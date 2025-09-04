玩手機如廁易坐太久 痔瘡風險增 46%
網紅食譜│新寵粟米蛋撻 自家製用要用呢樣材料
最近流行起不少粟米做的餅食甜品，其中的粟米蛋撻，唔想排長龍去買，自己在家自製個簡化版過口癮也不錯，即睇Yahoo食譜：
最近流行起不少粟米做的餅食甜品，其中的粟米蛋撻，唔想排長龍去買，自己在家自製個簡化版過口癮也不錯，撻皮可以用即用急凍酥皮或原味酥餅，而面層那片粟米，用即食的原支粟米來起出來，快手又容易處理，而且味道更香甜，最後用火槍燒一燒，賣相不輸街買的呢，即睇如何製作粟米蛋撻：
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
粟米蛋撻（4個份量）
烹煮時間：40分鐘
材料：
急凍原味酥餅2塊
蛋2隻
牛奶60毫升
糖1湯匙
即食原支甜粟米1條
黃糖少許
做法
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多零失敗食譜
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
文、攝：謝翠玲
其他人也在看
蟹肉食譜｜香橙燉蟹肉盅
早排睇了一個美食節目介紹了呢味特式功夫名菜，據說早在東漢時期已有記載著呢個配搭，於是自己動手試做了一次Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
叉燒食譜｜電飯煲焗叉燒
超容易、又方便 唔使用焗爐，彈到周圍油 3樣醃料就做到 肉質軟，好juice fb: https://facebook.com/ahsnakescafe ig: https://instagram.com/ahsnakescafe youtube：https://www.youtube.com/@ahsnakescafe blog: https://ahsnakescafe.blogspot.com/Cook1Cook煮一煮 ・ 6 小時前
Pattaya酒店｜芭達雅納中天The Standard今年10月開幕！人均$542.5起 品牌首座海灘俱樂部/衝浪小屋/成人專屬避世空間
充滿玩味的設計酒店品牌The Standard，繼華欣及曼谷後，將於今年10月開設泰國第三間酒店「芭達雅納中天The Standard」，選址芭達雅的高級海濱度假區納中天（Na Jomtien），設有品牌首座海灘俱樂部、為浪人打造的衝浪小屋、成人專屬屋頂避世空間以及泰式海濱燒烤餐廳等，充滿海島度假氛圍，如今透過Trip.com預訂可享74折優惠，折後每晚只需$885起，除開人均$442.5包早餐，超抵！Yahoo 旅遊 ・ 28 分鐘前
家常菜食譜│肉碎釀豆卜 加一樣材料唔死實 醃味時可浸冬菇水？
近排提到買餸，真是讓人有「巧婦難為無米炊」的感覺，東西貴而且要幾經辛苦才搶到手，有時買完也未必記得自己買過什麼。冰鮮豬肉碎是可以多變化的食材，買回來後分成每次常用的份量，留一兩份在冰鮮格，其他放雪格，便可以方便取用。利用豬肉碎來釀豆腐卜，簡單得來啖啖肉，而且沒有骨，老人小朋友也啱食。想令釀餡不會死實實，豬肉碎醃味時可以加浸冬菇水，增加水份，也增加香氣，即睇如何做肉碎釀豆卜：Yahoo Food ・ 1 小時前
雞腎食譜｜麻辣涼拌雞腎（懶人簡易版）
最近買了一款現成麻辣紅油，廚娘試過非常之適合用來製作麻辣小食，性價比高，夠香夠麻辣，最重要可以自行調節咸味（所以不要買錯麻辣醬呀，大家買麻辣油就對的了，底味我會教你調教） 今天就用它教大家製作「麻辣涼拌雞腎」。 做法非常之簡單，大大省略了自己磨香料（花椒、紅椒等）、炸麻辣紅油的時間，啱晒即興想食麻辣野既朋友！ 當然如果你有時間，又很想學自己做涼拌麻辣醬汁，你可以參考本人的舊帖：「麻辣涼拌牛柏葉」Cook1Cook煮一煮 ・ 1 小時前
