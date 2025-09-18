施政報告懶人包｜租者置其屋冇影 居屋綠表比例增至 5 成
網友熱議Steam未來該由誰接手？資深開發者形容G胖是「地獄大門的看守者」
Gabe Newell 是遊戲公司 Valve 的創辦人兼擁有者，除了開發出多款熱門遊戲《戰慄時空》系列、《CS2》、《DOTA2》等外，還推出了全世界最大的 PC 數位遊戲銷售平台 Steam。然而如今 Gabe 已經 62 歲，先前才透露自己一週連續 7 天都在工作，但又一邊過著退休般的生活，感覺非常的快樂。 但這也引起眾人討論 Gabe 退休後 Steam 的未來，以及 Gabe 的兒子 Gray Newell 是否會接棒。
隨著 Gabe 形容自己進入退休生活，加上已經 62 歲，以及先前 Steam 有 DEI 進步人士加入的傳聞，引起越來越多的恐慌。有人認為假如 Gabe 去世的話，PC 遊戲界將會發生「權力真空」的情況，新的 Valve 執行長可能會把 Steam 賣掉，像是賣給微軟之類的，或是加入更多彈出視窗廣告...等，讓 Steam 在短短 1 年時間內變得更加糟糕。
I worked in the computer game industry for 24 years. I have met Gabe personally.
This is 100% a realistic fear. Gabe is barring the gate to Hell. There are others like him, but he is one. https://t.co/xYTuNbTL3t
— Sandy Petersen 🪔 (@SandyofCthulhu) September 15, 2025
對此，一名在 PC 遊戲產業工作 24 年，參與過《毀滅戰士》、《世紀帝國》等遊戲的遊戲設計師 Sandy Petersen，他在 X（推特）上發文回應：「我曾與 Gabe 本人見過面。這絕對是一種非常現實的恐懼。Gabe 正在把守通往地獄的大門。像他這樣的人還有不少，但他就是其中之一。」以此來比喻 Gabe 在 PC 遊戲產業的重要性。
其他網友也認為，如果新的掌權者夠聰明，就知道 Steam 不用刻意去創新或是改變，每年就能有大量的收入，更不需要讓公司上市。當然，有人提到 Gabe 的兒子 Gray Newell 或許會接手，他有成立遊戲工作室 Naetyr，想要開發一款類似《星際公民》的科幻遊戲，但至今仍沒推出，最後的消息是 2021 年。除了遊戲開發外， Gray Newell 最知名的領域是「賽車」，是車隊 Heart of Racing 的車手，個人 Instagram 上也都是賽車、車輛相關內容。
Our concept artist @TDSpiral has been hard at work creating some beautiful landscapes and characters including this amazing piece showcasing one of our early map designs #gamedev #indiedev #conceptart pic.twitter.com/FppPe8El6h
— Naetyr (@Naetyr) January 17, 2018
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
Ray-Ban Meta 第二代眼鏡現身：3K 錄影、8 小時續航力
除了主打顯示的 Meta Ray-Ban Display 以外，Meta 也趁著 Connect 2025 的機會推出了第二代 Ray-Ban Meta 眼鏡。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
連環甩轆、超尷尬？Zuckerberg 現場示範 Meta Ray-Ban Display 多次失誤，但仍然值得期待
先嘗試利用 Live AI 功能在現場指導烹飪韓式牛排醬時，AI 回應多次脫節，並因 Wi-Fi 不穩而中斷示範。更尷尬的是，Zuckerberg 使用 Neural Band 接聽 WhatsApp 視訊通話時，現場多次未能成功接通電話，只能改而播放音樂等其他演示。Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
Elon Musk 表示 xAI 有機會透過 Grok 5 實現 AGI
Elon Musk 本週表示，他的人工智能初創公司 xAI 有潛力在其大型語言模型 Grok 5 的下一版本中 […]TechRitual ・ 18 小時前
Oakley、Meta 再推 Vanguard 眼鏡：包覆鏡片、中置相機瞄準運動愛好者
除了老朋友 Ray-Ban 以外，Meta 這次在 Connect 2025 上還聯手 3 個月前剛一同發布 HSTN 眼鏡的新夥伴 Oakley，再推出了一款定位更小眾的 Vanguard 智能眼鏡。Yahoo Tech HK ・ 39 分鐘前
雙 2 億像鏡頭 + 天璣 9500，vivo X300 Ultra 影像旗艦規格全面睇!
