網紅食譜│醬燒杏鮑菇 高仿帶子原來要咁切
網上早前也有過的網紅食譜，利用各種菇菌來仿帶子，杏鮑菇在底面都劃了花後，咬起來會有像帶子那種直紋的絲絲口感，即睇Yahoo食譜：
網上早前也有過的網紅食譜，利用各種菇菌來仿帶子，其中有人用過的包括金菇和杏鮑菇。如果計新奇度當然是金菇仿帶子較有趣，但如果真要講好吃，絕對是杏鮑菇完勝。杏鮑菇在底面都劃了花後，咬起來會有像帶子那種直紋的絲絲口感，如果用帶海鮮味的蠔油來醬燒杏鮑菇，味道和質感也會近似帶子呢，即睇如何製作醬燒杏鮑菇：
醬燒杏鮑菇（3人份量）
烹煮時間：25鐘
材料：
大杏鮑菇2隻
蒜頭2瓣
葱花少許
牛油10克
醬汁：
蠔油1湯匙
糖1茶匙
鹽少許
水3湯匙
胡椒粉少許
老抽1茶匙
粟粉1茶匙
麻油半茶匙
做法
更多零失敗食譜
文、攝：謝翠玲
