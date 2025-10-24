專訪許賢｜「試當真」後 前進或停止
一網打盡 · 精英雲集 2025 中國網球巡迴賽建行(亞洲)香港公開賽 逾150名全國網球精英 11月點燃維園賽場
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月24日 - 2025 中國網球巡迴賽建行(亞洲)香港公開賽 (以下簡稱「CTA1000香港公開賽」) 將於 11 月 23 日至 30 日一連八日假香港維多利亞公園網球場舉行。超過 150位來自全國各地的頂尖球手將雲集香江，角逐男單、女單、男雙及女雙四大項目，爭奪總獎金80萬元人民幣。作為本地體壇年度盛事之一，本屆賽事將迎來王薔、劉方舟、特日格樂、劉少雲、肖霖昂等名將同場競技，盡展中國網球最高水準；開幕式暨名人賽更邀得藝人嘉賓胡定欣女士助陣，與國家級球手同場較量。隨著一系列賽事及活動輪番上演，CTA1000香港公開賽勢必將點燃維園激情，掀起全城網球熱潮，為球迷獻上一場難得的體育盛宴。
本屆CTA1000 香港公開賽的矚目焦點之一，當屬中國女網前「一姐」王薔的華麗回歸。她曾締造 WTA 世界排名第 12 位的輝煌紀錄，並兩度奪得亞運會女單金牌。此次亮相香港站，她將有望憑藉豐富經驗與硬朗實力，再現王者風采。
劉方舟曾兩度問鼎 CTA 職業級總決賽，並在多站 ITF 賽事中表現出色。今年她更於 CTA1000 湖州站橫掃女單及女雙冠軍，狀態火熱，備受看好在香港站延續強勢軌跡。
2023 年 CTA 職業級總決賽男單冠軍特日格樂，曾在多站CTA賽事展現出色的硬地表現。此番登場香港站，他將以凌厲擊球與爆發力，為男單戰局注入更多懸念與驚喜。
在去年的 CTA1000 香港公開賽，劉少雲以沉著心態與頑強鬥志勇奪男單冠軍。今年他將以衛冕者身份重返維園，力求再度登頂。
2023 年 CTA 職業級總決賽雙打冠軍之一肖霖昂，在賽場上展現極強的雙打統治力。此次出戰香港站，他將再度挑戰高水平舞台，備受期待。
賽事大會今日於新聞發佈會上正式公佈本屆賽事的最新安排與亮點，包括已確定的球星陣容、賽程細節，以及多項社區參與和跨界合作計劃。多位來自中央政府、香港特區政府、主辦及合辦機構、各贊助商及合作夥伴的嘉賓代表均蒞臨支持，充分彰顯社會各界對本次賽事的重視。同場，知名藝人胡定欣女士更驚喜現身，並以開幕禮暨名人賽嘉賓身份，與國家網球運動員李喆先生及中國香港網球運動員黃俊鏗先生同台交流。三位嘉賓在現場暢談對網球運動的熱愛與體會，分享備戰心情及比賽展望，並勉勵兩地年輕球員積極投身網球運動，現場氣氛熱烈，充分體現了中巡賽作為國家頂尖賽事在推動體育交流與文化互動上的獨特價值。
主辦機構德天集團主席霍啟山先生，JP在發佈會上表示：「CTA1000 連續第三年落戶香港，充分印證了香港具備承辦國家級體育盛事的能力。今年超過 150 名全國頂尖球員將匯聚維園，將為觀眾呈現高水平對決與震撼體驗。我們希望透過中巡賽推動體育與文化交流，讓體育真正走進社區與市民生活，同時展現香港作為『亞洲盛事之都』的獨特魅力。」
運營單位北京中網巡體育管理股份有限公司董事長魏勝凡先生表示：「中國網球巡迴賽自 2020 年創立以來，已逐步發展成為承載培養後備人才、推廣網球運動重要使命的國家名片賽事。香港站的成功舉辦不僅彰顯香港在體育盛事中的獨特優勢，更搭建起一座促進內地與國際交流的橋樑。我們希望透過這個舞台，向世界展示中國網球的蓬勃發展，並為大灣區體育、文旅與創新融合注入新的活力。」
本次賽事由建行(亞洲)冠名贊助，建行(亞洲)副行長楊雲超先生表示：「建行(亞洲)連續第三年冠名贊助 CTA1000 香港公開賽，既為內地與香港球員搭建切磋交流的平台，也展現我們以金融力量推動粵港澳大灣區文體融合發展的承諾。」他續指：「建行(亞洲)將持續透過支持高水平體育盛事，以服務國家發展大局為使命，助力香港鞏固國際金融中心地位，並為建設體育強國作出貢獻。」
