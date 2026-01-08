網絡熱話｜網民外賣叫焗豬扒飯 竟然係焗豬扒另配白飯？

網民叫外賣焗豬扒飯中伏？有網民在Threads上分享，指自己叫了外送的「茄汁芝士焗豬扒餐」，怎料是焗豬扒和白飯分開上？網民大叫中伏！

$70茄汁芝士焗豬扒餐

該名網民在網上分享，指自己在外賣平台叫了一個$70的「茄汁芝士焗豬扒餐」，外賣到達才發現是焗豬扒另配白飯：「第一次食焗豬扒飯係焗豬配白飯，大癲」。有其他網民就回覆指：「張單寫明芝士焗豬扒，真係無個飯字。佢勁，佢中文真係勁」。大家又覺得餐廳這種寫法會否太易令人誤會？

圖片授權：Threads@snapfood_hk

