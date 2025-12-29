網球性別大戰 基爾喬斯擊敗莎芭蓮卡

（法新社杜拜28日電） 澳洲男網選手基爾喬斯（Nick Kyrgios）今天在杜拜舉行的「性別大戰」擊敗女子世界第一的莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），這場外界注目的表演賽座無虛席，但也引發許多爭議。

這場網球「性別大戰」被譽為1973年金恩夫人（Billie Jean King）與芮格茲（Bobby Riggs）經典對決的現代版，但也有人認為無法相提並論。

當時，女網地位與獎金遠不如男網，金恩夫人創立的女子職業巡迴賽為此努力爭取，50多年前的那場比賽是有其歷史背景。最後，正值巔峰的金恩夫人是以6比4、6比3、6比3擊敗芮格茲。

芮格茲對戰金恩夫人時已是55歲，早已從網壇退役，基爾喬斯儘管近年飽受手腕與膝傷困擾，過去3個賽季更只參加過6場巡迴賽，但只有30歲的他至少是現役球員。

今天的比賽在規則上也有調整，球員只能發球1次，同時莎芭蓮卡的場地尺寸縮小9%，目的是為限制基爾喬斯的力量與速度。不過基爾喬斯最後還是擊敗4屆大滿貫單打冠軍的莎芭蓮卡。

收視率與獎金之外，基爾喬斯是否適合扮演「性別大戰」的男性角色也引起討論。他2021年承認毆打前女友，過去也曾發表厭女言論。

曾是溫布頓網球錦標賽亞軍的基爾喬斯，最後是以6比3、6比3獲勝。

基爾喬斯賽後表示，「說實話，這真是一場艱苦的對決。（莎芭蓮卡）是非常優秀的球員，也是偉大的冠軍。」

「看到像阿麗娜（Aryna）這樣優秀的選手，還有我自己，這真是一場精彩的比賽，我認為這對網球來說是向前邁出的重要一步。」

莎芭蓮卡則表示，「我認為我打得非常出色。（基爾喬斯）打的很吃力，也很疲憊」。

「我打出很多精彩的球，多次上網，也放了許多短球。我真的很享受這場比賽。下次再和他交手時，我已經了解他的戰術、優勢與弱點，那肯定會是一場更精彩的比賽。」