是次新聞發佈會亦邀得多位嘉賓到場支持，包括香港特別行政區政府文化體育及旅遊局體育專員蔡健斌先生，JP、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室宣傳文體部體育處處長朱劍平先生、德天集團執行董事霍啟人先生、中國香港網球總會會長鄭明哲先生、建行(亞洲)副行長陳麗明女士、江蘇洋河酒廠股份有限公司國際業務部港澳辦事處主任庄威先生、中國移動香港有限公司政企客戶部副總經理劉辰瑤女士等政企嘉賓代表。大會亦特別鳴謝建行(亞洲)、中國太平保險集團、江蘇洋河酒廠股份有限公司、中國移動香港有限公司、Ticketflap、eyes3 Sports Technology Ltd、海洋公園、Art Piece、thatsmoa、Body Solution、香港電台、怡寶、天龍、卡爾美體育等贊助商及合作夥伴對本屆賽事的傾力支持。
CTA1000香港公開賽不僅是中國網球向世界展示實力的重要舞台，更憑藉粵港澳大灣區的共同參與，推動體育交流與文體旅融合發展，進一步擴大中國網球在區域及國際的影響力。同時，本屆賽事將透過多元社區與青年項目，讓體育真正走進市民生活，啟發新一代網球力量。CTA1000連續第三年落戶香港，不僅彰顯中國體育的蓬勃活力，更突顯香港作為國際盛事之都的獨特魅力。
賽事門票於今日(2025年10月24日)[本地時間下午4時]透過Ticketflap網上購票平台發售，敬請留意：https://www.ticketflap.com/ctahko。
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於德天集團
德天集團(Vivere Sky Group)於 2017 年在香港創立，憑借豐富資源及雄厚背景，以體育文化為縱軸，貫通活動企劃、教育培訓、運動科技、品牌推廣及空間設計等行業板塊，致力成為大灣區多元產業綜合體的領跑者。集團在大灣區不斷拓展業務，推動文體教融合發展，提升行業影響力，深度融入國家發展大局，為下一代創造更美好、更高質的生活環境。
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
網球名將拿度首次訪港 讚揚黃澤林是優秀球手
【Now新聞台】網球名將拿度首次訪港，與基金創辦人鄭志剛宣布兩人各自創立的基金結成夥伴合作，關注兒童及青少年精神健康。曾贏得22次大滿貫冠軍、已退役的網球名將拿度首次訪港，與基金創辦人鄭志剛共同宣布兩人分別創立的基金結成夥伴關係，支持全球兒童及青少年發展，關注他們的精神健康。拿度指，新的生活充滿挑戰，現時已很少打網球，但有機會他亦樂意來港獻技。香港網球手黃澤林是拿度網球學院的學員之一，早前於美國網球公開賽創造歷史，打入男單32強，拿度指黃澤林是個好球員。22次網球大滿貫冠軍球手拿度：「我跟他(黃澤林)練習過很多次。(真的嗎？你認為他打得好嗎？)他在學院已經訓練了很久，在馬略卡。(是你的學院，難怪他這麼優秀。)他之所以優秀，是他真的很好，不過我們確實有努力協助他，當然我和他練習過很多次。」鄭志剛指，希望將香港打造成國際慈善之都。基金創辦人鄭志剛：「希望將兒童精神健康的問題宣揚到亞洲及全世界，亦最希望我們本地慈善機構與國際的慈善機構聯動，將香港變成國際慈善之都。」兩個基金會計劃於未來有不同合作，於世界各地推廣兒童精神健康。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 3 小時前
意國內訌獲勝 冼拿躋身維也納網賽8強
【Now Sports】意大利球星冼拿周四在維也納網賽先甜後苦，最終仍打敗同胞古保利入8強。世界排名第2的冼拿（Jannik Sinner）上一圈以個人今年最快時間，只花58分鐘就打敗德國球手艾美亞，來到今場比賽面對另一意大利球手古保利，首盤也贏得輕鬆，先贏6:2，及至第2盤受到對手負隅頑抗，未能把握多個破球發機會，最終打到Tie-break才贏7:6（7/4），以盤數2:0晉級。冼拿賽後大讚同胞表現出色：「他滿有天份，是一名出色的競爭者，我倆彼此都打出精彩的網球。在第2盤，我有一些機會但未能把握，我嘗試保持專注，以良好心態作賽，為今天的表現感到非常高興。」他晉級8強後將面對哈薩克球手布力克。now.com 體育 ・ 13 小時前
