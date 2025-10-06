網民聲稱評張蔓姿走音後即被封鎖：乜而家啲明星唔接受人批評

中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
AV界「國民義父」36年傳奇！ 田淵正浩片場霸業驚人內幕！
想像一下，20多歲的橫濱大學生田淵正浩，本來在工地打零工，誰知前輩突然說：「來試試AV吧！」他當時心想，這也太尷尬了！😅 1990年1月，他半推半就出道，從此一頭栽進這行。Japhub日本集合 ・ 7 小時前
好人好事｜男友喝奶茶後不適 熱心港男出手相助 內地旅客：香港是溫暖城市
人在外地，需要求助時有人願意出手相助，是一件溫暖的事！近日就有內地旅客在小紅書發文，指當時在101號巴士上，男友因空腹喝下港式奶茶，導致心跳加速和呼吸不暢，且嘴唇發白。發文者稱，當時心裡「萬分緊張」，還拿着一個很大的重包，難以扶男友下車。am730 ・ 22 小時前
193向Lolly Talk送月餅被打回頭現「羅生門」 出PO質疑：呢個世界真係有咁多黐線嘅人
成軍3年嘅女團Lolly Talk近日驚傳財困，有報道指投資者決定唔再投資，再加上團隊支出大，導致入不敷支，成員們已經半年冇糧出，兼被通知倒欠公司20萬元。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
《狂野時速》男星愛犬涉咬死鄰居寵物狗被捕
【on.cc東網專訊】曾參演美國賣座動作片《狂野時速》（Fast & Furious）系列的46歲美國男星Tyrese Gibson上星期被爆涉嫌虐待動物，他飼養的4頭獒犬涉嫌襲擊鄰居一隻寵物狗致死，而Tyrese前日（3日）因此而被捕。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
受大型體育活動影響 粉嶺高爾夫球場「舊場」暫停開放
【on.cc東網專訊】為配合舉辦大型體育活動，康樂及文化事務署今日(6日)宣布，粉錦公路以東的公園(即粉嶺高爾夫球場「舊場」一號洞至八號洞部分)，將於10月12日至11月2日暫停開放，而收費停車場則由10月27日至11月2日賽事進行期間，不提供公眾停車場服務。on.cc 東網 ・ 8 小時前
泰山仍感激蘇施黃 公開患癌前阿蘇睇片就知有事主動問候
自爆患前列腺癌第四期的商台DJ泰山（曾匡民），曾經擔任蘇施黃嘅節目助理多年。早前泰山受訪時透露曾遭阿蘇職場欺凌8年Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
私下面貌曝！57歲周慧敏遭王晶爆料肉太軟
[NOWnews今日新聞]57歲香港女星周慧敏，因清純美貌而有「玉女掌門人」之稱。近日香港名導王晶提到當年在1989年合作《精裝追女仔3》時，周慧敏的私下模樣，不只大讚對方的美貌與氣質，還透露她個性非...今日新聞 娛樂 ・ 2 天前
婚後幸福肥！泫雅臉變圓潤又被猜懷孕
[NOWnews今日新聞]南韓女星泫雅因火辣身材與性感舞姿，而有「小野馬」的稱號。而一直以來都保持纖細身材的她，婚後開始出現幸福肥。近日與丈夫龍俊亨一起現身仁川國際機場時，似乎又發福許多，不只被拍到雙...今日新聞 娛樂 ・ 2 天前
鄭希怡回流香港生活仍奢華 意外曝光2層豪宅內貌 客廳面積大到可以打波
鄭希怡（Yumiko）日前驚喜現身關智斌（Kenny）啟德演唱會，合唱《相對濕度》及《閒人勿近》，充滿回憶殺。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
史洛不恐慌：贏的差點是我們
【Now Sports】利物浦3連敗，而且最近兩場英超都在最後時段被對手絕殺，領隊史洛沒有為此感到恐慌，反而認為賽果證明，與對手之間的差距只是很小而已。簡單而言，史洛（Arne Slot）言下之意就是利物浦不夠運，在今場敗給車路士1:2後說：「史丹福橋總是很難踢，上季我們也輸給他們，但今場差點就贏了，很接近想要的賽果。像我在對加拉塔沙雷後所說的，一來一回，他們（加拉塔沙雷）在我們不能入球後，就獲得了12碼建功，然後對水晶宮，也是補時失守，而今天，我們和車路士都有機會取得最終勝利。」不過，這名紅軍領隊也承認，球員在一些決策上可以做得更好：「我一直在等待我們射入第2球，決策上可以更好，最後10至15分鐘，攻守兩端的情況很膠著，我們創造了機會，但未能抓住，最後一傳做得不夠好......」對於新加盟的伊薩，和沙拿暫時未擦出火花，史洛不擔心：「只要配合愈多，就會愈好，我們必須在組織方面也做好一點，下半場就好了很多......我不得不把干拿迪換出，因為他的四頭肌有點痛，然後當加芬比去踢他的位置，進攻球員在場上位置卻變得更清晰，所以一切在於配合。」now.com 體育 ・ 1 天前
