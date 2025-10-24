一網打盡 · 精英雲集 2025 中國網球巡迴賽建行(亞洲)香港公開賽 逾150名全國網球精英 11月點燃維園賽場

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月24日 - 2025 中國網球巡迴賽建行(亞洲)香港公開賽 (以下簡稱「CTA1000香港公開賽」) 將於 11 月 23 日至 30 日一連八日假香港維多利亞公園網球場舉行。超過 150位來自全國各地的頂尖球手將雲集香江，角逐男單、女單、男雙及女雙四大項目，爭奪總獎金80萬元人民幣。作為本地體壇年度盛事之一，本屆賽事將迎來王薔、劉方舟、特日格樂、劉少雲、肖霖昂等名將同場競技，盡展中國網球最高水準；開幕式暨名人賽更邀得藝人嘉賓胡定欣女士助陣，與國家級球手同場較量。隨著一系列賽事及活動輪番上演，CTA1000香港公開賽勢必將點燃維園激情，掀起全城網球熱潮，為球迷獻上一場難得的體育盛宴。





香港特別行政區政府文化體育及旅遊局體育專員蔡健斌先生，JP(前排左五)、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室宣傳文體部體育處處長朱劍平先生(前排右四)、德天集團主席霍啟山先生，JP(前排右五)、德天集團執行董事霍啟人先生(前排左一)、中國香港網球總會會長鄭明哲先生(前排左三)、建行(亞洲)副行長楊雲超先生(前排左四)、建行(亞洲)副行長陳麗明女士(前排右三)、北京中網巡體育管理股份有限公司董事長魏勝凡先生(前排左二)與一眾嘉賓合照。

廣告 廣告



本屆CTA1000 香港公開賽的矚目焦點之一，當屬中國女網前「一姐」王薔的華麗回歸。她曾締造 WTA 世界排名第 12 位的輝煌紀錄，並兩度奪得亞運會女單金牌。此次亮相香港站，她將有望憑藉豐富經驗與硬朗實力，再現王者風采。



劉方舟曾兩度問鼎 CTA 職業級總決賽，並在多站 ITF 賽事中表現出色。今年她更於 CTA1000 湖州站橫掃女單及女雙冠軍，狀態火熱，備受看好在香港站延續強勢軌跡。



2023 年 CTA 職業級總決賽男單冠軍特日格樂，曾在多站CTA賽事展現出色的硬地表現。此番登場香港站，他將以凌厲擊球與爆發力，為男單戰局注入更多懸念與驚喜。



在去年的 CTA1000 香港公開賽，劉少雲以沉著心態與頑強鬥志勇奪男單冠軍。今年他將以衛冕者身份重返維園，力求再度登頂。



2023 年 CTA 職業級總決賽雙打冠軍之一肖霖昂，在賽場上展現極強的雙打統治力。此次出戰香港站，他將再度挑戰高水平舞台，備受期待。





名人賽嘉賓胡定欣女士與網球運動員李喆先生、黃俊鏗先生同台亮相，暢談對網球的熱愛與比賽期待。



賽事大會今日於新聞發佈會上正式公佈本屆賽事的最新安排與亮點，包括已確定的球星陣容、賽程細節，以及多項社區參與和跨界合作計劃。多位來自中央政府、香港特區政府、主辦及合辦機構、各贊助商及合作夥伴的嘉賓代表均蒞臨支持，充分彰顯社會各界對本次賽事的重視。同場，知名藝人胡定欣女士更驚喜現身，並以開幕禮暨名人賽嘉賓身份，與國家網球運動員李喆先生及中國香港網球運動員黃俊鏗先生同台交流。三位嘉賓在現場暢談對網球運動的熱愛與體會，分享備戰心情及比賽展望，並勉勵兩地年輕球員積極投身網球運動，現場氣氛熱烈，充分體現了中巡賽作為國家頂尖賽事在推動體育交流與文化互動上的獨特價值。



主辦機構德天集團主席霍啟山先生，JP在發佈會上表示：「CTA1000 連續第三年落戶香港，充分印證了香港具備承辦國家級體育盛事的能力。今年超過 150 名全國頂尖球員將匯聚維園，將為觀眾呈現高水平對決與震撼體驗。我們希望透過中巡賽推動體育與文化交流，讓體育真正走進社區與市民生活，同時展現香港作為『亞洲盛事之都』的獨特魅力。」



運營單位北京中網巡體育管理股份有限公司董事長魏勝凡先生表示：「中國網球巡迴賽自 2020 年創立以來，已逐步發展成為承載培養後備人才、推廣網球運動重要使命的國家名片賽事。香港站的成功舉辦不僅彰顯香港在體育盛事中的獨特優勢，更搭建起一座促進內地與國際交流的橋樑。我們希望透過這個舞台，向世界展示中國網球的蓬勃發展，並為大灣區體育、文旅與創新融合注入新的活力。」



本次賽事由建行(亞洲)冠名贊助，建行(亞洲)副行長楊雲超先生表示：「建行(亞洲)連續第三年冠名贊助 CTA1000 香港公開賽，既為內地與香港球員搭建切磋交流的平台，也展現我們以金融力量推動粵港澳大灣區文體融合發展的承諾。」他續指：「建行(亞洲)將持續透過支持高水平體育盛事，以服務國家發展大局為使命，助力香港鞏固國際金融中心地位，並為建設體育強國作出貢獻。」



是次新聞發佈會亦邀得多位嘉賓到場支持，包括香港特別行政區政府文化體育及旅遊局體育專員蔡健斌先生，JP、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室宣傳文體部體育處處長朱劍平先生、德天集團執行董事霍啟人先生、中國香港網球總會會長鄭明哲先生、建行(亞洲)副行長陳麗明女士、江蘇洋河酒廠股份有限公司國際業務部港澳辦事處主任庄威先生、中國移動香港有限公司政企客戶部副總經理劉辰瑤女士等政企嘉賓代表。大會亦特別鳴謝建行(亞洲)、中國太平保險集團、江蘇洋河酒廠股份有限公司、中國移動香港有限公司、Ticketflap、eyes3 Sports Technology Ltd​、海洋公園、Art Piece、thatsmoa、Body Solution、香港電台、怡寶、天龍、卡爾美體育等贊助商及合作夥伴對本屆賽事的傾力支持。



CTA1000香港公開賽不僅是中國網球向世界展示實力的重要舞台，更憑藉粵港澳大灣區的共同參與，推動體育交流與文體旅融合發展，進一步擴大中國網球在區域及國際的影響力。同時，本屆賽事將透過多元社區與青年項目，讓體育真正走進市民生活，啟發新一代網球力量。CTA1000連續第三年落戶香港，不僅彰顯中國體育的蓬勃活力，更突顯香港作為國際盛事之都的獨特魅力。



賽事門票於今日(2025年10月24日)[本地時間下午4時]透過Ticketflap網上購票平台發售，敬請留意：https://www.ticketflap.com/ctahko。













發佈者對本公告的內容承擔全部責任

關於德天集團

德天集團(Vivere Sky Group)於 2017 年在香港創立，憑借豐富資源及雄厚背景，以體育文化為縱軸，貫通活動企劃、教育培訓、運動科技、品牌推廣及空間設計等行業板塊，致力成為大灣區多元產業綜合體的領跑者。集團在大灣區不斷拓展業務，推動文體教融合發展，提升行業影響力，深度融入國家發展大局，為下一代創造更美好、更高質的生活環境。





新聞稿由客戶提供

