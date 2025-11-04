網民選年度「最性感男士」 美國上位男星拋離對手當選

【on.cc東網專訊】美國名人雜誌《People》自1985年起每年11月都會定期選出「最性感在世男士」（Sexiest Man Alive），今年賽果即將揭盅，有網站已急不及待「搶閘」舉辦網上選舉，由網民投票選中心目中今年「最性感男性名人」。

由於選舉將於本月19日才截止，但初步投票走勢顯示34歲美國人氣男星Austin Butler目前以接近50％票數拋離其他對手，暫時領先。Austin於2000年初出道，入行初期以演青春劇為主，而近年他轉戰影壇並成功上位，2022年他更憑音樂傳記片《貓王》（Elvis）而獲《奧斯卡金像獎》與《金球獎》最佳男主角提名，其中他於《金球獎》勇奪影帝寶座。

而僅次於Austin就是43歲美國視星Jared Padalecki，他目前票率僅得16％。此外，曾於2008年當選「「最性感在世男士」冠軍的英國男神羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）與2018年冠軍英國男星艾迪斯艾芭（Idris Elba）都有入榜，不過後者竟然沒有人投票令人意外。相反，一些「後起之秀」—「新超人」David Corenswet與美國天后Taylor Swift未婚夫Travis Kelce都有網民投票力撐。