避開「高息股陷阱」 揀高息股收息都要有技巧
買高息股，都係想有一份穩定收益。市場上有咁多隻收息股，有啲又話有8厘息，有啲又或派特別息，究竟應該點揀好？高息係咪就係好？派特別息係咪特別好？投資賺錢當然唔係咁簡單，以下我哋一齊睇下揀高息股有咩技巧。Yahoo財經 ・ 6 小時前
英超 ｜馬利斯卡絕殺慶祝 車路士連續3場領紅牌
車路士絕殺利物浦，係呢個moment，主帥馬利斯卡要爆啦。佢離開主帥可自由行走的區域，沿邊線狂奔角球旗，高舉雙臂與球員一齊慶祝。結果兩黃一紅趕離場。Yahoo 體育 ・ 1 天前
無業樓民 劇情｜劉松仁 伍詠薇 江華 張燊悅 廖啟智主演 重溫90年代金融風暴港人眾生相
劉松仁 伍詠薇 江華 張燊悅 廖啟智主演 重溫90年代金融風暴港人眾生相Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
北角有酒店更衣室失竊 29歲職員值12萬元手錶不翼而飛
北角有酒店發生盜竊案。今日下午5時許，警方接獲華美達盛景酒店一名29歲歐姓男職員報案指，其一隻放在更衣室、約值12萬元的勞力士手錶不翼而飛，懷疑被人盜去。 警方接報到場，經步初調查後，將案件列作「盜竊」，交由東區警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。am730 ・ 21 小時前
黃埔美食2025〡10間紅磡黃埔美食推薦！超濃郁虎蝦濃湯麵/日式精緻定食/人氣芋圓
黃埔美食有乜好介紹？紅磡黃埔有人氣地標黃埔號，不論日景或夜景都有不一樣的景致，更有多間特色餐廳，一於襯著周末前往影相打卡，之後去海濱長廊吹吹海風，欣賞維港美景，黃埔海濱沿途一帶還有多間特色Cafe，想嘆杯咖啡或品嚐輕食最適合不過。最後再揀間餐廳，一邊睇靚景一邊品嚐美食，輕鬆渡過周末為身心充電。Yahoo Food ・ 13 小時前
張智霖內地綜藝節目突落淚嚇親在場人士 坦言憶起錯過兒子人生重要時刻
張智霖（Chilam）和袁詠儀（靚靚）為圈中模範夫妻，二人育有一子張慕童（Morton魔童），18歲嘅魔童已於早前往英國留學，並由袁詠儀暫時放下工作，陪同到當地升學。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
婉拒《臥虎藏龍》內幕曝！王晶認舒淇為賺錢
[NOWnews今日新聞]女星舒淇擔任導演的電影《女孩》榮獲釜山影展最佳導演獎，不管是身為演員還是導演都大獲成功。而日前香港名導王晶揭露舒淇過往的成名史，提到舒淇曾拒絕演出導演李安的電影《臥虎藏龍》，...今日新聞 娛樂 ・ 22 小時前
橋咀洲遊客量增加 政府加強管理、巡查、清潔服務
環境及生態局表示，西貢橋咀洲早前出現有訪客亂拋垃圾、生火、騷擾海洋生物和船隻違規停泊等情況，漁護署、警方和海事處今日展開聯合行動，防止出現任何違法行為，亦已增派人員到橋咀洲巡邏；海事處又增派巡邏船在西貢一帶海域巡邏，視察是否有船隻違例停泊。局方指，橋咀洲情況已回復正常，聯合行動會在整個黃金周餘下日子繼續。 各部門am730 ・ 1 天前
錫斯高連續兩仗入波：適應後可更好
【Now Sports】曼聯新兵錫斯高周六取得個人英超第2球後，強調自己未來可以更好，而領隊阿摩廉也指引入這名前鋒，就是希望替球隊提供不同的進攻方式。周六以2:0擊敗新特蘭的比賽，錫斯高（Benjamin Sesko）是在手榴彈攻勢中取得進帳，連同上場1:3不敵賓福特也由他破蛋，連續兩場英超比賽有「士哥」：「最終，球隊勝出才最重要。我要盡可能幫助球隊，未來肯定還有很多事情要做，包括我還在適應中，正在閱讀其他隊友的移動，嘗試與他們建立更好溝通，我相信自己還可以做得更好。」阿摩廉提到錫斯高，也給予他的評價：「他為入球而來，但也讓我們在禁區內擁有不同的進攻方式，可以更多使用傳中，還有當後場開大腳上前，他經常在前場爭搶第一點；在這個聯賽中，當我們出現界外球，會想到我們多了一個在近門柱爭身位的球員。所以，錫斯高的特點，不只是入球，而是所有特質都能幫助我們贏下比賽，我對他目前的表現很滿意。」新門將拿文斯地標上陣保持不失，阿摩廉也解釋為何此子會在入「魔」1個月後，才處子把關：「拿文斯來到時，比恩迪殊剛好擔正，而且他需要適應一個總是給門將巨大壓力的新環境。他表現很好，看起來很自信，沒有犯太多錯誤，但也now.com 體育 ・ 7 小時前
MOISELLE太子爺陳柏熹2年前遇車禍毀容 花逾2百萬做6次手術回復舊貌
時裝品牌MOISELLE太子爺陳柏熹Harris與不少圈中人稔熟，並不時活躍於社交圈，但2年前陳柏熹突然鮮有露面，直到周六晚佢舉行38歲生日晚宴，先自揭原來2023年喺內地因車禍毀容，2年間歷經6次手術先至令外表回復8成。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前