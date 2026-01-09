別只會買化妝品、藥品！網友推薦日本必買藥妝Top10，１物超便宜又耐用

到日本旅遊，除了賞櫻、泡湯、吃美食之外，「藥妝店」更是觀光客必逛的重點行程！從保養、彩妝品到身體不適時的應急藥品，日本藥妝以高CP值、選擇多元又好入手著稱，讓許多旅客一逛就忍不住大肆採購、行李箱瞬間裝滿。無論是當伴手禮送人或是自用，一起來看看網友們大推必買的日本藥妝清單有哪些吧！《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近３個月「日本必買藥妝」相關話題的網路聲量，帶大家了解網友熱議的10大日本必買藥妝有哪些。

化妝品色號齊全、會退稅

觀察近３個月網友針對「日本必買藥妝」的相關話題討論，可以發現「化妝品」是許多人到日本一定會購入的戰利品。不少美妝YouTuber會拍攝開箱影片分享日本彩妝必買清單，其中又以唇膏與腮紅討論度最熱烈；除了因有機會買到台灣沒有的限定色號外，有網友也指出「日本藥妝店價格通常會比台灣更划算」，加上「日本消費一般只要滿5000日圓就可享退稅服務」，且部分彩妝品牌「在台灣不容易打折」，因此把握機會在日本補貨，能省下不少預算。

保養面膜廣受好評

「保養品」同樣也是旅客們在日本藥妝店必會搜括的品類之一。有網友分享自己愛用的面膜，直呼「日本面膜系列，廣受好評的實在太多了，用過都很讚」，同時也推薦薏仁化妝水，表示「超便宜也很耐用，大分量就算拿來擦遍全身也不心疼」。不過，也有網友不建議旅途中購入完全沒試用過的保養品，直言「不適合就浪費錢，適合了在居住地買不到無法補貨又很嘔」。

補充益生菌改善腸胃不適

另外在「保健食品」部分，益生菌與維他命C是相當熱門的商品，有網友點出「旅行時外食、暴飲暴食引起的胃痛、胃脹很常見」，認為適度補充益生菌能幫助改善腸胃不適；也有人提到「維他命是現代人的營養補給必需品」，且日本藥妝店常有適合小朋友食用的「維他命軟糖」，深受家庭旅客喜愛。

日本必買藥品功能不一

另一方面，「防曬產品」同樣是網友口碑推薦榜上的常客。有民眾在討論區細心介紹不同品牌防曬乳差異，並表示大多數品牌在日本任一藥妝店都有販售，「不會很難找」。至於「止痛藥」「腸胃藥」與「感冒藥」也是許多旅人常備良藥，許多網友會根據自身需求一次大量地採買回台。除此之外，「眼藥水」「痠痛藥」「皮膚止癢藥」等商品也都因實用性高、價格親民，深受網友推薦。

提早列下日本購物清單

日本藥妝的魅力不僅在於選擇眾多、品質穩定、價格實惠，更在於能滿足「從頭到腳」的生活需求。下次踏進日本藥妝店，不妨參考網友推薦的日本藥妝必買，提早列好購物攻略，讓行李箱裝滿戰利品、滿載而歸！

▲網友熱議10大日本必買藥妝。（圖片來源：社群實驗室）

