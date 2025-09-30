網紅Andrew Tate涉性暴力 被指掐喉鞭打及持槍恐嚇女性 英皇家檢控署不提控︱Yahoo

WSJ：美國防部要求軍器廠增產至 4 倍
【Yahoo新聞報道】英國高等法院有 4 名女子入稟民事訴訟，指控網紅安德魯・泰特（Andrew Tate）涉及性暴力，不過英國皇家檢控署（CPS）周一（29 日）表示，案件未達到提出刑事檢控的標準，因此不會提出起訴。
被指掐住他人喉嚨、以皮帶鞭打
泰特因網上發表仇女言論而爆紅。綜合外媒報道，4 名女子指控泰特在 2013 至 2015 年間曾施以性暴力，包括多次掐住其中一人喉嚨、以皮帶鞭打，以及把槍指向她的臉。泰特早前在庭上透過代表律師強調「完全否認不當行為」，形容指控是「一堆謊言」及「嚴重捏造」。
皇家檢控署發言人表示，經審視警方提供的證據後，認為未符合檢控標準，因此不會採取進一步行動。泰特的律師稱歡迎決定，「雖然面對外界壓力，但證據本身已說明一切，皇家檢控署確認證據不足，沒有任何實際的定罪可能性，這是正確的決定。」
4 名女子因皇家檢控署在 2019 年已決定不予檢控，遂向高等法院提出民事訴訟。泰特的律師指，等到民事訴訟公開證據時，皇家檢控署作出這項決定的原因自然會清楚。
另一案涉 21 控罪
另一方面，皇家檢控署在今年 5 月另行宣布，已就另一宗案件批准對泰特及其 37 歲的弟弟特里斯坦・泰特（Tristan Tate）提出 21 項控罪。當中安德魯・泰特面對涉及 3 名疑似受害人的 10 項指控，包括強姦、實際身體傷害、人口販運及為利益控制賣淫；特里斯坦則涉及 1 名疑似受害人的 11 項控罪，包括強姦、實際身體傷害及人口販運。
貝德福德郡警方在 2024 年為兩人取得歐洲拘捕令，但由於羅馬尼亞另有訴訟程序，雙方同意延後引渡。