鴻福堂優惠券突發低至17折優惠！最平$8.25入手燒賣/涼茶/自家湯/健康餐
香港人出名繁忙，不少打工仔都無空閒時間去煲湯及煲涼茶，而坊間一些現成的即飲湯包就成為各位都市的人恩物！9月4日晚上9點，鴻福堂在Klook推出電子兌換券低至52折優惠，當中不少套票都有平，包括燒賣折後最平每張只需$8.25即可入手，非常划算！而自家湯電子禮券有55折、自家涼茶電子兌換券55折優惠。此外，最近大熱的健康餐原價$60，今次17折後低至$10即可搶到！禮券的使用期去到10月31日，趁平買定幾套慢慢食都得！Yahoo Food ・ 19 小時前
42歲李佳芯淡妝少女感滿滿，5個凍齡保養大法：淡妝不傷肌膚、牛油果抗肌老化、每日半杯黑咖啡去水腫
李佳芯 Ali 近日重返幕前工作，42 歲的她出席活動時淡妝上陣更顯氣質，肌膚嫩滑緊緻完全看不出年齡，就是名副其實的凍齡女神！一起向少女感滿滿的 Ali 取經，養成 5 大凍齡保養大法，及早保養打造「逆生長」超高顏值！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
雪卡毒｜紅磡街市買星斑食後中雪卡毒 六旬婦四肢麻痺留醫情況嚴重 衞生防護中心教6招自保
衞生防護中心9月4日公布一宗懷疑「雪卡毒」食物中毒個案，兩名市民於紅磡街市購買星斑後在家烹食，3小時後相繼出現噁心、腹瀉及面部四肢麻痺等症狀。61歲女病人目前於廣華醫院留醫，情況嚴重；70歲男患者症狀輕微未求醫。當局已通報食安中心跟進源頭調查。Yahoo Food ・ 2 小時前
熱氣球節甩轆變「放風箏」 港人慨嘆花千零蚊飛日本更好
中環熱氣球節甩轆惹眾怒，港人批「高價低質」寧願北上或遊日消費。零售數據雖連升三月，增幅有限，本地經濟長期承受消費外流壓力。Yahoo財經 ・ 1 小時前
徐子淇劇透中環大劇院 將撼動五大劇院
「千億新抱」徐子淇為時尚雜誌拍攝封面，訪問中提到恒地中環地標項目將設置全港首個百老匯式大劇院。現在香港力谷盛事經濟，新增頂尖表演場地確係好事。不過中環大劇院崛起又會帶來競爭，有五大本地劇院或會受到衝擊。Yahoo 地產 ・ 16 小時前
張柏芝任林家謙演唱會嘉賓曝揀歌原因 自嘲冇才華只有一首歌紅：顏值我還是有的
45歲張柏芝嘅近年轉戰內地發展，久未喺香港露面嘅佢驚喜亮相林家謙紅館演唱會，成為第9場「盲盒」嘉賓。張柏芝穿起薄紗裙裝，以孖辮造型出場，與林家謙合唱代表作《任何天氣》及《留給最愛的說話》，勾起現場觀眾及網民嘅回憶。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
41歲李蘢怡大曬比堅尼泳照 盡騷玲瓏浮凸好身材
現年41歲嘅李蘢怡，2000年以模特兒身份出道，後來轉做歌手，曾與陳文媛（Bobo）合唱地鐵廣告歌《時光中飛舞》，推出過個人專輯《Tiffany Lee E.P.》，憑《夜遊杜拜》爆紅，不過熱潮減退後便無以為繼，轉換跑道擔任演員，出演過《鍾無艷》、《金雞》、《大丈夫》及《雀聖2自摸天后》等電影。可惜，2006年選擇與電影公司解約，李蘢怡曾坦言入行多年欠缺運氣，無可能白等機會來臨，加上經歷太多唔開心事情於是退出娛樂圈。之後佢以本名李宜錚轉職珠寶公司擔任傳銷和公關工作，又前往英國修讀藝術學位課程，最後以英國著名學府皇家藝術學院（Royal College of Art）珠寶設計相關碩士學位畢業。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
Anne Hathaway拍戲滑倒，腳拗90度險「拗柴」？訓練腳腕6個動作，簡單在家自己做到強化腳踝肌肉
