北海道老婦網戀太空人的驚人真相：100萬日圓詐騙背後藏什麼祕密？

札幌獨居嬤的浪漫陷阱

哇，80多歲的阿嬤竟然網戀上了「太空人」！根據《自由時報》2025年9月2日報導，北海道札幌市手稻區一名獨居老婦，7月中透過社群媒體認識一名自稱「日本太空人」的男子，

結果短短幾天被騙走100萬日圓（約台幣21萬）的積蓄！這位阿嬤被甜言蜜語迷得暈頭轉向，對方還說太空船被襲、氧氣不足，急需她買電子貨幣救命！

@Hokkaido_news在X上驚呼：「這騙術也太扯了吧，連太空都搬出來了！」😱 這場網戀詐騙，背後到底有什麼故事？

太空人騙局的奇葩手法

這騙子也太有創意！《中時新聞網》2025年9月2日報導，這名「太空人」自稱在執行神秘任務，頻頻用戀愛語句撩阿嬤，像是「妳是我在太空唯一的依靠」！

8月30日起，他突然說太空船遇襲，氧氣不夠，急需100萬日圓買電子貨幣購置氧氣裝置。阿嬤信以為真，跑到手稻區便利店多次購買電子貨幣，全轉給對方！

@Tokyo_gossip在X上吐槽：「太空人缺氧氣？這劇本比科幻片還誇張！」😅 警方至今未逮捕嫌犯，這手法聽起來像電影劇情！

日本網戀詐騙的警訊

這不是日本第一次出現「太空人詐騙」！《The Japan Times》2022年10月9日報導，滋賀縣一名65歲女性被騙440萬日圓，騙子同樣假裝在國際太空站工作，稱需要「返地球費用」！

警視廳2024年數據顯示，日本網戀詐騙案件達2,500件，損失約50億日圓（約台幣10.5億），老年女性為高風險群。《SoraNews24》2025年9月3日指出，

騙子常利用社群媒體建立情感依賴，再以緊急理由詐財。@Japan_safety在X上說：「獨居老人太容易被騙，社群平台得加強監管！」😓 這波騙局，真是讓人毛骨悚然！

類似案件的驚人比較

網戀詐騙在日本層出不窮！《中時新聞網》2025年8月28日報導，東京一名70歲婦人被假冒企業家的網友騙走300萬日圓，稱「投資海外事業」。更誇張的是2009年的「木嶋佳苗連續騙婚殺人案」，

該女子從10名網戀對象騙取1億日圓，還殺害3人，2017年被判死刑！ @Crime_JP在X上感嘆：「從騙婚到騙太空人，日本詐騙越來越有創意！」這些案件顯示，網戀詐騙已成社會毒瘤！

網友與警方的熱烈反應

事件曝光後，網路上炸開鍋！X上@Kawaii_fan留言：「80多歲阿嬤還網戀，太浪漫了吧，可惜遇騙子！」瀏覽量破15萬！@Sapporo_local則怒批：「這種騙子專挑老人下手，太沒良心！」

手稻警署呼籲獨居長者提高警覺，建議收到金錢要求立即向家人或警方查證。《自由時報》2025年9月2日提到，阿嬤在家人提醒下報案，避免更大損失。

@TW_news_fan說：「台灣阿嬤也要小心，別被甜言蜜語騙！」這話題衝上台日熱搜，顯示對老年詐騙的關注！😆

Japhub小編有話說

北海道阿嬤這場「太空人網戀」騙局，真是讓人瞠目結舌！😉 100萬日圓的積蓄被騙，背後是騙子的高超話術和老人孤獨的心。

小編覺得，網戀雖甜但得擦亮眼，特別是長輩們要多跟家人聊聊！你有沒有聽過類似的奇葩騙局？快留言跟小編分享吧～