日前 vivo X300 現身 Geekbench 跑分平台，搭載的聯發科天璣 9500 處理器表現備受矚目。這款全新旗艦晶片將於 9 月 22 日正式發布，比高通 Snapdragon 8 Elite Gen 5 早一天亮相。不過天璣 9500 並非 X300 系列唯一亮點，vivo 還將為其配備自家研發的 V3+ 影像晶片。Mobile Magazine ・ 4 小時前
必須保護！Anthropic執行長：晶片也許是美國當下對中國的「僅存優勢」
美國 AI 新創公司 Anthropic 執行長 Dario Amodei 周三 (17 日) 表示，晶片領域的主導地位或許是美國當下對中國僅存的「優勢」，必須加以「保護」。 《路透社》周二 (16 日) 獨家報導，輝達(鉅亨網 ・ 5 小時前
在我心中，你是獨一無二 ｜首部A.I.生成連續短劇開播 劇中A.I.演員開IG與粉絲互動
香港電視界首部AI生成青春校園愛情短劇《在我心中，你是獨一無二》於9月15日登陸myTV SUPER及TVB Plus。由TVB Plus製作、myTV SUPER出品，每集不超2分鐘，由A.I.演員鄭柏然Owen、曾子悠Luna及何灝瀧Hugo主演。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Meta Ray-Ban Display 眼鏡登場：HUD 顯示、相機、喇叭、觸控齊備
果然如提前洩漏的影片所示，Meta 在 Connect 2025 活動中發布了與 Ray-Ban 共同打造的新眼鏡 Meta Ray-Ban Display。Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
告別中年發福，吃對就先瘦80%！40+女性專屬「10個懶人減重法」，不進健身房也能健康瘦
40歲後的減重，飲食是絕對的關鍵。妳的身體對精緻澱粉和糖分的反應會更敏感，但同時也更需要優質的營養來維持肌肉量與新陳代謝。秘訣1：增加優質蛋白質攝取原因： 蛋白質不僅能提供更持久的飽足感，幫助妳減少餐間的零食慾望，更是維持肌肉量的關鍵原料。肌肉量越高，基礎代...styletc ・ 23 小時前
曉文「家門口」領利華征歐
【Now Sports】取代坦夏接掌利華古遜的曉文，上周取得德甲首勝後，歐聯馬上便要造訪家鄉丹麥。作客哥本哈根的比賽，是曉文（Kasper Hjulmand）帶領利華古遜的第2場比賽。6天前的首戰，「藥廠」在德甲以3:1輕取法蘭克福，成功助曉文「插旗」，證明他可能是沙比阿朗素的「真．接班人」。曉文曾在丹超執教過林比和北西蘭，也做過4年丹麥國家隊教練，進出哥本哈根的公園球場無數次，也對這支丹超勁旅非常熟悉。體育總監路菲斯賽前便透露，在聘請曉文時的對話，已經和他提到這場比賽：「我告訴他，你的歐聯首個客場比賽就在哥本哈根，就是你的家門口，你可能比任何人都可以準備得更充份。」利華古遜上季在歐聯16強止步，兩回合都不敵同為德甲的拜仁慕尼黑，而今季人腳流失，包括教練沙比阿朗素及主將如穫斯、謝利美菲林龐及加列沙卡等都悉數離隊，但路菲斯不擔憂：「上周五對法蘭克福一役，就已經證明我們的戰力還是存在，曉文願意接過教鞭，代表他滿意我們的陣容，否則就不會應承。今個夏天，球員變動頻繁，確實造成一定的緊張氣氛，但這場比賽對曉文來說，是一個特別的時刻，對我們也是如此，因為是歐聯開打。」歐聯 哥本哈根VS利華古遜Nonow.com 體育 ・ 36 分鐘前
伊薩地標雲迪克絕殺 利物浦3：2挫馬體會
【Now Sports】利物浦周三在歐聯憑早段連入兩球，即使其後被追平，仍憑雲迪克補時建功以3:2作客打敗馬德里體育會。比賽至補時兩分鐘，眼見雙方勢將賽和2:2，利物浦此時右路得到角球，由蘇保斯拿爾開出，雲迪克（Virgil van Dijk）在12碼點位置如天將軍般頂球彈地破網，紅軍就憑這入球絕殺馬德里體育會。利物浦是役安排伊薩（Alexander Isak）首度披甲，夥拍沙拿（Mohamed Salah）衝鋒陷陣。開賽頭段完全是沙拿的個人騷，開賽後僅4分鐘，他主射自由球，皮球省中羅拔臣後改變方向破網。兩分鐘後，沙拿與加芬比撞牆入楔，馬體會守將略為遲疑，讓沙拿射成2:0。頭20分鐘，沙拿11次觸球8次傳球，成功傳球率達100%，而他取得1個入球及1次助攻，相當搶眼。不過當他其後射門貼柱出界，馬體會大難不死，於上半場補時由馬高斯路蘭迪禁區內快腳篤入追成1:2。易邊後馬體會努力反撲，直到81分鐘，馬高斯路蘭迪在禁區前窩利妙射成2:2，無奈馬體會最終還是遭絕殺。now.com 體育 ・ 10 小時前
