網紅食譜│日式炸雞新炸法 炸粉同呢樣材料溝埋更脆身

日式炸雞是不少人去居酒屋必點的心頭好，雖然很多人都喜歡吃，但卻不太想在家自己整，無非因為怕炸雞會弄得一廚房炸粉，又會剩下一鑊油。最近網上出了一個不少人試過都說好的新式炸雞方法，跟傳統做法完全相反，是把油先跟粉拌勻，然後才開火燒至油冒泡，才加入雞慢炸，炸的期間粉會薄薄沾在雞肉上，炸衣會比較薄身，即睇如何製作日式炸雞：

日式炸雞（2人份量）

烹煮時間：30分鐘

材料：

雞胸肉1塊

日式蛋黃醬2湯匙

味醂1湯匙

胡椒粉少許

醬油1湯匙

檸檬1角(裝飾)

粟粉2湯匙

木薯粉1湯匙

油100毫升

做法

1. 雞肉切小塊，加胡椒粉、醬油和味醂先拌勻，再加入蛋黃醬同醃，沾至每塊都有醬。

2. 炸鍋先不開火，加冷油，再加入粟粉和木薯粉，用筷子稍為拌至成米色油粉漿。

3 開中火燒至油開始冒泡，加入雞肉，先炸一邊1分鐘，翻面繼續炸，不時翻動至雞肉熟，隔油上碟。放上檸檬裝飾。

完成品

文、攝：謝翠玲