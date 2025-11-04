不是Nike、Adidas！網友推「出國必穿１神鞋」：日本狂走２萬步完全不腳痛

運動鞋市場競爭激烈，除了常見的Nike、Adidas外，近年來越來越多品牌憑藉獨特技術與舒適度獲得消費者青睞。特別是在長途旅行或戶外活動中，一雙好的運動鞋往往能決定整趟行程的舒適度。一名女網友日前分享她穿著HOKA運動鞋前往日本關西旅遊的經驗，每天步行２萬步卻毫無不適，讓她直呼「笑著回本」，引發網友熱烈討論。

穿HOKA鞋子走萬步不腳痛

一名女網友在Threads平台發文分享，她原本認為買２雙HOKA鞋子就要破萬元過於昂貴，沒想到在日本關西５天旅遊行程中，每天都要步行２萬步以上，卻完全沒有腳痛問題，讓她驚呼「沒有人喊腳痛，直接笑著回本」，並好奇詢問是否有其他人也是出國旅遊後才被HOKA圈粉。

網友分享穿HOKA鞋子心得

文章曝光後，引來眾多網友分享使用經驗，「HOKA bondi ９真的好穿」「我剛徒步環島結束，就是穿這雙，每天走30～40k、７～10小時，就真的靠它」「推爆！男友帶買後已經只愛HOKA，雖然還是會腳痛（足底筋膜一輩子的問題），但已經比所有的鞋都更耐走了」「純推HOKA，要是知道在台灣買也沒比較貴，就先買了，還可以省舊鞋行李，穿了走關西12天每天上萬步，也不用買什麼大猩猩之握跟休足時間了」。

據悉，Hoka One One是一家源自法國的運動鞋品牌，鞋款通常具有厚實且柔軟的中底，減震性能相當優秀，不只適合長距離跑步、越野，日常穿著也很好搭配，因此受到跑者與戶外愛好者喜愛。

出國穿什麼鞋最好走路

除了HOKA，討論串中也有網友推薦其他運動鞋品牌，「可以試試看Skechers，價格便宜一點點也是非常好穿！身為出國十幾次的我強烈建議可以拿１雙」「推薦Asics，跑步人必備的跑步鞋，走路也超級舒服，最多１天走過４萬步也不會不舒服」「我穿Airmax97還不是每天２萬以上」「我想推HOGAN餅乾鞋耶，我穿它去爬金刀比羅宮，走路飛快，腳底也很舒適」。

▲網友推薦HOKA鞋子好穿、耐走。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章