網民聲稱評張蔓姿走音後即被封鎖：乜而家啲明星唔接受人批評

【Now Sports】利物浦3連敗，而且最近兩場英超都在最後時段被對手絕殺，領隊史洛沒有為此感到恐慌，反而認為賽果證明，與對手之間的差距只是很小而已。簡單而言，史洛（Arne Slot）言下之意就是利物浦不夠運，在今場敗給車路士1:2後說：「史丹福橋總是很難踢，上季我們也輸給他們，但今場差點就贏了，很接近想要的賽果。像我在對加拉塔沙雷後所說的，一來一回，他們（加拉塔沙雷）在我們不能入球後，就獲得了12碼建功，然後對水晶宮，也是補時失守，而今天，我們和車路士都有機會取得最終勝利。」不過，這名紅軍領隊也承認，球員在一些決策上可以做得更好：「我一直在等待我們射入第2球，決策上可以更好，最後10至15分鐘，攻守兩端的情況很膠著，我們創造了機會，但未能抓住，最後一傳做得不夠好......」對於新加盟的伊薩，和沙拿暫時未擦出火花，史洛不擔心：「只要配合愈多，就會愈好，我們必須在組織方面也做好一點，下半場就好了很多......我不得不把干拿迪換出，因為他的四頭肌有點痛，然後當加芬比去踢他的位置，進攻球員在場上位置卻變得更清晰，所以一切在於配合。」

now.com 體育 ・ 1 天前