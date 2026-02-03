八號花園業主大會直擊︱九成票通過叫停大維修、踢走工程顧問
網友最推度假海島TOP10！馬爾地夫只排第４，第１名花費不多、旅遊品質高
探索全球最美的海島天堂，享受陽光、純淨沙灘和蔚藍海洋，潛水、賞鯨鯊、玩帆船、看珊瑚等各式各樣的海上活動，沉浸在自然美景中，體驗豪華度假村的頂級服務，還能在一望無際的海灘上chill一整天，你是不是也想一秒飛到這些海島國家呢？《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出最受歡迎的10個人氣海島，找個海灘讓自己好好放鬆吧！
NO.10 泰國 普吉島
有「泰國珍珠」之稱的普吉島是世界知名的度假勝地，為泰國很早期開發的海島，因此觀光資源成熟，不僅擁有豐富的天然資源與美景，各種觀光建設也都相當齊全，同時擁有絕美海灘、經典跳島行程、飛索、酒吧、古鎮小區、按摩等多樣活動，你想狂歡整晚、在沙灘上好好放鬆、探索祕境或是漫步當地市集都能同時享受。
普吉島因為鄰近台灣，成為了台灣人熱愛的旅遊地點之一，除了有各種戶外活動，市區也有繁華的購物區，建築以彩色的小矮房為主，異國色彩濃厚，能夠滿足愛逛街的旅客，網友分享「是很值得一遊的海島」「能在普吉島做的行程超級豐富」「CP值很高的海島選擇」。
▲普吉島是世界知名的度假勝地。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
NO.９ 馬來西亞 沙巴
沙巴坐落於馬來西亞的東北部，以其獨特的自然風光和文化魅力而聞名，保有當地的原住民文化，並擁有遼闊美麗的自然景致，不僅能夠感受到宜人的亞熱帶氣候，還能探索原始叢林和極其豐富的海洋生態。
網友列舉了沙巴幾項必去的景點，像是有世界前３名最美夕陽的「丹絨亞路沙灘」，「環灘島」「美人魚島」「沙比島」則擁有柔軟沙子和未被汙染的清澈海水，不僅是必訪的親子戲水聖地，夜晚還有機會欣賞到絕美的藍眼淚；近期新開發的超夯景點「沙巴海河灣」也不容小覷，以能照映夕陽的天空之鏡而聞名，沙巴真的是海島旅遊的首選之一。
▲沙巴的丹絨亞路沙灘相當有名。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
NO.８ 菲律賓 長灘島
世界最美麗七大島嶼之一的「長灘島」原名來自來自於法文，有美麗之島、天堂之島之意。因為絕美的白沙灘被評為世界最美的沙灘，湛藍的天空搭配清澈的透明海洋，一望無際的海岸線每年吸引了上百萬的遊客前往。菲律賓政府曾於2018年宣布長灘島封島６個月，讓被人為破壞的環境可以自然修復，但在開島後仍舊穩坐數一數二熱門的海島之一。
長灘島上不僅有數個祕境海灘可以探索，還能搭乘直升機眺望整座島嶼，各種豐富的水上活動應有盡有，如果想要chill一下的話，夜晚的酒吧則非常適合好友們一起微醺小酌，去過的網友都說，「學生黨也能負擔起的海島行程」「島上的夜生活很精采」「風帆船上的夕陽超美」。
▲長灘島為世界最美麗七大島嶼之一。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
NO.７ 菲律賓 宿霧
