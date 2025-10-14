焦點

不斷更新｜累計 13 名議員宣布棄選立法會

Yahoo Food

網紅食譜│醬燒杏鮑菇 高仿帶子原來要咁切

網上早前也有過的網紅食譜，利用各種菇菌來仿帶子，杏鮑菇在底面都劃了花後，咬起來會有像帶子那種直紋的絲絲口感，即睇Yahoo食譜：

Yahoo Food
Yahoo Food
網紅食譜│醬燒杏鮑菇 高仿帶子原來要咁切
網紅食譜│醬燒杏鮑菇 高仿帶子原來要咁切

網上早前也有過的網紅食譜，利用各種菇菌來仿帶子，其中有人用過的包括金菇和杏鮑菇。如果計新奇度當然是金菇仿帶子較有趣，但如果真要講好吃，絕對是杏鮑菇完勝。杏鮑菇在底面都劃了花後，咬起來會有像帶子那種直紋的絲絲口感，如果用帶海鮮味的蠔油來醬燒杏鮑菇，味道和質感也會近似帶子呢，即睇如何製作醬燒杏鮑菇：

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

醬燒杏鮑菇（3人份量）

烹煮時間：25鐘

材料：

大杏鮑菇2隻

廣告

蒜頭2瓣

葱花少許

牛油10克

醬汁：

蠔油1湯匙

糖1茶匙

鹽少許

水3湯匙

胡椒粉少許

老抽1茶匙

粟粉1茶匙

麻油半茶匙

做法

1. 杏鮑菇切2厘米厚件，底面淺劃花。蒜頭拍碎。
1. 杏鮑菇切2厘米厚件，底面淺劃花。蒜頭拍碎。
2. 白鑊放入杏鮑菇，中火煎至兩面帶金黃，開始乾身。加牛油和少許油，繼續煎至發出香味，加蒜頭。
2. 白鑊放入杏鮑菇，中火煎至兩面帶金黃，開始乾身。加牛油和少許油，繼續煎至發出香味，加蒜頭。
3. 加入醬汁材料，收細火煮至收汁，熄火，撒葱花。
3. 加入醬汁材料，收細火煮至收汁，熄火，撒葱花。
完成品
完成品

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多零失敗食譜

祛濕食譜│赤小豆蓮子粥 微甜祛濕易消化

祛濕食譜│薏米雞肉飯 電飯煲一煲搞掂

祛濕食譜│冬瓜肉丸湯 細火慢浸肉嫩滑

米紙食譜│米紙粉果 減肥中享受點心樂趣

米紙食譜│朱古力香蕉米紙煎餅 香脆甜美有飽足感

米紙食譜│百變米紙化身韓式炒年糕 簡便版隨時煮得

湯水食譜│豆腐蘆筍羮 春天宜吃綠色蔬菜

雞食譜│紅棗雲耳蒸雞 - 春天養肝之寶紅棗最佳

蛋糕食譜│香蕉蜂蜜蛋糕 - 轉米粉焗蛋糕更輕軟

蛋食譜│虎紋蛋卷 要畫花紋原來要咁做

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？

文、攝：謝翠玲

其他人也在看

韭菜餃食譜｜韭菜雞蛋煎餃食譜！韭菜易出水只因欠缺這個步驟？

韭菜餃食譜｜韭菜雞蛋煎餃食譜！韭菜易出水只因欠缺這個步驟？

食韭菜餃可以養肝？原來食韭菜對養肝有益，簡單的吃法便可以突出韭菜的鮮味。用韭菜來配炒雞蛋包餃子，味道清新，做法也快手，沒有胃口時做這個作簡單餐點非常方便。韭菜熟了易出水，所以要先用鹽醃出水份後才加蛋拌餡便不會水汪汪。煎韭菜雞蛋煎餃時用少許水先蒸後煎，煎好的皮會熟透又不會硬身，即睇如何製作韭菜雞蛋煎餃：

Yahoo Food ・ 1 天前
家常菜食譜｜肉末粉絲煲

家常菜食譜｜肉末粉絲煲

這是一道家常的料理，簡單的食材卻充滿家的味道，只要掌握一些小技巧你也可以變身為家庭大廚喔。 - 我們有實體店面了喔～詳情歡迎點擊下方連結 山夾商行：https://reurl.cc/ZN6MqW 粉絲專頁：https://goo.gl/QpxBKK IG：https://reurl.cc/ZObb8g

