食客網店購吞拿魚刺身貨不對辦 店家解釋：「拖羅包含咗赤身」

近日有網民在社交平台 Threads 分享一次網購刺身拼盤的經歷，指自己收貨後發現實物與商戶提供的參考圖片差距甚大，理論貨不對辦之際，客服的回覆更是語出驚人指「拖羅＝吞拿魚」。因為「拖羅」定義問題令事件迅速在 Threads 上引起熱議。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

「拖羅＝吞拿魚」說法惹怒網民

樓主指出，當他向店舖反映刺身拼盤與圖片不符時，客服竟回覆「赤身都屬於拖羅」，甚至解釋「拖羅＝吞拿魚，包含赤身、中拖、大拖」，令事主愕然。樓主隨即在帖文中澄清自己對日本魚生的理解，指吞拿魚是魚種，而「拖羅」（トロ）其實是指油脂較多的魚腩部位，兩者並不能混為一談。根據樓主其後公開的 WhatsApp 對話亦顯示，店家本來問事主，「咁你想點樣補償？」，後來又以「下次俾返個折頭，等你開心啲」回覆。樓主指出店方最終僅提出下次減 $50，但他直言無法接受，並形容自己情願放棄補償，「當又發掘左間黑店就算」。

廣告 廣告

事主收到的刺身拼盤中只有疑似「赤身」的吞拿魚刺身

樓主上載店家提供的圖片中有疑似較肥美的「大拖羅」吞拿魚刺身

樓主上載的WhatApp對話紀錄

樓主上載的WhatApp對話紀錄

樓主上載的WhatApp對話紀錄

店方致歉補救

事件曝光後，大批網民留言力撐樓主，批評店家混淆概念兼態度欠佳，「黑店100%，你開得鋪，唔好同我講唔識分」、「佢咪玩啦，赤身同拖羅價錢差一截。叫佢同海關解釋多次睇海關信唔信？ 」、「佢個句『咁你想點樣補償？』擺到明知自己理虧」。在輿論壓力下，店方其後公開致歉，承認刺身拼盤與參考圖不符，亦就客服說法引起誤會表示抱歉，並承諾會加強員工對魚種及部位的專業知識培訓，提升顧客體驗。事件雖然告一段落，讀者如購買刺身等高價食材時，仍需多加留意標示與實物是否一致，以免再次出現「名不副實」的情況。

大批網民留言批評店家

大批網民留言批評店家

大批網民留言批評店家

大批網民留言批評店家

大批網民留言批評店家

店方留言致歉

圖片來源：Threads@hashtag.present

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

Threads友質疑觀塘食店預製菜扮即炒？ 店方拍片反駁：真係即叫即炒

食粒糖就減到肥？日本 MSINC × PEACH JOHN「減脂小熊軟糖」爆紅 稱可減少內臟脂肪/改善BMI

尖沙咀合味道紀念館明年1月11日暫別香港 預告未來以嶄新的形式和形象再見

網民熱議世衛已將加工肉製品列為1級致癌物 港式早餐仲食唔食得？

Threads爆紅日本「神級」朱古力奶香港都買到 網民另外大推幾款「一生必推」

北角酒樓「零蟹膏」長腳蟹 經理態度惡劣 食客：食到要報警！

網民熱議黑芝麻取代開心果成「甜品界一哥」Threads友接力大推各款黑芝麻甜品

台網民訪港驚見「鬼畫符」餐牌 港人熱心助解讀花碼

Threads友分享麥當勞早餐「配搭」 引熱議 火腿扒芝士漢堡沾熱朱古力 網民：你係咪有反社會人格

8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）網民：神回覆！秒記下！

藍田飯店時光倒流價雙拼燒味飯售$23 有人讚「良心」有人著眼呢樣？

Threads友呻因「燒賣餸飯」想炒家傭 有人笑稱：聽晚改蝦餃 網友接力分享家中「地獄料理」

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？