日前Anne Hathaway拍攝《穿Prada的惡魔2》時不慎跌倒，險些扭傷腳踝！幸好她身手敏捷，華麗起身！透過規律的拉筋和強化運動能有效增強腳踝穩定性，降低扭傷風險，以下介紹6個簡單拉筋運動，大家可以在家輕鬆實踐，讓你能跟Anne Hathaway一樣展現從容魅力！Yahoo Style HK ・ 1 天前
改良版雪球｜傳中國富豪重投「雪球」衍生產品 年前被指是加劇跌市 監管部門曾出手限制
據彭博報道，一年前遭內地監管機構出手叫停，被指是加劇股市暴跌的「雪球」衍生產品，如今再次活躍於市場，不少中國富...BossMind ・ 1 天前
49歲舒淇「靚出新高度」！容光煥發出席威尼斯影展，街拍照拿著的BV袋是這款
每次見到舒淇都會想問，為什麼可以美成這樣子。五月見到她出席康城影展，有網民將她與20年前出席影展時的模樣做對比，那優雅氣場的進化讓人震驚。今次舒淇帶著首部執導的電影《女孩》去參加威尼斯影展，未到展場，只是在下飛機後隨街拍的照片都已經美出新高度，喜歡看美人的朋友真的要把照片收藏起來！Yahoo Style HK ・ 18 小時前
54歲陳豪「型佬」魅力關鍵在於頭髮！5個低成本的自然養髮方法，「這款精油」頭皮按摩助增強毛囊活性
想做「美魔女」、「型佬」，除了養好肌膚，頭髮的保養也很重要。護髮養髮的步驟不能懶惰，而說到「護髮參考書」，娛圈中都有不少明星可以參考。有發現一些男明星，如陳豪、譚俊彥、古巨基、李克勤，踏入中年後愈來愈有魅力嗎？除了氣質的培養，頭髮濃密也是關鍵！究竟有什麼方法可以由「髮量危機」變成「厚度男神」？試試以下5個低成本的自然養髮方法，或許可以幫你重拾濃密秀髮，散發年輕魅力！Yahoo Style HK ・ 1 天前
李日朗自揭2年前患胃癌 一日飲3公升中藥 3個月後奇蹟痊癒
現年43歲嘅李日朗（Don），喺2003年以歌手身份出道，並因拍攝TVB青春偶像劇《當四葉草碰上劍尖時》而為人認識。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
林子祥自爆被醫生父遺棄英國自生自滅 冇錢返學打幾份工謀生冇人幫「求救即係乞食」
林子祥同葉蒨文早前接受查小欣嘅youtube節目訪問，宣傳佢地10月一齊舉行嘅演唱會。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
楊證樺想組「明星保安隊」幫圈中人謀生 搵藝人做保安有原因
TVB綠葉演員楊證樺加入娛樂圈多年，參演過無數劇集，近年佢投資成為保安公司老闆，仲落手落腳到多個啟德演唱會及體育賽事擔任保安工作。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
石澳「嚦咕嚦咕」大屋50萬租出 要符合咩門檻先有資格入住？
超級豪宅租務市場持續活躍。由信和黃志祥家族持有、曾作港產片《嚦咕嚦咕新年財》取景的石澳大浪灣道16號洋房，近日以約50萬元月租簽約出租，成為區內近年罕見的高價租盤。閱讀更多：開箱｜《嚦咕嚦咕新年財》劉德華大宅放租 石澳4,000呎巨屋月租50萬《毒舌大狀》藍本？｜市區驚現1字頭筍盤！ 大廈曾發生轟動全港「彭楚盈案」該洋房佔地約21,490平方呎，室內實用面積約6,059平方呎，設6間睡房，另連約1.5萬平方呎花園及泳池。今年1月初業主叫租50萬元，現時已獲租客承租；市場估計租金約50萬元，呎租約83元。區內代理表示，該大屋曾於23年前為經典賀歲片《嚦咕嚦咕新年財》取景，用作片中由劉德華飾演的「麻雀大俠」的居所，大屋更是戲中的主要場景之一；梁詠琪與黃文慧上演婆媳大戰的一幕，更令人印象深刻。大屋雖然外貌變化不大，但內籠已全面翻新；故大業主一經放盤，即吸引不少豪宅客查詢。代理透露，因應物業地段因素，業主要求租客需持有石澳鄉村俱樂部會藉。如租客未有會藉，業主可協助代為申請，但申請費用約135萬元須由租客承擔；此外，俱樂部亦會就申請人資格進行審核，故此該洋房放盤逾半年才成功租出。石澳上一次出現逾28Hse.com ・ 20 小時前