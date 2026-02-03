網友最推度假海島TOP10！馬爾地夫只排第４，第１名花費不多、旅遊品質高

探索全球最美的海島天堂，享受陽光、純淨沙灘和蔚藍海洋，潛水、賞鯨鯊、玩帆船、看珊瑚等各式各樣的海上活動，沉浸在自然美景中，體驗豪華度假村的頂級服務，還能在一望無際的海灘上chill一整天，你是不是也想一秒飛到這些海島國家呢？《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出最受歡迎的10個人氣海島，找個海灘讓自己好好放鬆吧！

NO.10 泰國 普吉島

有「泰國珍珠」之稱的普吉島是世界知名的度假勝地，為泰國很早期開發的海島，因此觀光資源成熟，不僅擁有豐富的天然資源與美景，各種觀光建設也都相當齊全，同時擁有絕美海灘、經典跳島行程、飛索、酒吧、古鎮小區、按摩等多樣活動，你想狂歡整晚、在沙灘上好好放鬆、探索祕境或是漫步當地市集都能同時享受。

廣告 廣告

普吉島因為鄰近台灣，成為了台灣人熱愛的旅遊地點之一，除了有各種戶外活動，市區也有繁華的購物區，建築以彩色的小矮房為主，異國色彩濃厚，能夠滿足愛逛街的旅客，網友分享「是很值得一遊的海島」「能在普吉島做的行程超級豐富」「CP值很高的海島選擇」。

▲普吉島是世界知名的度假勝地。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

NO.９ 馬來西亞 沙巴

沙巴坐落於馬來西亞的東北部，以其獨特的自然風光和文化魅力而聞名，保有當地的原住民文化，並擁有遼闊美麗的自然景致，不僅能夠感受到宜人的亞熱帶氣候，還能探索原始叢林和極其豐富的海洋生態。

網友列舉了沙巴幾項必去的景點，像是有世界前３名最美夕陽的「丹絨亞路沙灘」，「環灘島」「美人魚島」「沙比島」則擁有柔軟沙子和未被汙染的清澈海水，不僅是必訪的親子戲水聖地，夜晚還有機會欣賞到絕美的藍眼淚；近期新開發的超夯景點「沙巴海河灣」也不容小覷，以能照映夕陽的天空之鏡而聞名，沙巴真的是海島旅遊的首選之一。

▲沙巴的丹絨亞路沙灘相當有名。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

NO.８ 菲律賓 長灘島

世界最美麗七大島嶼之一的「長灘島」原名來自來自於法文，有美麗之島、天堂之島之意。因為絕美的白沙灘被評為世界最美的沙灘，湛藍的天空搭配清澈的透明海洋，一望無際的海岸線每年吸引了上百萬的遊客前往。菲律賓政府曾於2018年宣布長灘島封島６個月，讓被人為破壞的環境可以自然修復，但在開島後仍舊穩坐數一數二熱門的海島之一。

長灘島上不僅有數個祕境海灘可以探索，還能搭乘直升機眺望整座島嶼，各種豐富的水上活動應有盡有，如果想要chill一下的話，夜晚的酒吧則非常適合好友們一起微醺小酌，去過的網友都說，「學生黨也能負擔起的海島行程」「島上的夜生活很精采」「風帆船上的夕陽超美」。

▲長灘島為世界最美麗七大島嶼之一。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

NO.７ 菲律賓 宿霧

宿霧為菲律賓的第２大城，不僅有歷史悠久的人文古蹟，還有刺激好玩的跳島之旅，當地的市場也相當熱鬧好逛，讓宿霧成為當之無愧的海島天堂。熱愛水上活動的人如果想要體驗潛水、浮潛或是和海洋生物近距離接觸，可以到離市區只要１～２個小時的薄荷島、資生堂、歐斯陸等數個小島，其中宿霧最知名的重要活動之一「與鯨鯊共游」，是世界上唯二可以跟鯨魚一起游泳的海域，讓你能夠近距離觀賞到這些可愛溫柔的海底巨人！

宿霧一直以來都是台灣人熱門的旅遊勝地，旅客們都讚道，「和鯨鯊共游的體驗超特別」「可以玩盡各種水上活動」「很適合預算不高的旅客」。

▲去宿霧玩時，可以與鯨鯊共游。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

NO.６ 韓國 濟州島

韓國的濟州島可說是近年來最夯的旅遊勝地，因為受到許多暴紅的韓國綜藝和戲劇的青睞，成為了韓國人最愛的度假小島，實境秀《單身即地獄》以及韓劇《我們的藍調時光》都曾在濟州島取景過。

當地的人文風情簡單淳樸，除了有牛島、漢拏山等豐富的自然美景，還有必吃必逛的東門市場以及蓮洞商圈，且因四面環海的地理位置，出產超多美味又新鮮的海產，更有世界珍貴遺產之一的「海女文化」。網友們紛紛表示，「可以在濟州島體驗到慢生活」「海女餵食秀很精采」「有別於韓國市區的愜意感」。

▲濟州島是韓國人最愛的度假小島。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

NO.５ 美國 夏威夷群島

海島始祖「夏威夷」是美國唯一一個全部位於熱帶的州，矗立於太平洋中央，共包含137座島嶼、外島、環礁，總長2451公里，不僅形狀各異，每個島嶼也各有特色。其中必訪的跳島行程包含可愛島、歐胡島、摩洛凱島、拉奈島、茂宜島和夏威夷大島，擁有全世界最活躍的火山，也是衝浪與日光浴的絕佳勝地，獨特的熔岩地貌以及豐富的自然生態，提供各式各樣的戶外活動，人煙稀少的白色沙灘更是美不勝收。

