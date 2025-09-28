網紅食譜│日式甜蛋卷 加一種飲品可以更膨鬆

軟綿綿又膨鬆的日式甜蛋卷如何做得好？簡單的做法是以量取勝，用上五隻蛋來做的蛋卷基本都好吃，但如果一人吃有點太飽，最近在IG上有人開發了一個新方法，只要加入適量碳酸水來打蛋，煎蛋卷時便會有膨鬆效果，兩隻蛋已做出四隻蛋的效果，吃起來也更軟嫩，是值得推介的做法，不妨試試，即睇如何製作日式甜蛋卷：

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

日式甜蛋卷（1人份量）

烹煮時間：10分鐘

材料：

蛋2隻

廣告 廣告

味醂1湯匙

糖2茶匙

碳酸水2湯匙

做法

1. 蛋和碳酸水打勻。

2. 加入味醂和糖再打勻。

3. 蛋卷鑊抹一層油，小火燒熱，倒入1/3蛋液，至開始凝固捲起，推至鑊尾，再抹少許油，加1/3蛋液，重複以上做法，直至把剩下蛋液加入。最後用中火把四面煎成喜歡的顏色，切件上碟。

完成品

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多零失敗食譜

祛濕食譜│赤小豆蓮子粥 微甜祛濕易消化

祛濕食譜│薏米雞肉飯 電飯煲一煲搞掂

祛濕食譜│冬瓜肉丸湯 細火慢浸肉嫩滑

米紙食譜│米紙粉果 減肥中享受點心樂趣

米紙食譜│朱古力香蕉米紙煎餅 香脆甜美有飽足感

米紙食譜│百變米紙化身韓式炒年糕 簡便版隨時煮得

湯水食譜│豆腐蘆筍羮 春天宜吃綠色蔬菜

雞食譜│紅棗雲耳蒸雞 - 春天養肝之寶紅棗最佳

蛋糕食譜│香蕉蜂蜜蛋糕 - 轉米粉焗蛋糕更輕軟

蛋食譜│虎紋蛋卷 要畫花紋原來要咁做

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？

文、攝：謝翠玲