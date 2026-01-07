網民討論遇過最有禮貌及無禮貌藝人 「A0」對年長fans變臉 武打明星揸車唔等得啄人車尾

不時都有網民開post收集平日遇見明星嘅故事，呢期threads就有人發起「不如講吓你遇過最無禮貌嘅藝人嘅經歷」，唔少人都留言回應。以下係精選帖文，我地盡量俾貼士你估誰是誰主角啦 －

A0

2022年嘅時候我去咗Fans Club搞嘅生日會，諗住開開心心睇偶像，但去到好尾有一個環節係大家排隊同佢影相+比佢簽名，佢對唔同人嘅態度係有唔同分別囉，即係見到小朋友，佢就會係咁喺度話「好得意啊」跟住又喺度抱起嗰個小朋友，但係見到一啲姨姨甚至婆婆，佢就一直喺度「哦」、「嗯」，人哋同佢講多兩句佢就忍唔住反白眼由嗰陣開始我就脫粉。佢嗰種串係好自然就感覺得到，所以最近見到啲新聞都唔意外

貼士︰最近有新聞，A0（自稱）

目中無人 同佢打招呼完全唔x理你直行直過 （成條路得我同佢 仲要好近吓，所以唔會係因為睇唔到） 勁失望

本來鍾意到佢癲..

貼士︰最近去咗轉蒙古

好似係疫情嗰陣事 佢一家人(未有第二胎)

佢小朋友亂跑撞到我媽媽 撞完當無事發生繼續跑

兩公婆喺後面 老婆掛住撳電話 一句都sorry都無

x生睥住我 淨係講咗句[挑] (同平時睇綜藝會見到佢個副x嘴臉一樣)

我同佢講[挑乜x嘢?]

佢老婆先講咗句sorry (對眼仍然係望住電話) 就拖咗x生走

貼士︰膠人

近幾年要坐輪椅好肥嘅武打明星，大約20年前喺棗利亞道，我揸住架車一轉入去，見到左手邊嘟一聲，有條友啱啱上車想走，咁我就拍住隔離，等佢走啦，10秒8秒之後喺後鏡望到有個紅色ben跑轉入嚟跟住我後面係咁砵，我已經搞低窗伸埋隻手沙曬冧，有啲人係好乞人憎，明知人地等緊個位，上咗車又要撩下鼻屎梳吓頭先開得車，嗰個揸住紅色ben跑嘅肥胖嘅武打明星，其實大約等咗都係20秒左右，架車走咗我車前諗住褪後泊位，點知我揸前一呎，佢就啄前一尺係咁啄住我尾，等我褪唔到後泊位，咁我落車睇吓咩料啦，見到係佢咁我就講：x生，阻你一陣啫，唔使咁樣吓嘛？跟住佢話：你阻我就得，我阻你唔得呀？

貼士︰第一句

馬會飲茶等拎檯，打尖、呼喝知客、違規用電話、「知唔知我係邊個」，點知連member都唔係。之後喺洗手間撞親阿伯，仲大聲叫人睇路

幾個member即場去member services投訴佢滋擾其他會員，最後153 出黎笑笑口話「俾啲面我」。

貼士︰爆153入大台真正原因嘅老友

佢之前同人夾左間XX冰室

嗌左個茶餐 無味

揮手嗌佢埋嚟

客氣同佢講： X生 個米粉無乜味喎

佢話： 係咁架啦 唔岩食咪下次唔好嚟囉

貼士︰由排骨仔操到變大隻佬，拎過大台最佳男配角

同一個post亦有人分享邊啲藝人有禮貌，咁呢啲梗係開名啦 －

陳冠希

當年（大約2003-2004），我喺尖沙咀海運玩具反斗城做promoter賣哈姆太郎襟章機。嗰陣個場好靜，無野做周圍望見到前面有三個人行緊埋嚟，著hip hop 嘅，行埋啲睇真啲原來係陳冠希，真人真係好靚仔，冇架子，仲同我傾咗幾句偈（大約都係問部機點玩，問咗我幾歲，做咗幾耐）由於當時嘅女友好鐘意佢，我當刻叫佢幫我簽個名，但我冇佢嘅相，咁唯有喺本簿仔度搣咗張紙出嚟比佢簽，最後我仲過咗膠keep起咗冇比女友，到依家keep咗廿年喇

張曼玉

貴為國際巨星、影后級人馬的張曼玉真係我見過最無架子的SuperStar!2003年、小弟任職蘭桂坊STARBUCKS 嘅時候、無意之間見到一個超級有ICONIC嘅人物進店⋯⋯巨大爆炸頭、超有派頭的黑超🕶️、由未進店已會心微笑咁行入嚟、佢一入到嚟、我就心心眼咁同佢打招呼（HELLO MAGGIE😍😍😍),佢見到我都笑笑口咁回應返（HELLO HELLO🥰）跟住佢好有興趣咁望住個CAKE櫃問我有冇好介紹⋯⋯⋯最後佢買咗兩件蛋糕同一杯咖啡、全程就由收錢到沖咖啡期間我都係直接同佢對談，（完全有問必答、歷時約5分鐘左右，佢問我企喺呢邊門口會唔會阻住我哋（鏞記對面嗰入口）、我話：唔會當然唔會啦！原來佢等緊助手車嚟接佢、隔咗幾分鐘之後佢臨走仲同我講 （我有車啦、下次再見👋😍😍😍😍😍嘩，真係冧到暈咗！

想講有禮貌的，万刀甲（編按：方力申）

方力申

2013年2月同老婆去倫敦酋長球場睇波，歐聯十六強阿仙奴主場對拜仁，行緊去球場途中，疑似前面嗰個人係万刀甲，我同老婆講，不如睇下係咪佢啦(我哋嗰時經常聽佢啲歌，有睇佢拍嗰啲葉念琛嘅戲，都幾鍾意佢)，跟住老婆話佢未必會同你影相啦。點知万刀甲拎轉面，用《獨家試愛》阿華嘅語氣同我哋講，「邊個話我唔會同你哋影相㗎？」如是者，我哋就一齊影相，仲傾咗一陣計，佢話佢係喺大陸拍劇途中，趁有三日空檔，專登飛嚟倫敦睇呢場波，得咁短時間都飛過嚟，可見佢幾愛阿仙奴，又介紹個官方球迷會朋友畀我哋識，話可以搵佢幫手買正價票，唔駛食黃牛。

Tyson Yoshi

有禮貌: 泰神耀西 （編按：Tyson Yoshi)

同frd去買咖啡見到佢,佢應該係買完準備走人，朋友(男仔)唔好意思問佢影相 佢主動行埋來問係咪想影相，叫我哋等佢返上車放低啲嘢先

單立文