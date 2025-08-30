網民懷疑的士司機出蠱惑找少100元 被對方反罵追數失敗

12-4_4_0.jpg

現金交易時謹記數清楚金額，最近一名的士乘客在網上控訴司機疑出蠱惑，找少100元，嘗試追數但以失敗告終。

事主在社交平台Threads發文，指的士司機「將錢摺埋出」，當時由於手上拿著很多物品，沒有立刻細數找贖金額便下車。事主指原本身上一張100元也沒有，在下車不足30秒打開該疊紙幣發現找少了100元，便聯絡司機。怎料「個司機仲惡過我，話佢冇可能找錯。司機摺住出錢，係想乘客手上一堆錢，唔方便打開數又趕落車？連$100都要呃，會有報應㗎。你呃得我$100，你就嘔返好多個$100出去。蠢就蠢在當下冇即刻數，太相信人，但唔代表你可以呃人錢囉」。

的士台籲事主報警

有網民建議事主報警，事主回應指已與的士台聯絡，但對方惡劣地指「咁咪報警囉」，質疑是同流合污。另外，有網民提醒事主「去到邊比現金或者ATM撳錢，都係即場數好哂走，唔差嗰幾秒」，「記得以後搭的士都要自備散銀搭，一到掉低錢落車」。

