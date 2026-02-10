網約紅Van荃灣佐敦試行 當局指有特定路線 與網約車不同

【on.cc東網專訊】港府早前公布《運輸策略藍圖》，提出多項交通改革建議。據悉當局最快於今年年中推出「需求導向」公共交通模式試驗計劃，首階段選址荃灣至佐敦路線，由數輛紅色小巴以網約形式試行。屆時乘客可透過手機App預約上落車地點，不再局限於固定站點，惟車費預料將較現時高。運輸署助理署長（巴士及鐵路）黃志光今日（10日）在電台節目指出，有關計劃的網約小巴，並非推行個人化網約服務，有關模式受制於特定路線，與網約車不同。

黃志光稱，測試主要選擇特定場景，例如深宵時間和偏遠地區，日後或會在特定環境應用，例如機場通宵巴士，又或地方偏遠而客量不定的路線。他指出，香港是一個智慧城市，故研究「需求導向智慧公交營運模式」，目前只是利用紅色小巴用來測試，概念是應用在特定環境，如通宵時間，或地方偏遠而客量不定的路線，專營巴士或小巴都可能適用。

