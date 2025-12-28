網民稱飲後失眠心悸 霸王茶姬強調成分天然

【on.cc東網專訊】內地茶飲品牌霸王茶姬部分飲品被指咖啡因含量引發失眠、心悸，掀起網上討論，更令該公司股價一度下挫。霸王茶姬上周五（26日）晚發文強調，品牌茶飲使用原葉茶湯，而非茶碎、茶末或工業風味劑，可能令咖啡因的天然含量相對呈現。

霸王茶姬指出，依據現有公開數據與檢測結果，該店一杯採用原葉現泡的茶飲，其咖啡因含量按每100毫升同等容量計算，與一杯拿鐵（鮮奶咖啡）相當，咖啡因含量顯著低於美式咖啡。茶葉除含豐富的茶多酚、氨基酸等活性成分，還包含鉀、錳、鎂、鋅等人體所需的礦物質元素，共同構成了茶獨特的風味與健康價值。

霸王茶姬強調，未來將持續深入研究茶葉物質構成，努力轉化為更適配不同生活時刻的茶，除已推出的輕因系列，也在積極探索無因茶的可能性。