宿霧為菲律賓的第２大城，不僅有歷史悠久的人文古蹟，還有刺激好玩的跳島之旅，當地的市場也相當熱鬧好逛，讓宿霧成為當之無愧的海島天堂。熱愛水上活動的人如果想要體驗潛水、浮潛或是和海洋生物近距離接觸，可以到離市區只要１～２個小時的薄荷島、資生堂、歐斯陸等數個小島，其中宿霧最知名的重要活動之一「與鯨鯊共游」，是世界上唯二可以跟鯨魚一起游泳的海域，讓你能夠近距離觀賞到這些可愛溫柔的海底巨人！
宿霧一直以來都是台灣人熱門的旅遊勝地，旅客們都讚道，「和鯨鯊共游的體驗超特別」「可以玩盡各種水上活動」「很適合預算不高的旅客」。
▲去宿霧玩時，可以與鯨鯊共游。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
NO.６ 韓國 濟州島
韓國的濟州島可說是近年來最夯的旅遊勝地，因為受到許多暴紅的韓國綜藝和戲劇的青睞，成為了韓國人最愛的度假小島，實境秀《單身即地獄》以及韓劇《我們的藍調時光》都曾在濟州島取景過。
當地的人文風情簡單淳樸，除了有牛島、漢拏山等豐富的自然美景，還有必吃必逛的東門市場以及蓮洞商圈，且因四面環海的地理位置，出產超多美味又新鮮的海產，更有世界珍貴遺產之一的「海女文化」。網友們紛紛表示，「可以在濟州島體驗到慢生活」「海女餵食秀很精采」「有別於韓國市區的愜意感」。
▲濟州島是韓國人最愛的度假小島。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
NO.５ 美國 夏威夷群島
海島始祖「夏威夷」是美國唯一一個全部位於熱帶的州，矗立於太平洋中央，共包含137座島嶼、外島、環礁，總長2451公里，不僅形狀各異，每個島嶼也各有特色。其中必訪的跳島行程包含可愛島、歐胡島、摩洛凱島、拉奈島、茂宜島和夏威夷大島，擁有全世界最活躍的火山，也是衝浪與日光浴的絕佳勝地，獨特的熔岩地貌以及豐富的自然生態，提供各式各樣的戶外活動，人煙稀少的白色沙灘更是美不勝收。
此外，不間斷的慶典活動也是焦點之一，觀光客能夠一邊欣賞著曼妙的草裙舞演出，一邊感受逍遙自在的阿囉哈氛圍，去過的網友都說，「是最具代表性的海島了」「陽光、沙灘、比基尼的代名詞」「在地人都活力滿滿，超熱情」。
▲夏威夷可欣賞曼妙的草裙舞演出。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
NO.４ 馬爾地夫
馬爾地夫被稱為是「上帝遺落人間的珍珠」和「印度洋上人間最後的樂園」，是所有佳偶夢寐以求的蜜月勝地，橫跨過印度洋如夢似幻的水域，在清澈透藍的海底能看到五顏六色的珊瑚礁以及豐富的海洋寶藏。陸地上的世界也相當精采，不論是想與情人攜手漫步遼闊軟綿沙灘或是愜意地躺在水上屋，喝著調酒、看著海洋，無憂無慮的步調配上醉人的美景是每個人的心之所向。
如果你的預算足夠，非常推薦一生一定要去一次馬爾地夫，造訪過的網友都表示，「完全是與世隔絕的夢幻天堂」「能讓人忘掉所有煩惱的地方」「想永遠住在這個島上」。
▲馬爾地夫是所有佳偶夢寐以求的蜜月勝地。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
NO.３ 印尼 峇里島
峇里島被譽為世界級的旅遊首選之一，豐富的歷史文化和自然美景能滿足不同遊客的喜好，是一個多樣化的度假勝地，你可以在藝術市集買到當地物美價廉的特色服飾，觀賞令人嘆為觀止的賽卡普瀑布，在巴圖波隆海灘上盡情衝浪，最後在烏魯瓦圖寺欣賞日落餘暉和傳統火舞；而絕不能錯過的海神廟是峇里島最具代表性的廟宇，位在巨岩上的廟宇，每逢漲潮就會與陸地隔絕，壯闊的海岸景致是遊客必訪的原因！
綜合而論，峇里島絕對是可以包容你的一切，不論是想放鬆休息的旅客，或是大自然的愛好者，峇里島提供了各種各樣的體驗活動，讓你能夠深刻感受到印尼海島的迷人風情。
