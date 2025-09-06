網約車規管「人車合一」 運輸局：防許可證淪炒賣資產

【on.cc東網專訊】規管網約車的主體法例條例草案將於下周三(10日)交予立法會審議。運輸及物流局局長陳美寶表示，新規管建議要求網約車「人車合一」，旨在吸引真正有意提供具質素服務的人士加入，避免網約車車輛許可證淪為炒賣資產。她又說，議題社會關注良久，明白社會希望規管制度早日「落地」，會全力推進立法工作，力爭本屆立法會任期完結前通過，並在下一屆立法會透過附屬法例訂定技術細節。

陳美寶今日(6日)發表網誌指出，留意到近日社會關心到規管框架的數個環節，包括「人車合一」，建議網約車車主不可出租或分租，並解釋要求旨在吸引真正有意提供有質素網約車服務的人士加入，避免衍生網約車租賃市場，亦有助杜絕黑工司機。

另外，申請的士及網約車駕駛資格人士將來會參與同一個簡化的筆試，陳相信有助壯大司機供應、吸引新血入行。至於建議車齡要求在申請許可證或續期時劃一不能超過12年，她指是綜合各界意見後建議簡化方案，為有意加入行業的人士提供更靈活、更有彈性的安排。

陳提到，當局會「兩步走」推進立法工作，下周三向立法會提交相關條例草案進行首讀和二讀，希望在本屆立法會會期完結前通過，為下一階段的工作打下穩固基礎，而於下屆立法會會期開展時，政府將透過附屬法例進一步訂定技術細節。

她又說，網約車是世界趨勢，當局順勢而為，以規管框架締造網約車和的士的良性競爭環境，兩者共存互補，而在街頭以及的士站截的士仍然是不少乘客的乘車選擇，亦是的士的固有優勢。當局亦會協助的士業界升級改革，包括推出車隊制度及推動設備提升等，會繼續與業界同行，讓點對點交通服務現代化、司機年輕化和市民選擇多元化。

