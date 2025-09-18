網友熱議Steam未來該由誰接手？資深開發者形容G胖是「地獄大門的看守者」

Gabe Newell 是遊戲公司 Valve 的創辦人兼擁有者，除了開發出多款熱門遊戲《戰慄時空》系列、《CS2》、《DOTA2》等外，還推出了全世界最大的 PC 數位遊戲銷售平台 Steam。然而如今 Gabe 已經 62 歲，先前才透露自己一週連續 7 天都在工作，但又一邊過著退休般的生活，感覺非常的快樂。 但這也引起眾人討論 Gabe 退休後 Steam 的未來，以及 Gabe 的兒子 Gray Newell 是否會接棒。

許多玩家都擔心沒有 Gabe 的未來。（圖源：Steam）

隨著 Gabe 形容自己進入退休生活，加上已經 62 歲，以及先前 Steam 有 DEI 進步人士加入的傳聞，引起越來越多的恐慌。有人認為假如 Gabe 去世的話，PC 遊戲界將會發生「權力真空」的情況，新的 Valve 執行長可能會把 Steam 賣掉，像是賣給微軟之類的，或是加入更多彈出視窗廣告...等，讓 Steam 在短短 1 年時間內變得更加糟糕。

對此，一名在 PC 遊戲產業工作 24 年，參與過《毀滅戰士》、《世紀帝國》等遊戲的遊戲設計師 Sandy Petersen，他在 X（推特）上發文回應：「我曾與 Gabe 本人見過面。這絕對是一種非常現實的恐懼。Gabe 正在把守通往地獄的大門。像他這樣的人還有不少，但他就是其中之一。」以此來比喻 Gabe 在 PC 遊戲產業的重要性。

其他網友也認為，如果新的掌權者夠聰明，就知道 Steam 不用刻意去創新或是改變，每年就能有大量的收入，更不需要讓公司上市。當然，有人提到 Gabe 的兒子 Gray Newell 或許會接手，他有成立遊戲工作室 Naetyr，想要開發一款類似《星際公民》的科幻遊戲，但至今仍沒推出，最後的消息是 2021 年。除了遊戲開發外， Gray Newell 最知名的領域是「賽車」，是車隊 Heart of Racing 的車手，個人 Instagram 上也都是賽車、車輛相關內容。