▲峇里島豐富的歷史文化和自然美景能滿足不同遊客的喜好。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
NO.２ 越南 富國島
2024年春節期間的年代旅遊丟包事件，讓位於越南的富國島備受討論，躍升為近期新興的旅遊景點；根據統計，台灣旅客為富國島2024年上半年的第２大客源，前４個月的造訪人次將近７萬，可見富國島是台灣人心中的國際觀光勝地。
富國島為越南最大的島嶼，過去曾是軍事用地，因盛產珍珠而有「珍珠島」美名，以綿長的沙灘、碧綠的大海等樸實的自然地景而聞名，2021年《時代》雜誌評選為全球百大景點，陸續打造主題樂園、跨海纜車、地中海小鎮等觀光設施，進而獲得「越南馬爾地夫」「越南威尼斯」的別稱，造訪過的網友分享，「可以體驗到獨特的越式風情」「日落沙灘超級美」「小資族也可以去的夢幻海島」。
▲富國島以綿長的沙灘、碧綠的大海等自然地景而聞名。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
NO.１ 日本 沖繩群島
從台灣出發僅需90分鐘的沖繩，長年以來都是台灣人最喜愛的海島之一，台灣曾榮登2022年沖繩外國觀光客造訪人數的榜首。沖繩擁有渾然天成的自然資源和溫暖宜人的亞熱帶氣候，每座島嶼都有美不勝收的海岸線和澄澈的海洋，與碧藍的天空形成一幅夢幻至極的景致，不僅能夠欣賞海中的稀有動植物，也能漫步在細緻的白沙灘上放鬆身心。
另外，沖繩因地緣及歷史因素，產生了東西方共融的特色文化，獨有的琉球王國歷史，結合了中式及日式風格的建築，被聯合國教科文組織列為世界文化遺產，讓外國人能來場充滿歷史感的御城巡禮，經常至沖繩旅遊的網友皆表示，「花費不用太高卻能體驗很高的旅遊品質」「島上的建築都有濃濃的日式風味」「沖繩是集所有海島優點的旅遊天堂」。
▲沖繩長年以來都是台灣人最喜愛的海島之一。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
▲10大必訪度假海島。（圖片來源：網路溫度計）
分析說明：
本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍2023年06月05日至2024年06月03日，共約1年。
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。
本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫。
點我【夏日必訪的十大度假海島】看原文
更多食尚玩家報導
陳耀訓只排第５！全台必吃千層蛋塔TOP 10，榴槤、開心果口味排隊也要吃
夏天消暑好去處！網友最愛「免費吹冷氣場所」排行，百貨公司、大賣場不是冠軍
美到不捨吃！「泰版艾菲爾鐵塔」鄭王廟變身，夢幻紫蝶豆「花磚冰棒」超消暑
全台首間世界級奢華度假村！墾丁嘉佩樂這時開幕，65間Villa獨享海景溫泉
本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
一組照片就讓Angelababy熱度霸榜，力壓白鹿、劉宇寧！「權威級美貌」背後狠人自律法全公開
▎喚醒美肌的晨間儀式，水分與溫度的完美平衡Angelababy 多次分享，皮膚保養最重要的四根支柱就是：運動、多喝水、多睡覺、深層保濕。她對「水」的堅持幾乎到了極致：晨間開機： 起床後的第一件事一定是先喝一大杯溫開水，並搭配簡單的肢體拉伸，讓身體從內而外被「喚醒」。保...