Cook1Cook煮一煮 ・ 13 小時前
旺角美食｜深水埗老字號茶餐廳「新香園」殺入旺角開分店 必試蛋牛治烘底

旺角美食｜深水埗老字號茶餐廳「新香園」殺入旺角開分店 必試蛋牛治烘底

開業逾半世紀的深水埗老字號茶餐廳「新香園 」，多年來都是街坊及旅客的人氣食店之一。最近終於跨區開設全新分店，選址旺角花園街，門面較舊店光鮮，環境亦較寬敞舒適 。新香園以新鮮即製蛋牛治打響名堂，近年亦新創「麻辣蛋牛治」，以新鮮牛肉剁碎加入秘製麻辣醬，香辣又惹味。

Yahoo Food ・ 8 小時前
文華東方酒店「上海及大閘蟹自助晚餐」買一送一再減$300！人均$433起歎時令上海大閘蟹、波士頓龍蝦、1963文華芝士蛋糕

文華東方酒店「上海及大閘蟹自助晚餐」買一送一再減$300！人均$433起歎時令上海大閘蟹、波士頓龍蝦、1963文華芝士蛋糕

位於中環的文華東方酒店推出季節限定「上海及大閘蟹自助晚餐」，在KKday上有買一送一優惠，輸入優惠碼【HASE300】更可最高再減$300，人均低至$433，即可品嚐每人一隻桌邊服務的時令上海大閘蟹，配搭8大海鮮如波士頓龍蝦、大連鮑魚、雪蟹腳、麵包蟹、法國藍青口等，蟹迷及海鮮控不能錯過！另有上海醉雞、紅燒獅子頭、酸辣湯、等上海風味佳餚，更不用說酒店馳名馳名海南雞啦，誠意十足，立即睇下文了解詳情啦！

Yahoo Food ・ 5 小時前
「New Celine」要把「窄腳褲」回歸？「Celine王子」V與大家捕捉新任創意總監Michael Rider的設計

「New Celine」要把「窄腳褲」回歸？「Celine王子」V與大家捕捉新任創意總監Michael Rider的設計

剛完結的 Celine 2026 春夏時裝展中，Michael Rider 再度展現他眼中的「巴黎慵懶隨性」時尚，除了「Celine 王子」BTS 成員金泰亨搶盡鏡頭，很久不見的「窄腳褲」又再於天橋上出現，一起來看看 Celine 的新季焦點吧。

Yahoo Style HK ・ 8 小時前
Miffy原來70歲，周年慶推出初代設計周邊！日本品牌聯名向Dick Bruna致敬系列，從V形尖耳到圓潤萌兔

Miffy原來70歲，周年慶推出初代設計周邊！日本品牌聯名向Dick Bruna致敬系列，從V形尖耳到圓潤萌兔

誰想到這位白色小兔已走過70年？為慶賀里程碑，Miffy攜手推出周年限定合作系列，把早期造型帶回視線中心。

Yahoo Style HK ・ 7 小時前
麵包食譜｜黑芝麻法式麵包球

麵包食譜｜黑芝麻法式麵包球

COOKING BUBU】黑芝麻法式麵包球 歡迎訂閱 Cooking bubu Youtube頻道 https://m.youtube.com/channel/UCF4nXJ4DQgEof3hbPotejVA Youtube食譜影片 https://youtu.be/pAMAQklqGDw

Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
【萬寧】星期三優惠大放送（只限15/10）

【萬寧】星期三優惠大放送（只限15/10）

萬寧今個星期三帶嚟精選萬寧自家品牌衛生巾及護墊系列買1送1！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60獨家送萬寧$15現金優惠券；而yuu會員嚟萬寧買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠（不包括會員價），出位價仲有多款健與美產品優惠！

YAHOO著數 ・ 5 小時前
雞食譜｜五指毛桃豉油雞

雞食譜｜五指毛桃豉油雞

五指毛桃是一種外型像樹根的支條的平性藥材，帶有椰子的香氣，通常都是用來煲湯但最近發現用來整豉油雞不但可以增香而且色澤皮光肉嫩

Cook1Cook煮一煮 ・ 13 小時前
蟶子煎蛋食譜│細蟶子烚開口即起肉最嫩 去黑線清洗走沙粒

蟶子煎蛋食譜│細蟶子烚開口即起肉最嫩 去黑線清洗走沙粒

蛋食譜│蟶子煎蛋 細蟶子烚開口即起肉最嫩 提起蟶子，很多人都只會想起長長身，價錢比較高那種蟶子王，用來清蒸或豉椒炒也很美味。而海鮮檔其實還有另一種比較細隻的蟶子仔，價錢便宜，肉質肥嫩，直接烚熟淋葱豉油或用來煎蛋也可。煎蛋前先把蟶子烚好，取出去掉黑線再清洗會更能洗走沙粒，即睇如何製作蟶子煎蛋：