林曉峰携22歲長子林寶現身時裝騷 變身型男顏值大升級 網民撐「原地出道」
藝人林曉峰與康子妮於2020年結束18年婚姻，兩人育有兩名兒子，長子林寶與次子林熙先後到外地留學。其中22歲的林寶日前與爸爸林曉峰一同出席內地品牌的時裝騷Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
48歲謝安琪「飽滿蘋果肌」樣子仍像少女！兩孩靚媽的保養大法：每天2.5公升室溫水起跳
謝安琪日前宣布開世界巡迴演唱會，入行20年的Kay，首次在馬來西亞開個唱。演唱會海報上，穿著藍色露肩裙裝的Kay，一如以往如女神般示人。海報一發布後隨即引起熱話，老公張繼聰更轉載到Threads分享指：「希望唔使食炒價……」幽默地支持老婆。Yahoo Style HK ・ 1 天前
暴跌九成！中國機器人租賃價格大跳水 日租金從近3萬元人民幣暴跌到只剩不到3000
最新數據顯示，中國機器人租賃行業正經歷價格大跳水的慘況，日租價格較巔峰時期跌逾 9 成。這場始於今年春晚舞台的機器人租賃狂歡，短短半年內就經歷戲劇性的市場崩塌。鉅亨網 ・ 1 天前
娛樂好好玩｜陳凱琳唔鍾意「最吸金KOL」稱號 吳家樂指Grace改變鄭嘉穎「好犀利」
日前（15日）播出一集嘅網上娛樂節目《娛樂好好玩》繼續大談圈中熱話及大爆秘聞，期間講到陳凱琳（Grace）及鄭嘉穎。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
匯豐將最優惠利率減0.125厘至5.125厘
匯豐銀行今天宣布,由2025年9月19日(星期五)起,下調港元最優惠利率(P)12.5點子,由年利率5.25%調低至5.125%。匯豐對上一次於2024年12月20日調整港元最優惠利率,當時減息 12.5點子。infocast ・ 3 小時前
Jennie同款Stanley水杯聯名亮相！讓BLINKS更愛飲水，還附上水豚卡比巴拉吊飾
BLACKPINK四位都是「帶貨女王」，近期密密推出聯名的有這位「Jennie女王」，早前才見她成為Ray-Ban代言、與Beats聯名的紅色耳機都上架了，現在手上拿著的Stanley水杯都出聯名，而且還附上她最愛的水豚君吊飾，讓一眾BLINKS都要愛上飲水了！Yahoo Style HK ・ 1 天前
阿Mo醫療費用傳隱憂 女友So Ching自爆半年無嚟M「身體不斷響警號」
MIRROR 2022年紅館演唱會發生大屏幕墮下意外，舞者李啟言（阿Mo）被大電視擊中受重傷，至今仍需接受治療。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
宋熙年為妹妹舉辦告別單身之旅 網民激讚兩姊妹笑容甜美猶如餅印
宋熙年（Sarah）於2007年參加國際中華小姐勇奪冠軍，從而簽約TVB成為藝人，主力主持《東張西望》及明珠台節目《Dolce Vita》，入行12年都未獲安排主持台慶、、頒獎禮等TVB大騷，令唔少網民都替其感到可惜。宋熙年2016年與陳智燊（Jason）結婚，為圈中嘅模範夫妻，二人育有兩子；2019年，宋熙年約滿離巢TVB後繼續主持工作及轉型KOL，不時於社交平台及YouTube頻道大曬生活點滴。日前，宋熙年分享為胞妹舉辦告別單身之旅嘅照片，網民大讚妹妹外貌。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
「美誠月餅」殺到北美？多款「香港月餅」應市 售價僅美心四分之一
中秋臨近，北美驚現多款標榜「香港製造」月餅，卻是港人聞所未的品牌，疑涉「洗產地」引發爭議。Yahoo財經 ・ 1 天前