凱特王妃同款「麂皮手提包」被買光！英國小眾品牌，萬元價好入手，熱愛程度近包色
凱特王妃的包款選擇向來耐人尋味，比起高調炫耀奢華，她更偏好親民定價、支持英國本土或小眾設計師品牌，展現高度一致的個人風格與價值觀。近期她在公開行程中背的一款棕色麂皮包，因為線條簡約、質感高級，被不少網
網絡熱話｜秋葉原咖啡廳貼出結業告示惹爭議 英韓中文內容明顯有差異
日本知名連鎖咖啡品牌TULLY'S COFFEE位於東京秋葉原的門市上月結業，結業前貼出的公告引發網民熱議！從網民上載的照片可見，咖啡店在門口貼出多國語言公告，有網民就發現告示的英文和韓文版本感謝顧客20年來的照顧，但簡、繁體中文版本就冷冰冰的寫上「已閉店，請勿進入」，引起差別待遇的爭議。
唔使留喺香港！2026 深圳春節 8 大好去處：花市、燈秀、滑雪一條龍玩到盡！
深圳春節點樣玩？Trip.com 為你精選 8 大必去景點（福田花市、市民中心燈光匯演、世界之窗等）同 3 間高質酒店推介！附上預約流程、避人潮貼士同地鐵交通，助你輕鬆安排一場超有年味嘅北上之旅。
深圳寶安京基華邑酒店53折優惠｜2大2小包早餐人均$253！主打現代東方美學／高層室內游泳池／鄰近歡樂港灣、壹方城
洲際集團旗下的深圳寶安京基華邑酒店，是大灣區首家華邑酒店，以嶺南宗祠建築作設計，主打現代「東方美學」，加上鄰近壹方城、前海HOP天地購物中心、灣區之眼等景點，前往鄰近地鐵1號線固戍站只需7分鐘車程，方便一眾旅客出入！
台北／曼谷／東京／首爾平機票優惠｜來回連稅統統每人$222！旅遊出發日期至4月30日
Trip.com即將推出的特平機票優惠！一口價$222已經包含所有稅項及附加費，包括台北／曼谷／東京／首爾等多個人氣航點，且不限航空公司，變相航班起飛時間更有彈性，即睇詳情！
2026 春節親子遊 亞洲熱門目的地全攻略：由主題樂園到陽光海島，過個最 Chill 嘅避年假期！
Trip.com 將為你整理春節親子遊的亞州熱門目的地與實用建議，由熱門親子城市、度假型海島到各式主題樂園與動物園，希望能助你在新一年規劃一個輕鬆難忘的春節親子遊。
深圳情人節餐廳推介2026｜每位人民幣95元起！峇里島風懸崖Cafe／南法復古莊園／復古車站餐廳浪漫約會
2026年情人節將至，想避開商場人潮，又想有氣氛、有景觀、有記憶點，不妨把約會場地轉到深圳。深圳近年湧現不少高質感餐飲空間，由臨海日落餐廳、峇里島風懸崖咖啡廳，到南法復古莊園與洞穴風格藝術餐廳，重點是價錢比香港平一大截，以下精選多間深圳情人節餐廳推介，讓你與另一半共度難忘節日。
曼谷親子酒店2026: 帶B去旅行必睇！11間高CP值/近BTS/有Kids Club酒店推介，湊B無難度！
計劃緊曼谷親子遊？Trip.com 為你精選11間曼谷親子酒店，無論想搵近BTS、有廚房嘅服務式公寓，定係有水上樂園嘅新酒店，呢個懶人包都有齊！即刻睇下邊間最啱你同小朋友啦！
台中親子酒店2026: 14間超人氣推介！放電樂園、溫泉療癒、CP值高任你揀
計劃緊2026年台中親子自由行？Trip.com 為你嚴選14間台中親子酒店，無論你想搵有滑梯樂園嘅放電之選，定係浸溫泉嘅療癒度假村，呢度都有！立即睇勻真實住客評價，用至抵優惠預訂，打造完美家庭回憶！
九天新春黃金周料帶旺旅遊 羅淑佩：全年訪港旅客有望破5千萬
農曆新年將至，香港正全力準備迎接新春旺季。文化體育及旅遊局長羅淑佩表示，農曆新年與聖誕節相隔較遠，令旅客更有意欲訪港；加上內地農曆新年黃金周假期較長，本港又有多項節目，相信可吸引大量內地旅客訪港，並預計全年訪港旅客人次有望突破5千萬。保安局長鄧炳強亦預期農曆新年黃金周期間，出入境人數會有增長，惟暫未有意延長通關時間。羅淑佩表示，自政府宣布落實舉辦農曆新年煙花匯演後，酒店業即時反映訂單有上升，不少遊客希望留港觀賞煙花。至於生態旅遊及山徑方面，漁護署亦已安排人員停止新春休假，加派人手駐守景點，加強清潔及管理；當局亦會主動發布人流資訊，並加強宣傳教育，確保遊客有良好體驗。
