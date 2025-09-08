昔日老爸品牌Lacoste如今被GenZ熱捧！心口上的小鱷魚「暫休」，新Logo由山羊暫代，向網球傳奇Djokovic致敬

向來以小鱷魚標誌深入人心的法國品牌 Lacoste，近日做出破格之舉，暫時將沿用 92 年的經典鱷魚標誌換成可愛的綠色小山羊，為的就是向品牌合作超過 8 年的網球傳奇諾瓦克·喬科維奇（Novak Djokovic）致敬！

這次的「Logo 換班」創意十足，為經典品牌注入令人耳目一新的活力！

山羊英文「GOAT」正是「Greatest Of All Time」（史上最偉大）的縮寫，而喬科維奇生涯擁 24 座大滿貫冠軍、世界排名第一週數最長等紀錄，被譽為是網球史上的「GOAT」！

限量系列 From the Crocodile to the Goat，包含 Polo 衫、T恤、運動夾克、長褲及帽飾等多款單品，每件均繡有專屬山羊標誌。系列於紐約第五大道旗艦店首發，Djokovic 當日更親臨了現場揭幕！

雖然鱷魚暫時「休假」，但細心留意會發現部分設計在袖口或衣背仍保留經典鱷魚刺繡，延續品牌記憶點。系列現已於 Lacoste 官網及指定地區限量發售，喜歡的粉絲千萬不要錯過！

Coach從「媽媽手袋」變GenZ寵兒！Anne Hathaway助攻再登熱搜，這5款親民價手袋要鎖定

