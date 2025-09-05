網約車規管｜只准車主駕車「人車合一」 陳美寶：避免衍生租賃市場及炒賣行為｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】政府公布規管網約車法例條例草案，下星期三（10 日）將於立法會首讀及二讀。政府建議，網約車的車齡要少於 12 年，並且提出要「人車合一」，即只可由車主本人駕駛網約車，不准將車輛出租或交由他人提供服務。運輸及物流局局長陳美寶今早（5 日）在電台節目表示，早前聆聽了各界人士聲音，擔心將網約車計劃，尤其車齡「定得太死」，會影響日後網約車在市場上供應，因此有最新的 12 年安排。至於「人車合一」的建議，目的是避免衍生網約車租賃市場，以及令網約車許可證成為具炒賣價值資產，從而令網約車計劃變質。

若車齡過嚴或難吸引私家車進入行業

政府在 7 月提出草案時，原先規定網約車初登記時車齡不可以多過 7 年，及後最多只可以續牌至車齡 12 年，就不可再提供服務。陳美寶在港台節目《千禧年代》表示，政府一直希望對網約車有嚴格的安全規定，同時希望其具備較佳的保養，因此原先訂立 7 年的規定；不過政府在這兩個月來聽到不同意見，擔心如果年期太嚴，會令到現職或日後有興趣入行的私家車無法進入網約車市場，影響市民出行體驗，因此當局在修訂草案有微調，容許 7 年以上年齡的私家車都可以登記，但滿 12 年即不再續牌的原則始終無變。

被問到的士車隊車輛初服役車齡上限 3 年，比起網約車嚴謹不少，陳美寶指有 1.8 萬部的士，絕大部份非屬於的士車隊，亦有 3 成的士車齡在 10 年以上。陳美寶說，的士車隊的成立目的是為業界帶來優質服務，希望帶來「耳目一新」的感覺，至於網約車則來自市民的自用車，兩者定位有不同。

避免重現「黑工載客」事件

對於政府規定只可由車主本人駕駛網約車，不准將車輛出租或交由他人提供服務，陳美寶解釋由車主提供網約車服務，最能夠確保網約車的服務質素，這個亦是整個計劃的「初心」。她指出，如果容許非車主駕駛車輛並提供服務，有可能會造成炒賣，「違背初心」。她又提到，社會相當關注早前有司機在未持有本地身份證的情況作載客取籌服務，認為有需要維持「人車合一」原則。

網約車數量及上限亦為外界關注點，但今次草案暫未提及。陳美寶說，在立法會完成主體法例後，當局會繼續聽意見，期望得出最平衡的數字，適時向外公布。至於相關因素，則要視乎公共交通生態、本港道路承載力、市民出行體驗等。陳美寶又指，原則是的士和網約車要做到「共存互補」。