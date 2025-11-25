網紅食譜│實測網上流行荔枝乳酪球 加一樣材料同吃更消暑

夏天荔枝當造，直接食用又香又甜，而近日網上也有不少荔新吃法，實測其中一個簡單又易做的荔枝乳酪球，把荔枝釀入乳酪再雪硬，吃起來像包住荔枝的雪條，最後加上的小薄荷除了裝飾，也是有消暑效果，釀入的乳酪不拘口味，選擇有果肉的可以增加不同口感，即睇如何製作荔枝乳酪球：

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

荔枝乳酪球（2人份量）

烹煮時間：20分鐘（不計冷凍時間）

材料：

乳酪半杯

廣告 廣告

荔枝8粒

鹽1茶匙

薄荷葉少許

過濾水或涼開水2杯

做法

1. 荔枝剝殼，過濾水加鹽開成鹽水，浸荔枝肉10分鐘。

2. 用小剪刀把果核完整剝出，開口朝上，放在深碗中。

3. 每顆荔枝釀入乳酪，放入冰箱冷凍至少兩小時。取出，加小塊薄荷葉裝飾。

完成品

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多零失敗食譜

祛濕食譜│赤小豆蓮子粥 微甜祛濕易消化

祛濕食譜│薏米雞肉飯 電飯煲一煲搞掂

祛濕食譜│冬瓜肉丸湯 細火慢浸肉嫩滑

米紙食譜│米紙粉果 減肥中享受點心樂趣

米紙食譜│朱古力香蕉米紙煎餅 香脆甜美有飽足感

米紙食譜│百變米紙化身韓式炒年糕 簡便版隨時煮得

湯水食譜│豆腐蘆筍羮 春天宜吃綠色蔬菜

雞食譜│紅棗雲耳蒸雞 - 春天養肝之寶紅棗最佳

蛋糕食譜│香蕉蜂蜜蛋糕 - 轉米粉焗蛋糕更輕軟

蛋食譜│虎紋蛋卷 要畫花紋原來要咁做

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

文、攝：謝翠玲

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？