東北季候風預計在1月中下旬南下襲港。從氣象圖可見，香港鄰近地區氣溫預計跌至5至8度，廣東以北更呈現代表零下低溫的深藍色。模型更指出，1月10日至15日期間，強風將加劇風寒效應，令體感溫度遠低於實際氣溫，寒意極其顯著。

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）的電腦模型數據顯示一股強烈東北季候風預計在1月中下旬南下襲港。（圖片來源：香港天文台）

網民瘋傳月中降至1度 外國人形容香港濕凍世界級

截圖在討論區及社交平台瘋傳，網民反應兩極。有網民表示期待在香港見到雪景，但亦有理性網民質疑遠期預報的準確性，認為每逢冬季均有類似傳聞，最終往往與現實不符。

不過，討論度最高的莫過於香港「濕凍」的威力。近日有外國人在網上發布短片，形容身穿厚羽絨在香港仍感到「不同層次的寒冷」，甚至稱香港為「地球上最凍的地方」之一。這番言論引起大批港人共鳴，認為比起實際氣溫數值，體感上的濕冷寒意才是最難應付的挑戰。

外國網民形容身穿厚羽絨在香港仍感到「不同層次的寒冷」。（圖片來源：Getty Images）

香港天文台回應：落雪機會相當微

面對網上謠言，香港天文台隨即作出官方回應。天文台科學主任指出，根據目前的九天天氣預報，本港氣溫預計介乎11至21度，天氣普遍晴朗乾燥，與網傳的1度有巨大落差。天文台解釋，落雪需要極端氣象條件，包括大氣溫度需在0度以下且伴隨水分，目前預測1月中旬濕度極低（約25%），降雪機率可謂相當微。

根據目前的九天天氣預報，本港氣溫預計介乎11至21度，天氣普遍晴朗乾燥。（圖片來源：香港天文台）

香港大帽山曾四度留下雪蹤

雖然今次落雪機會不大，但翻查歷史，香港確實曾出現過降雪紀錄。自1948年有紀錄以來，天文台僅錄得4次降雪報告，包括1967年2月、1967年12月、1971年1月及1975年12月。除了第一次是在歌連臣角錄得，其餘三次均發生在全港最高峰的大帽山山頂。而大眾記憶猶新的2016年1月「超級寒潮」，雖然當時錄得自1957年以來最低的3.1度，大帽山更出現冰封景象，但當時觀測到的是小冰粒及霧淞，並非正式降雪。

自1948年有紀錄以來，天文台曾錄得4次降雪報告。（圖片來源：Getty Images）