卡塔爾航空於Fortnite推出首個虛擬目的地「QVerse Island」
卡塔爾航空公司於全球最受歡迎的遊戲平台之一 Fortnite 中,首度推出全新虛擬目的地「QVerse Island」。此沉浸式體驗以卡塔爾首都多哈為藍本重新構築,為旅客提供探索城市風貌的全新沉浸式體驗,同時深度融入航空公司的品牌互動旅程。遊戲場景始於哈馬德國際機場,玩家可與卡塔爾航空的虛擬機艙服務員 Sama 互動,並探索包括 「The ORCHARD」在內的多個特色區域。登島後,玩家將在 Sama 的引導下,穿梭於多哈地標及經典景點之間,完成一系列充滿趣味的任務挑戰。島上更隱藏多處神秘角落,玩家有機會發掘「黃金機票」,贏取航空旅遊獎賞及免費機票。 (BC)#卡塔爾航空
背包卡纜車吊半空心跳停！ 昆士蘭家屬奔日帶骨灰回家！
這起滑雪場悲劇震驚全球，一名來自澳洲昆士蘭陽光海岸的22歲女子Ella Day Brooke（布魯克·戴伊），在日本長野縣栂池高原滑雪場度假時，1月30日上午9:15左右搭乘Tsuga No. 2 Pair Lift纜車，背包腰帶扣環未扣牢，卡在吊椅機械上導致她無法下車，被拖行吊掛在半空約幾分鐘，巡邏員緊急停機救人時她已心臟驟停，送往醫院搶救無效，於2月1日宣告不治。
新地馮秀炎涉貪被停職 年薪2400萬「商場一姐」是怎樣煉成的？
新地執行董事馮秀炎據報涉內地商場營運貪腐遭停職，年薪 2,400 萬的「商場一姐」如何建立新地商場王國？
文詠珊Janice Man曼谷遭捕獲 素顏狀態驚艷網民：真的是氣質美女
現年37歲嘅「𡃁界始祖」文詠珊（Janice Man），由模特兒成功轉型演員，仲試過連續兩年獲得金像獎最佳女配角提名。佢同富三代老公吳啟楠（Carl）於2019年結婚，雖然婚後與老公長駐上海，但仍堅持幕前工作。去到去年9月，佢突然喺社交網站上載一張BB腳仔嘅照片，無預警下宣佈已經誕下BB，升呢做人母。日前，有網民喺泰國成功野生捕獲佢，仲被佢嘅素顏狀態驚艷到。
袁惟仁逝世終年57歲 王菲《旋木》作曲人 曾被爆多次出軌 晚年2次跌倒慘成植物人
曾經撰寫王菲《旋木》、《執迷不悔》、那英《征服》嘅台灣音樂人袁惟仁，自2018年喺上海時失足跌倒，導致腦溢血並發現腦瘤後，健康狀況大不如前，近年更因再次跌倒而成為植物人。
港男多年儲下黃金被母私自變賣！價值約350萬 為幫細佬俾首期？
金價近期屢創新高，不少市民選擇放售套現。有港男於社交平台發文稱，自己投資黃金多年，儲下價值約350萬元的金幣及金粒，誰知卻被母親私自變賣，將款項交給弟弟作結婚置業之用，事主頓感晴天霹靂，與家人關係降至冰點。
陸永晒細女廣告片人見人愛 12歲已接近180cm
【on.cc東網專訊】組合農夫近期多多搞作，兩人夾份開設工作室外，成員陸永在社交網站上載一段與細女SimSim以父女檔形式拍攝的牙刷廣告片，齊齊介紹牙刷及盲盒。影片中，SimSim着紅色衞衣襯灰色棉褲，五官精緻散發青春少女味，更遺傳陸永的優良基恩，12歲的她暴風
吳尊慶祝「戀愛30週年」！曝光夫妻青澀約會照 浪漫愛情長跑如真實偶像劇
2月1日，吳尊在社群平台發文，紀念與妻子林麗吟相識30週年，分享兩人從學生時代一路走到成家、生兒育女的點滴，也曝光多張橫跨多年的合照，令網友感慨「簡直是真實偶像劇」。
中國主婦的淘金夢碎：48小時從獲利60%迅速慘賠84%
黃金與白銀市場上周以來，經歷數十年來最迅速的逆轉，據《彭博》報導，這場由熱衷槓桿的中國交易員推動的紀錄性漲勢，如今已讓從避險基金到家庭主婦在內的投資者損失慘重。