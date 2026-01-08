網傳 Apple 竟向 OPPO「取經」，拆解 Find N5 後感嘆：屏幕平整度難以超越

文章來源：Qooah.com

近期數碼博主 ＠定焦數碼 爆料稱，Apple 在購買 OPPO Find N5 摺疊手機後進行拆解研究，在對比內部的不少樣品後發現，屏幕的摺疊平整度難以超越該機型。

對於 Apple 的首款摺疊屏手機，網上有多方消息稱將於 2026年5月啓動量產，於9月份的常規 iPhone 發佈會上一同推出。

規格方面，Apple 的首款摺疊屏手機採用 5.5吋屏幕，解像度為 2088×1422，有著 460 PPI 的像素密度。前置超小開孔的 HIAA 鏡頭，最大程度的提升屏佔比。

OPPO Find N5 作為 Apple 拆解研究的對標產品，發佈於2025年2月，憑借極致輕薄的設計榮獲過全球最薄的摺疊屏旗艦產品。

OPPO Find N5 在摺疊狀態下的厚度僅為8.93mm。鉸鏈採用 OPPO 自研的鈦合金天穹鉸鏈，不僅減少機身厚度，還更好的控制摺痕。相比上一代機型，屏幕摺痕寬度縮窄 10%，深度減少 30%。OPPO Find N5 搭載 Snapdragon 8 Elite 處理器，內屏為8.12吋，外屏為6.62吋。

OPPO Find N5 內外屏的前置鏡頭為 3200萬像素與 2000萬像素鏡頭。後置為 5000萬像素超光影主鏡 + 5000萬像素超光感潛望長焦鏡頭 + 800萬像素超廣角鏡頭，支援3倍光學變焦。