情人節倒數4日，不少人趁佳節前透過網上結識新朋友，希望能有人陪伴過節。警方提醒，戀愛氛圍濃厚之際，市民更容易墮入「戀愛腦」陷阱，成為騙徒的獵物。過去一周，接報至少15宗網上情緣騙案，涉及金額超過1,100萬元。

當中一名39歲男士去年11月透過Telegram交友群組認識一名自稱來自台灣的女網友；對方聲稱「被逼良為娼」，又以還債、處理親人身後事等理由向事主借錢。事主疑因「戀愛腦」發作，誤信騙徒，短短兩個月內分15次轉帳，合共損失超過300萬元。直至對方失聯，事主才發現受騙。

警方提醒，一旦對方談及金錢、投資或以各種藉口要求過數，便要立即提高警；呼籲市民如有懷疑，可使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」，輸入對方電話、帳戶號碼等資料查證，一查便知有否中伏。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1010283/網戀騙案一周15宗-涉款逾千萬-39歲漢識-被逼良為娼-台妹失300萬?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral