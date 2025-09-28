網紅直播墜機成火球身亡！千人直擊全嚇傻

▲中國55歲網紅「唐飛機」27日開直播駕駛超輕型飛機時，飛機在空中失去控制，墜機摔成一顆火球，唐飛機當場喪命，數千網友直擊事故。（圖／翻攝自微博）

[NOWnews今日新聞] 中國55歲網紅「唐飛機」以自製輕型飛機在網路上走紅，過去雖也幾度受傷，但都大難不死。不料，27日他開直播駕駛超輕型飛機時，飛機在空中失去控制，墜機摔成一顆火球，唐飛機當場喪命，數千名網友在直播間直擊空難瞬間。

據中國媒體新京報等報導，四川廣元劍閣縣網紅「唐飛機」（本名唐正興），27日在駕駛超輕型飛機直播時，飛機突然失去控制墜落，隨後起火燃燒。當地村幹部證實唐飛機不幸身亡，多個部門將介入處理。擁有9.7萬名粉絲的抖音帳號已經設成私密帳號，無法再觀看過去的飛行影片。

廣告 廣告

▲中國55歲網紅「唐飛機」27日開直播駕駛超輕型飛機時，飛機在空中失去控制，墜機摔成一顆火球，唐飛機當場喪命，數千網友直擊事故。（圖／翻攝自微博）

唐飛機在2024年花費35萬人民幣（約137萬元台幣）購買這架共軸雙槳超輕型飛機，自稱是全四川唯一會操作該機型的人。墜機事發時，有數千名網友在直播間同步觀看，有網友把畫面保留下來分享到網路上，畫面可見，唐飛機並未配戴保護頭盔、未配備降落傘，起飛前他有仔細檢查，還對著鏡頭喊出「今天飛個眼鏡蛇」，第一次起飛時因為攝影機角度問題，還降落調整，不料第二次起飛後沒多久，飛機就失控墜機，唐飛機也不幸身亡。

唐飛機曾強調駕駛「共軸雙槳超輕型飛機」這種機不需要執照，但有航空專業人士指出，低空飛行實際上需要執照，也需向民航部門報備，且當地僅有7個合法空域。唐飛機在2024年也曾因為油表故障，兩度發生墜機事故，飛機從5公尺、10公尺的高度掉落下來，還因此摔斷肋骨。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

越南菲律賓「抱團取暖」！聯手抗衡中國在南海的強勢擴張

中國男女在日本持偽造台灣駕照被逮！砸3.2萬購假貨 背後原因曝

「霸總劇」玩完了？中國廣電總局出手嚴管 微短劇不准再亂演