此外，不間斷的慶典活動也是焦點之一，觀光客能夠一邊欣賞著曼妙的草裙舞演出，一邊感受逍遙自在的阿囉哈氛圍，去過的網友都說，「是最具代表性的海島了」「陽光、沙灘、比基尼的代名詞」「在地人都活力滿滿，超熱情」。

▲夏威夷可欣賞曼妙的草裙舞演出。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

NO.４ 馬爾地夫

馬爾地夫被稱為是「上帝遺落人間的珍珠」和「印度洋上人間最後的樂園」，是所有佳偶夢寐以求的蜜月勝地，橫跨過印度洋如夢似幻的水域，在清澈透藍的海底能看到五顏六色的珊瑚礁以及豐富的海洋寶藏。陸地上的世界也相當精采，不論是想與情人攜手漫步遼闊軟綿沙灘或是愜意地躺在水上屋，喝著調酒、看著海洋，無憂無慮的步調配上醉人的美景是每個人的心之所向。

如果你的預算足夠，非常推薦一生一定要去一次馬爾地夫，造訪過的網友都表示，「完全是與世隔絕的夢幻天堂」「能讓人忘掉所有煩惱的地方」「想永遠住在這個島上」。

▲馬爾地夫是所有佳偶夢寐以求的蜜月勝地。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

NO.３ 印尼 峇里島

峇里島被譽為世界級的旅遊首選之一，豐富的歷史文化和自然美景能滿足不同遊客的喜好，是一個多樣化的度假勝地，你可以在藝術市集買到當地物美價廉的特色服飾，觀賞令人嘆為觀止的賽卡普瀑布，在巴圖波隆海灘上盡情衝浪，最後在烏魯瓦圖寺欣賞日落餘暉和傳統火舞；而絕不能錯過的海神廟是峇里島最具代表性的廟宇，位在巨岩上的廟宇，每逢漲潮就會與陸地隔絕，壯闊的海岸景致是遊客必訪的原因！

綜合而論，峇里島絕對是可以包容你的一切，不論是想放鬆休息的旅客，或是大自然的愛好者，峇里島提供了各種各樣的體驗活動，讓你能夠深刻感受到印尼海島的迷人風情。

▲峇里島豐富的歷史文化和自然美景能滿足不同遊客的喜好。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

NO.２ 越南 富國島

2024年春節期間的年代旅遊丟包事件，讓位於越南的富國島備受討論，躍升為近期新興的旅遊景點；根據統計，台灣旅客為富國島2024年上半年的第２大客源，前４個月的造訪人次將近７萬，可見富國島是台灣人心中的國際觀光勝地。

富國島為越南最大的島嶼，過去曾是軍事用地，因盛產珍珠而有「珍珠島」美名，以綿長的沙灘、碧綠的大海等樸實的自然地景而聞名，2021年《時代》雜誌評選為全球百大景點，陸續打造主題樂園、跨海纜車、地中海小鎮等觀光設施，進而獲得「越南馬爾地夫」「越南威尼斯」的別稱，造訪過的網友分享，「可以體驗到獨特的越式風情」「日落沙灘超級美」「小資族也可以去的夢幻海島」。

▲富國島以綿長的沙灘、碧綠的大海等自然地景而聞名。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

NO.１ 日本 沖繩群島

從台灣出發僅需90分鐘的沖繩，長年以來都是台灣人最喜愛的海島之一，台灣曾榮登2022年沖繩外國觀光客造訪人數的榜首。沖繩擁有渾然天成的自然資源和溫暖宜人的亞熱帶氣候，每座島嶼都有美不勝收的海岸線和澄澈的海洋，與碧藍的天空形成一幅夢幻至極的景致，不僅能夠欣賞海中的稀有動植物，也能漫步在細緻的白沙灘上放鬆身心。

另外，沖繩因地緣及歷史因素，產生了東西方共融的特色文化，獨有的琉球王國歷史，結合了中式及日式風格的建築，被聯合國教科文組織列為世界文化遺產，讓外國人能來場充滿歷史感的御城巡禮，經常至沖繩旅遊的網友皆表示，「花費不用太高卻能體驗很高的旅遊品質」「島上的建築都有濃濃的日式風味」「沖繩是集所有海島優點的旅遊天堂」。

▲沖繩長年以來都是台灣人最喜愛的海島之一。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

▲10大必訪度假海島。（圖片來源：網路溫度計）

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍2023年06月05日至2024年06月03日，共約1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫。

點我【夏日必訪的十大度假海島】看原文

更多食尚玩家報導

陳耀訓只排第５！全台必吃千層蛋塔TOP 10，榴槤、開心果口味排隊也要吃

夏天消暑好去處！網友最愛「免費吹冷氣場所」排行，百貨公司、大賣場不是冠軍

美到不捨吃！「泰版艾菲爾鐵塔」鄭王廟變身，夢幻紫蝶豆「花磚冰棒」超消暑

全台首間世界級奢華度假村！墾丁嘉佩樂這時開幕，65間Villa獨享海景溫泉

本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章