Yahoo Food ・ 8 小時前
北上睇粉紅芒草！秋日限定美景：清遠「峰林曉鎮」夢幻花海！即睇粉黛亂子草花期、交通方法、打卡貼士

北上睇粉紅芒草！秋日限定美景：清遠「峰林曉鎮」夢幻花海！即睇粉黛亂子草花期、交通方法、打卡貼士

自從清遠長隆度假區今年年初開幕後，吸引不少港人前往清遠旅遊！今次Yahoo格價專員推介前往位於英德市的國家4A級旅遊景區「峰林曉鎮」，園內景色隨四季變換，如今秋季變成粉黛亂子草粉紅花海世外桃源，想欣賞這片秋日限定美景，即刻往下睇睇交通方法及網紅分享的打卡貼士吧！

Yahoo 旅遊 ・ 6 小時前
老狗久違的快樂郊遊　阿棍屋20狗狗乘九巴出遊西九文化區

老狗久違的快樂郊遊　阿棍屋20狗狗乘九巴出遊西九文化區

【動物專訊】很多老狗沒人問津，最終可能會在狗場終老，但他們仍然會渴望和感受快樂。阿棍屋早前應九巴邀請，帶了20隻狗狗乘搭寵物巴士，到西九文化區的草地郊遊，當中17隻是10歲以上的老狗，還有兩隻大狗和1隻輪椅狗狗。老狗狗們一到達草地，即時兩眼放光，充滿活力地奔跑玩耍，阿棍屋創辦人Ivy形容：「狗狗都很鍾意大自然，很喜愛自由奔跑，今次給了他們一次美好的回憶。 20隻狗狗在10月9日從阿棍屋出發，乘九巴的寵物巴士到西九文化區玩了一個多小時。Ivy表示：「今次真是很好的機會，讓他們可以去草地自由玩，是十分難得的事。他們不少是老狗，坐車時由義工抱住，都在打瞌睡，但沒想到一落車看到大草地，他們雙眼都發光，個個都變得很有動力，衝去海邊看風景，完全沒有停過。其中有個草地有康樂設施，可以讓他們穿山洞，他們都玩得很開心。」 當中17隻狗狗都是老狗，最老的狗狗是16歲的「歲歲」，他和15歲的「老老」都是從漁護署接出來的狗狗，都一同參加這次行程。12歲的「小魔怪」曾經被人遺棄在沙田公園，至今未找到新的領養人，這次也讓他感受到郊遊的快樂。 參加者還包括一隻5歲的輪椅狗狗「豆豆」，Ivy表示，豆豆小時候被弄傷腰骨

香港動物報 ・ 1 小時前
從巴黎伸展台到燒腦男神：齋藤工的驚人雙重人生揭秘！

從巴黎伸展台到燒腦男神：齋藤工的驚人雙重人生揭秘！

齋藤工，1981年8月22日生在東京港區，184公分的模特兒身高，帥得像從漫畫裡跳出來的男主角 😎。十多歲就開始當模特兒，還跑去巴黎時裝週走秀，簡直是自帶光芒！

Japhub日本集合 ・ 2 小時前
意粉食譜｜蕃茄忌廉雞肉長通粉 Creamy Tomato Chicken Penne Pasta

意粉食譜｜蕃茄忌廉雞肉長通粉 Creamy Tomato Chicken Penne Pasta

微酸的番茄忌廉雞肉長通粉是夏日開胃之選，而且這個長通粉就算放久了亦不會影響口感，適合帶飯。只需將所有材料放入電飯煲煮熟，就可以享受這道懶人料理。最後撒上巴馬臣起司粉，便當更有芝味！