今年最極速 冼拿晉維也納網賽次圈
【Now Sports】意大利球星冼拿以個人今年最快時間，只花58分鐘就打敗德國球手艾美亞，輕鬆晉身維也納網賽次圈。世界排名第2的冼拿（Jannik Sinner），承接日前在6王大滿貫決賽贏艾卡拿斯的強勢，這天不留情面以直落兩盤6:0及6:2打敗世界排名51的艾美亞。冼拿全場沒有予對手任何破發機會，而第1盤只失掉6分，贏波過程實太輕鬆。「我感覺在首盤一切順利，為自己這天的表現，如此正面方式展開賽事感到非常高興。說的不僅是比賽戰況，而是感覺。」他晉級後將與意大利同胞古保利爭入8強。同日較早前，前一哥麥維迪夫以6:4、6:7（7:9）及6:2力克葡萄牙球手波捷斯。這名俄羅斯球手剛在哈薩克網賽掄元，相隔882日後終再贏冠軍。now.com 體育 ・ 1 天前
華素賀遭費歷斯反勝
【Now Sports】摩納哥球手華素賀周三在瑞士室內賽面對頭號種子費歷斯，先勝後敗出局。華素賀（Valentin Vacherot）早前生涯大突破揚威上海，首次殺入大師賽決賽即捧盃，世界排名狂升165位至39位，不過來到巴素爾參戰瑞士室內賽未能乘勝追擊，周三面對世界排名第4的費歷斯，雖然在首盤第10局成功打破對手發球局，先贏一盤6:4，但之後在緊湊的兩盤先後輸6:7（4:7）及5:7，盤數輸1:2，遭對手反敗為勝。費歷斯全場打出21個Ace球，可說是今仗反勝的關鍵，他晉級後將與法國球手堪比亞爭入賽事8強。費歷斯早前在6王大滿貫，因祖高域因傷無奈棄戰，最終以第3名完成。now.com 體育 ・ 1 天前
小巴安全帶︱警員喬裝乘客執法未扣安全帶 亮出委任證斷正 東九龍 31 乘客被票控︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】警方今日（24 日）在東九龍展開交通執法行動，派出喬裝警員登上公共小巴，針對乘客「沒有穩妥繫上安全帶」的違例行為。行動中共發現 31 名乘客未有佩戴安全帶，警方已向有關人士發出傳票。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
名古屋三份工赤腳拖鞋苦撐！ 玉木宏38歲閃婚木南晴夏！
嘿，日本影迷們，晚上好！1980年1月14號出生在名古屋中村區的玉木宏，國中三年級看《青春無悔》就鐵了心要演戲，結果試鏡老是槓龜。Japhub日本集合 ・ 1 天前
徐子淇百萬行頭「直接把首期穿上身」！與「網球一姐」聚會，拿的是價值70萬限量Hermès手袋
「千億新抱」徐子淇近日與「網球一姐」莎芭蘭卡（Aryna Sabalenka）聚會，當天的服飾加手袋價值近百萬，加上凍齡好身材猶如少女，引起網民熱烈討論！Yahoo Style HK ・ 1 天前
林正峰自爆去見工 透露面試官滿意 有信心拿到3年社工合約
林正峰由J2節目《#後生仔傾吓偈》出身，近年工作機會增多，涉及主持及及司儀工作，又參與唔少劇集拍攝，包括《法證先鋒VI》、《新聞女王》、《青年心城之撐起青春》等等。其中，以《法證先鋒VI》、《新聞女王》令觀眾留下深刻印象，更進軍內地拍劇《宛妃傳》，升呢成為做男主角，開拓內地市場。不過，林正峰最近卻自爆去見工。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
17歲大女林霏兒遭網民留言惡評 Bob林盛斌長文點名向網民挑機：你驚咩呀？
作為爸爸的Bob接力為女兒抱不平，今日（10月24日）在社交平台發長文，更截圖點名直斥該網民，對方標籤了林盛斌Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
58歲陳麗麗高齡產女 晒細女和黃澤鋒合照感慨：話咁快就兩個月
