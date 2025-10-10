網紅五索玩「你問我答」稱：有錢都唔包馬生 談及小朋友即爆喊

35歲的網紅「五索」（鍾睿心）今年初被爆出是坐擁百億身家的66歲大生銀行主席馬清鏗的情婦，事後高調接受訪問兼繼續拍片，表示自己住半山豪宅兼身家過億，過着奢華生活，故被網民封為「最強小三」。五索於周四(10月6日)上載短片大玩「你問我答」，當提及孩子更忍不住流淚。

五索育有5名子女，一談及孩子即忍不住落淚。（IG@5kidsokma）

五索在片中穿上低胸吊帶上衣，在餐桌前對着手機，由於碗子已空，加上旁邊有蜆殼，相信她已吃飽。五索的帖文表示，「一直都收到好多單親媽媽嘅訊息📩想借呢個機會同大家講：加油💪🏻」，又指自己每次工作或訪問都不喜歡提及小朋友，「因為每次講起都好易喊🥺平時好少咁正能量😏以後直播都係唔好提小朋友😹」。

廣告 廣告

五索笑稱自己有錢也不會包養馬生，反而想包養韓星車銀優。（IG@5kidsokma）

五索迅速回應了一些問題，包括會否「調返轉頭包起馬生」，她笑稱自己有錢都不會包對方，反而想包有「臉蛋天才」之稱的韓星車銀優。至於是否想出名、想獨立，她直接回答：「錯呀！」對於分身家的問題，她不屑地表示，「呢啲low level（太低層次）啦)。

五索坦言害怕子女長大後再不需要自己，談及子女時即落淚。（IG@5kidsokma）

最觸動五索的問題，則是「想成為小朋友嘅榜樣」，她即時說「係啦，就係你喇」，當想進一步解釋時，五索突然變得感性，「我……哎吔，又想喊添，死喇，我一講起小朋友就好想喊」。五索極力想控制情緒，但最終仍流淚，拿著紙巾抹眼，慘呼「哎喲，好核突啊！」。

五索坦言害怕子女長大後再不需要自己，談及子女時即落淚。（IG@5kidsokma）

五索與前夫育有1子，另與馬清鏗9年內先後誕下4名子女，她身為「五子之母」，帶淚地表示見到孩子愈來愈大個，「我所有生活都係圍繞住佢哋，即系我驚有一日如果佢哋成家立室嘅時候，就會唔需要我喇」。她指如果孩子們將來需要人生道路上面的意見，「係可以媽咪畀意見，唔好淨係搵晒馬生，就係咁喇」。