網友列七點喊千萬別去日本玩 一看發現炫耀文無誤

日本一直都是大家最喜愛的旅遊目的地，解封後，許多台灣人迫不及待地飛往日本。一位男性網友列出了七點，建議大家不要去日本玩，但網友們看完後都笑了起來，原PO也坦承這是在「反串」，表示「日本真的太過分了」。

原PO在Dcard上發文，首先提到日本的物價太貴，帶了20萬日幣，不到三天就只剩下10萬。其次，購物時間不夠用，排隊一小時常常超過預期，比台灣還快一小時。再者，他抱怨食物份量小小的，吃不了幾口就吃不飽，卻增加了好幾斤體重。此外，他告誡大家千萬不要帶女生去迪士尼樂園，他進去時是空手，出來卻帶了一堆超重的行李。他還提到飯店很小，只能跟女友貼著睡，讓感情更加升溫。另外，他表示在日本得一直走路，沒有像台灣一樣的YouBike可以借，結果整趟旅程下來，人都瘦了。最後，他抱怨日本景點太好拍，記憶卡容量常常不夠用。

網友們開玩笑說原PO分明是在曬恩愛，並提醒他應該標註反串。有人說：「你這是在炫耀嗎？」、「帶20萬日元還想雙人遊？」也有人以蔡阿嘎的語氣回應說：「直接說沒關係啦，這裡的人聽不懂啦」。

其他網友則解釋真相，他們認為日本物價並不貴，只是有太多東西想買。也有人表示：「不是物價貴，而是你的錢包不夠厚，並且應該標註反串」、「去日本玩比上班還累，早上五六點出門，晚上11-12點回房，一天在日本走的距離差不多相當於在台灣走一個月」、「最後得出的結論是不要去迪士尼樂園」、「我勸大家沒事都不要去日本玩，這樣我去的時候才不會人擠人」。