黃澤鋒太太陳麗麗（Lilian）於2019年剖腹誕下女兒黃熙恩（小黃妃）；今年5月份母親節，黃澤鋒突於社交平台宣布太太懷有身孕，再次成為高齡媽媽，及四口之家。近日（23日），陳麗麗貼出照片公開細女「小貴妃」兩個月大的近照，寫道：「#話咁快就兩個月 #同大家介紹返 #我家新成員 #爹爹的新情人 #小貴妃 #黃熙喬」從照片中看到，黃澤鋒、大女「小黃妃」、細女「小貴妃」齊齊望住鏡頭甜笑 ，以及黃澤鋒和細女對望，相當溫馨。唔少網民留言表示細女好可愛，希望兩個囡囡都可以快高長大：「BB好可愛😍祝BB快高長大，一家人幸福滿滿」、「妹妹似足家姐更好可愛🥰媽媽￼辛苦哂,祝一家四口永遠幸福快樂」、「眼仔睛睛望爸爸，好可愛呀」、「見證小王妃出世，咁快到少貴妃滿月，願兩位靚女健康快樂地成長🤗」、「最幸福的一家，心想事成」等等。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
川普憤怒終止美加所有貿易談判 全因加拿大「假雷根」廣告
美國總統川普週四 (23 日) 晚間發布貼文指出，他已終止與加拿大的所有貿易談判，原因是他指控加國使用了一則「假」廣告，內容中前美國總統雷根 (Ronald Reagan) 發表對關稅持負面意見的言論。鉅亨網 ・ 11 小時前
華留學生在英詐取鐵路延誤賠償 重囚最多30個月
【on.cc東網專訊】兩名中國留學生涉嫌自2021年起，在英國利用鐵路延誤賠償機制的漏洞，榨取超過15.5萬英鎊（約160萬港元），近日分別被判囚30個月以及17周。on.cc 東網 ・ 11 小時前
竇驍拒簽婚前協議傳婚變？5000萬婚禮出資藏玄機，與何超蓮關係冷淡陷疑雲
賭王千金何超蓮與大陸男星竇驍婚後動向再度引發關注。據港媒報導，兩人因「婚前協議」內容未達共識，所以婚後互動明顯越來越少，近期甚至清空合照，外界揣測婚姻已亮紅燈。姊妹淘 ・ 1 天前
【惠康】買李施德林/Aveeno產品滿$199 即送總值$264禮品（即日起至30/10）
今期惠康有豐富禮品優惠，買李施德林/Aveeno產品滿$199，即送總值$264豐富禮品！YAHOO著數 ・ 12 小時前
加起來118歲？！張柏芝錄外景「青春美貌如20代」 與75歲劉曉慶同框畫面超驚豔
10月18日，43歲的張柏芝與75歲的劉曉慶被網友直擊，在香港太平山頂錄製綜藝節目《一路繁花2》，兩人自然活力的狀態瞬間引發熱議，網友驚呼：「加起來竟然118歲了？完全看不出來！」姊妹淘 ・ 8 小時前
風假變例假｜栢檔海南雞員工直踩七日批不人道 管理層：唔好做囉 勞工處接130宗打風查詢
【Yahoo新聞報道】超強颱風樺加沙上月襲港，天文台一度發出十號颶風信號，全港須停課停工。惟有餐廳員工透露，高層將風假當作例假補償，但由於例假每月僅四日，導致員工需連續工作一星期，且類似情況非首次發生。曾有員工向管理層表達不滿，卻被回覆「你咪唔好做囉」。員工直言安排令人感到「很累、很不人道」，但礙於經濟不景、就業困難，只能「敢怒不敢言」。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
九州地圖戰博多站殺蟲劑禁忌！ 巨蟑螂老鼠般末日暖化預兆！
哎喲，福岡居民這夏天簡直像拍蟑螂紀錄片！61歲的早良區大叔從7月起，廚房和廁所每天湧進30隻「巨型怪物」，體長4-5公分，茶褐色身軀帶白色環狀斑紋，爬起來像坦克。😱Japhub日本集合 ・ 9 小時前
一周內斷料警報！安世半導體風暴蔓延全歐洲
根據《彭博》周四 (23 日) 報導，荷蘭政府近日出手接管中國聞泰科技 (Wingtech) 持股的晶片製造商安世半導體(Nexperia)，引發北京強烈反彈並切斷兩地工廠聯繫，恐導致歐洲汽車供應鏈在數日內斷裂。分析指出，此舉凸顯鉅亨網 ・ 1 天前
具俊曄「出關」賀小S攞獎傍實外母 汪小菲封嘴劃清界線
台灣藝人徐熙娣（小S）相隔20年再次獲得金鐘主持獎，事後與家人低調飯敍慶祝，姐夫具俊曄亦「出關」參與，場面溫馨。至於「前姐夫」汪小菲被網民追問小S得獎一事，以「不慘和別人的事」回應。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
【UNIQLO】限定優惠 轉季必備單品低至$59（即日起至30/10）
Uniqlo今期限定優惠為你「補齊」轉季衣櫃，帶來復古親膚嘅麻花圓領針織外套、直腳牛仔褲及緊身褲同休閒長褲，仲有便於轉季內搭嘅各款T恤！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！YAHOO著數 ・ 4 小時前