Cook1Cook煮一煮 ・ 8 小時前
葵芳邨輪椅老婦以石頭襲擊白鴿案　警拘86歲張姓女子

葵芳邨輪椅老婦以石頭襲擊白鴿案　警拘86歲張姓女子

【動物專訊】本報早前報道葵芳邨一名坐輪椅的老婦丟石頭襲擊白鴿，熱心市民拍下影片及報警，警方回覆本報查詢時表示，已於10月11日在葵涌區拘捕一名86歲姓張本地女子，涉嫌「殘酷對待動物」，被捕人獲准保釋候查，須於11月上旬向警方報到。 事發在10月9日下午2時許，當時熱心市民在葵芳邨目擊一名坐輪椅的老婦至少3次向白鴿丟石頭，她拍攝了其中一次，並即場質問老婦為何這樣做，對方說是因為白鴿便溺，該熱心市民其報警。 警方對本報表示，於10月9日下午約3時接獲一名女途人報案，指一名女子在葵芳邨葵仁樓一涼亭以石頭擲向白鴿。葵青警區動物罪案警察專隊接手案件，經調查後，於10月11日在葵涌區拘捕一名86歲姓張本地女子，涉嫌「殘酷對待動物」。被捕人已獲准保釋候查，須於11月上旬向警方報到。 根據《防止殘酷對待動物條例》，任何人如殘酷地打、惡待動物，或殘酷地讓動物驚嚇，即屬違法，最高可罰款20萬元和監禁3年。 相關報道： 葵芳邨輪椅老婦以石頭丟鴿鴿 目擊者引述對方解釋：因為他們便溺 The post 葵芳邨輪椅老婦以石頭襲擊白鴿案 警拘86歲張姓女子 appeared first on 香港動物報 Hong

香港動物報 ・ 22 小時前
魯普尼克神父涉性侵至少 40 名女性　梵蒂岡耗兩年審查證據　任命 5 名法官審理︱Yahoo

魯普尼克神父涉性侵至少 40 名女性　梵蒂岡耗兩年審查證據　任命 5 名法官審理︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】梵蒂岡宣布已任命一個由五名法官組成的小組，負責審理斯洛文尼亞籍神父魯普尼克（Marko Ivan Rupnik）涉嫌多宗性侵、心理及靈性虐待案件。這宗案件經過兩年證據審查後，終於進入司法階段。

Yahoo新聞 ・ 23 小時前
Keeta優惠碼2025〡 6折優惠/外賣自取減$40

Keeta優惠碼2025〡 6折優惠/外賣自取減$40

Keeta 是美團旗下的香港外賣平台，每月均會聯同全港不同特色餐廳推出多項飲食優惠。無論是新客戶或是現有客戶，美食外送或是外賣自取，今個10月為大家送上最新優惠資訊！大家快點趁優惠未完結和親朋戚友一起享受優惠喇！

Yahoo Food ・ 8 小時前
珍惜生命｜火炭御龍山男子家中上吊 胞弟揭發惜太遲

珍惜生命｜火炭御龍山男子家中上吊 胞弟揭發惜太遲

火炭御龍山發生上吊自殺案。 今日（14日）下午12時56分，一名55歲男子於火炭樂景街28號御龍山一個單位內上吊，其胞弟發現後連忙報警求助。警方和救援人員接報後趕至現場，發現男子已經陷入昏迷，由救護車將他送往沙田威爾斯親王醫院搶救，可惜最終不治。警方正在調查其尋死原因。

am730 ・ 23 小時前
紅磡七旬老婦墮樓搶救8小時不治 疑忘帶鎖匙借工具撬門（更新）

紅磡七旬老婦墮樓搶救8小時不治 疑忘帶鎖匙借工具撬門（更新）

紅磡發生意外墮樓案。 周六（11日）晚上7時53分，一名73歲楊姓老婦被發現倒臥在紅磡必嘉街67至69號大廈天井位置，懷疑從高處墮下。警方和救援人員接報後趕至現場，老婦陷入昏迷，由救護車被送往伊利沙伯醫院治理，延醫至翌日（12日）凌晨4時33分不治。警方經調查後，證實死者為上址大廈住戶，懷疑她於大廈走廊意外失足墮

am730 ・ 1 天前
姚焯菲Chantel與李克勤兒子Ryan IG互動兼外出約會傳緋聞：我們只是朋友

姚焯菲Chantel與李克勤兒子Ryan IG互動兼外出約會傳緋聞：我們只是朋友

現於美國紐約大學就學的聲夢歌手姚焯菲（Chantel）與李克勤兒子李立仁（Ryan）為同校同學，二人不時於社交平台上交流互動，並因此傳出緋聞。Chantel大方回應與Ryan只屬好朋友，並叫大家不要誤會他們。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前