網約車規管｜調查：近9成受訪乘客指網約車配額不足 的士業界憂配額太多影響生計(楊佩詩報道)
【Now新聞台】立法會正審議規管網約車，有調查指乘客擔心一萬個配額不足會推高收費，建議每季檢討需求。有的士業界就認為網約車收費應與咪錶看齊。
政府預計最快年底會批出首批一萬個網約車牌照。有網約車平台上月進行意見調查，在約一萬名回應乘客中，有近9成認為一萬個配額嚴重不足，逾8成人擔心更難叫車及推高車費等，而4600名回應司機中，逾8成反對以抽籤形式分配牌照。
Uber建議每季檢討需求，調節發牌數量。
Uber香港公共政策和政府事務主管李芷瑜：「可能一些適合的考慮條件是，包括他們過往一些服務經驗如何、過往提供網約車服務時服務質素是否良好，以至他們對於網約車作為一個收入來源有多依賴。整個規管不是一個學術討論，其實背後有數萬個家庭現時靠網約車維生。」
立法會相關委員會正審議規管網約車的附屬法例，至今收到約430份書面意見，當中有市民反對政府大幅增加網約車數量，指目前的士供過於求，網約車會分薄客源，衝擊全職司機生計。
有的士業界就不希望政府一次過在短時間推出全數一萬個配額，指去年的士客量較高峰時已下跌一半，加上司機不足、市場萎縮，推出網約車會造成毀滅性打擊。
另有業界建議再加強規管網約車，包括每周工時上限為20小時、最低收費要與的士咪錶看齊等，以保障的士業界權益。
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騙徒盜用名人、官員及財經專家照片與影片，在社交媒體帖文聲稱擁有「內幕消息」、「獨家投資心法」行騙。律政司長林定國表示，將積極考慮透過立法，防範深偽技術(Deepfake)等人工智能帶來的不良影響，保障市民權益。立法會昨日舉行前廳交流會，林定國聯同多名局長出席，討論與知識產權相關的人工智能及機械人技術最新發展及應用情況。林定國會後表示，律政司已牽頭成立跨部門工作小組，在推動人工智能廣泛應用的同時，亦會優化法律配套，致力建立良好環境以促進人工智能發展，並加強規範管理，確保人工智能可在安心、公平的環境下發展。
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