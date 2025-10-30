網紅食譜│蒟蒻串燒扮雞皮 咁樣處理口感大驚喜

蒟蒻質地彈牙，低脂又飽肚，是不少素食者的常用食品，近日在IG流行起的網紅食譜，便是把蒟蒻雪硬再退冰，然後擠乾水，煎好後的蒟蒻質地會跟原本的質地非常不同，所以有網民會用加了燒汁煎至入味的蒟蒻串燒扮雞皮，雖然吃起來其實跟雞皮不太似，倒是似北寄貝或魷魚之類，但吸了醬汁後的確是一驚喜，不妨一試，即睇如何製作蒟蒻串燒：

蒟蒻串燒（2人份量）

烹煮時間：30分鐘

材料：

蒟蒻1塊

芝麻適量

七味粉適量

醬油1湯匙

味醂2湯匙

糖2茶匙

做法

1. 蒟蒻原塊放入冰箱雪3小時，取出退冰至稍軟身，打長切薄片。

2. 把蒟蒻再浸水至完全解凍，擠乾水。用竹籤把蒟蒻片串起。

3. 蒟蒻串放入鑊，開中火先煎乾水，再加油繼續煎，至表面帶焦色，加醬油、味醂和糖煎至收汁，撒芝麻和七味粉。

完成品

文、攝：謝翠玲