網紅食譜│新寵粟米蛋撻 自家製用要用呢樣材料

最近流行起不少粟米做的餅食甜品，其中的粟米蛋撻，唔想排長龍去買，自己在家自製個簡化版過口癮也不錯，撻皮可以用即用急凍酥皮或原味酥餅，而面層那片粟米，用即食的原支粟米來起出來，快手又容易處理，而且味道更香甜，最後用火槍燒一燒，賣相不輸街買的呢，即睇如何製作粟米蛋撻：

粟米蛋撻（4個份量）

烹煮時間：40分鐘

材料：

急凍原味酥餅2塊

蛋2隻

牛奶60毫升

糖1湯匙

即食原支甜粟米1條

黃糖少許

做法

1. 即食甜粟米分四段，把粟米片成出四小塊，其他剝散成粟米粒。

2. 酥餅稍軟身之後，按模具大小填入酥餅皮。加入甜粟米粒。把蛋、牛奶和糖拌勻，過篩三次，倒入模具至八分滿。

3. 把蛋撻放入已預熱焗爐，先以攝氏160度焗10分鐘，檢查看是否凝固，再調至150度焗10分鐘（每個焗爐不同，請按自家習慣調校）。把粟米塊放在蛋撻上，撒黃糖，用火槍炙燒至帶焦色。

完成品

文、攝：謝翠玲