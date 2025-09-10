網約車規管框架法案首讀 陳美寶：下階段將訂明車輛總量

【Now新聞台】網約車規管框架的條例草案在立法會首讀，運輸及物流局局長陳美寶稱相信草案能達至的士、網約車及市民多方共贏，政府會視乎平台營運需要以及道路承載力等，研究車輛許可證的數目。

運輸及物流局局長陳美寶：「如果我們無限制發出車輛的許可證，很可能會引發負面的效果，例如交通擠塞，影響公共交通系統生態，或者是導致市場惡性競爭，令整體司機生意及行業發展都會受影響，因此政府有需要對網約車的數目實施總量控制，並且會在下一階段透過附屬法例訂明有關數目。」

