網約車規管｜規管草案下周首讀二讀 陳美寶：仍在研究發牌數量上限

運輸及物流局長陳美寶。(周令知攝)

規管網約車的條例草案《2025年道路交通(修訂)(網約車服務)條例草案》於上周五(5日)刊憲，將會在9月10日向立法會提交《條例草案》進行首讀和二讀。運輸及物流局局長陳美寶今日(7日)表示，原本7月公布的方案中，限制網約車申請牌照時車齡不超過7年，最多可續牌5年，其後須重新申請；但當局擔心安排影響網約車供應及現時提供網約車服務的司機生計，因此將車齡上限放寬至12年；目前條例已堅守12年上限，續牌時須經過運輸署長確認安全，才會成功獲批。

陳美寶續指，草案需「落地」不能空談，當局在訂明車輛牌照限額的工作上，不會放慢腳步，將會按照網約車平台提供的資訊及市民出行數據，研究及訂定限額，期望政策出台時，有足夠網約車滿足市民需求。

她又提到，傳統的士在「點對點服務」一向扮演重要角色，功能亦很全面；相信其固有優勢會繼續維持，如永久性牌照、以合法在不同地點、時段或在開放的禁區上落客等。她重申，制訂清晰規例規管網約車平台，人及車服務營運框架，是希望令到網約平台服務，與的士營運兩者能達致共存互補和良性競爭。

車隊的成功不單只看數目

另外，談到的士車隊制度，陳美寶強調，車隊的成功不單只看數目，也要看服務質素。政府會續在三方面給予幫助，包括會繼續與勞工處做招聘會，現時已招聘到一千名司機，預計9月底應該有一千輛車營運，數目會持續增長；第二是口岸特別設施，劃定了一些特別的位置讓車隊，配合客群定位；第三是網約服務的便利度。

