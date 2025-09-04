網民熱議質疑參與《全民造星》簽約後仍無出路 引193留言：好多行業都係汰弱留強

ViuTV王牌節目《全民造星6》即將開播 ，作為該台最成功真人比賽節目，捧紅過MIRROR、COLLAR等偶像團體。然而近日有網民質疑不少落選者簽約後仍無出路，並引發其他網民討論，當中更有ViuTV藝人193。

193留言：好多行業都係汰弱留強

出帖網民指：「viu每次全民造星都簽一大堆人，全部都想唱歌/做戲，但事實上9成都被掉左去做唔關事嘅綜藝，甚至主持能力都成問題都要做訪談show，結果做出黎又差，d artist又唔開心，錢又搵唔到，最後一個一個失意走，但呢個loop冇改善過。」更類比TVB更「知人善任」：「感覺上有真係了解過個artist想做乜/叻乜黎放佢落咩位置。同埋tvb d人好積極做自己youtube channel，個個都慢慢build up到自己影響力。」

193留言：好多行業都係汰弱留強

193亦有留言討論：「簽合約之前當事人應該已經好清楚自己嘅身位⋯⋯某程度上簽得入電視台就係預咗有機會要做主持。而主持能力除咗天份，主要都係靠自己努力練習出嚟，肯努力學習自然會喺電視台有佢自己應得嘅位置，有人努力鑽研做正經主持、有人鍾意做實況真人show、有人永遠覺得自己懷才不遇、亦都有人運氣真係非常之差。咁工作做得唔好，自然少人搵佢做嘢，咁當然就搵唔到錢，搵唔到錢就當然要搵其他出路去生活。我諗唔止係娛樂圈，呢個世界好多行業都係汰弱留強㗎啦。」

網民熱議質疑參與《全民造星》簽約後仍無出路

亦有人認為：「Viu 果套唔係大家理想中韓國果套咩，大量收人，我唔需要理你⋯⋯成日韓國勁，背後死嘅失敗嘅練習生有幾多。」、「viutv 其實無話可說，至於tvb現在人財兩空，而hoytv進退兩難。」