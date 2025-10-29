網民猜測電磁攻擊致美戰機墜毀 華軍媒：想多了

許紹雄逝世終年 76 歲
【on.cc東網專訊】美國海軍航母尼米茲號一架艦載MH-60R海鷹直升機和一架F/A-18F超級大黃蜂戰機，周日（26日）在半小時內先後於起飛執勤時墜入南海。中國解放軍旗下媒體「中國軍號」周二（28日）發文指，有網民「腦補」是某神秘大國動用神秘武器，對美軍飛機進行電磁攻擊，導致兩架飛機接連墜海，這只能說「評書聽多了」。
文章指出，美軍在不到一個小時連摔兩架飛機，這是非常嚴重的A級事故，很多網友直接反應就是「這不正常」，甚至認為是美軍遭遇電磁攻擊。電磁攻擊確實能讓飛機瞬間失控墜毀，但戰機有航母戰鬥群支援監視，「如何能神不知鬼不覺地發動電磁攻擊呢？」。美國總統特朗普可能是燃油質量不好，不認為有人蓄意破壞，文章認為說法確有幾分道理，並指海鷹直升機和F18戰機都是使用美軍通用的JP-8噴氣燃油，確實可能是起飛前加注了同一批有問題燃油，結果雙雙墜機。另一個可能性是燃油受污染或混進雜質，導致機械故障引發系統失效，極端情況下可能直接導致引擎推力喪失或停機。
文章又稱，美國長期於遠離本土的海外進行軍事活動，本就伴隨頗高風險，以南海為例，自2017年來已發生5宗重大事故，包括人員失蹤、船隻觸礁等，外界有「南海魔咒」之說，但其實都是美國人自找的。飛機墜毀的背後，是一味耀武揚威的必然困境，說明美國的戰略判斷脫離現實，出了問題，但霸權的野心不改，空心的積弊不去，師老兵疲的困境就不可能解決，撞船摔飛機，一樣少不了。
