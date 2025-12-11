專訪陳凱琳｜港姐轉型KOL 三子之母力勸大家生仔前要三思
辱罵、公審、匿名抹黑 網絡欺凌受害者焦慮、萌生自傷念頭 家長、當事人應如何應對？
在數碼科技滲透生活的年代，網絡世界早已成為學生社交互動的重要平台。社交媒體、即時通訊和網絡遊戲雖然為青少年帶來交流與娛樂，但同時也衍生出一種隱蔽而持續的傷害——網絡欺凌。這些欺凌行為往往令學生陷入沉默，甚至抗拒回校，成為缺課行為的導火線。香港小童群益會學校社會工作服務（新界西）服務總監謝姑娘及學校社會工作服務（九龍東）隊長梁姑娘分享常見的網絡欺凌成因，以及各方可以如何協助受欺凌者拾回重返校園的勇氣。
校園衝突延伸至網絡世界 涉辱罵、公審、匿名抹黑等手法
香港小童群益會日前發表一項中學生缺課研究，於 2025 年 5 月至 7 月期間透過社工服務數據，收集 214 名缺課中學生的資料。調查發現，學生缺課原因之中，有33.6%是由於與同學關係欠佳或者在學校沒有朋友，有學生亦反映遭遇欺凌、家庭期望過高及部分老師不當言行等問題，加重對學校的抗拒。不少家長或許未曾察覺，孩子在校園中經歷的微小摩擦——例如外貌、性格差異，甚至是朋輩間的誤會——一旦被帶到網絡世界，便可能被放大成公開攻擊。當旁觀者加入惡意評論或轉載內容，事件迅速升溫，演變成集體欺凌，對學生的情緒與心理造成深遠影響。
網絡欺凌的手法多變，較常見的包括：
• 利用 WhatsApp、IG 通訊軟件群組等通訊軟件發送辱罵或恐嚇訊息
• 在 IG Story、Secret Page 等 社交媒體平台匿名抹黑、造謠或煽動攻擊
• 於社交媒體創建假帳戶冒充或嘲諷受害者，散播羞辱性內容
• 在公開討論區惡意發文，暗示受害者身份並散播仇恨言論
謝姑娘及梁姑娘指出，網絡世界的欺凌者往往隱身於匿名帳戶之中，難以追查；而資訊可隨時被存取、轉載和擴散，令欺凌者能在任何時間、任何平台持續施壓。受害學生無法逃避這種無形攻擊，傷害不斷累積。這種橫跨校園與網絡的欺凌形式，令家長和學校難以及時察覺和介入，對孩子的情緒穩定與安全感構成重大挑戰。
受害者情緒崩潰、拒絕上學
面對持續的網絡欺凌，不少學生會出現焦慮、憤怒、孤單無助等情緒反應，甚至萌生自傷或自殺的念頭。他們可能對人失去信任，變得社交退縮，拒絕回校或參與日常活動。謝姑娘表示，這類情況對學生的心理健康構成重大影響，往往需要接受專業治療與情緒支援。受害者何時能夠回復狀態、重新返校並無明確時間表，短則需時數天，長則可能延續數月。在這段時間內得到耐心陪伴與理解，對學生的康復過程至關重要。
當事人、家長如何應對網絡欺凌？
面對網絡欺凌，學生、家長、學校以至旁觀者都肩負不同的支援角色。以下建議綜合了駐校社工的專業意見，旨在協助受害學生走出陰霾，逐步重拾校園生活的信心與安全感。
1. 當事學生的自我保護
向信任的家人、老師或社工傾訴，避免獨自承受壓力
優先照顧自己的身心靈健康，適時暫停使用社交平台，減少接觸可能造成情緒困擾的內容。
如網絡言論涉及誣蔑或恐嚇，應立即保留相關證據（例如截圖）、封鎖涉事帳號並使用平台舉報功能；情況嚴重者，亦可考慮報警求助，以保障自身安全。
若心理狀態穩定，可冷靜澄清誤解，避免情緒化反擊
2. 旁觀者的正面力量
保持判斷力，不盲目相信網絡言論
展現同理心，拒絕參與攻擊或人身評論
勇敢提醒他人停止不當行為，營造正面網絡文化
主動關懷受害者，協助澄清誤會
善用舉報功能，阻止仇恨帳號擴散
3. 家長的支援角色
以接納態度聆聽孩子分享，避免責備或急於解決
與孩子一同了解事件發展，按情況決定是否暫緩復課
如情緒受困，及早尋求心理輔導或社工支援
鼓勵參與正面活動，重建自信與人際關係
主動與學校溝通，制定復課安排及安全支援措施
4. 學校的介入與教育責任
設立心理輔導機制，提供情緒支援
定期與家長聯繫，掌握學生狀況
留意校內人際互動，及早介入潛在衝突
教育學生互相尊重、包容差異
提升網絡素養，教授正確使用網絡及辨識資訊的能力
欺凌者十惡不赦？他們也需要被理解
在處理網絡欺凌問題時，社會往往聚焦於受害者的傷痛與支援，但欺凌者本身也可能是另一種形式的受害者。部分學生因早期曾遭受排斥或創傷，未能有效處理情緒，最終將壓力轉化為攻擊行為。
這些學生同樣需要心理支援與教育介入。透過輔導，他們可以學習辨識與管理情緒，建立同理心，反思言行對他人的影響。學習健康的人際互動與溝通方式，有助他們在群體中建立正面關係，減少以欺凌作為表達方式的機會。
此外，讓學生明白網絡言論的影響力與法律責任，是培養他們成為負責任使用者的重要一環。理解與教育並重，不僅有助減少重複欺凌行為，更是建立安全、互相尊重的校園文化的關鍵。
理解與同行，是最好的治癒
網絡欺凌的傷害雖然無形，但影響深遠。學生的拒學行為，往往是對外界壓力的反應與求救訊號。家長與學校的支持，能為孩子提供安全空間，讓他們重新建立信心，勇敢面對未來。在處理過程中，不必急於讓孩子重返校園面對欺凌者，更重要的是讓他們感受到被理解與保護。
其他人也在看
中環歷山大廈女子於廁所分娩 母嬰送院初步情況穩定｜Yahoo
中環歷山大廈一名年約 30 歲的女子在商場廁所內分娩產子。嬰兒一度昏迷，母嬰二人同送瑪麗醫院，現時二人情況穩定。Yahoo新聞 ・ 46 分鐘前
高市早苗預警救命內幕曝光！ 北海道浦河70cm海嘯真相！
青森縣朝日放送八戶分部辦公室，8日晚震來襲，畫面超震撼：牆壁窗戶劇搖1分多鐘，辦公桌文件像雪片飛舞，員工抱頭蹲地尖叫。YouTube影片瘋傳，網友直呼「像在拍災難片」。Japhub日本集合 ・ 2 小時前
產後60天就敢素顏上陣！ 北川景子39歲拿獎拿到手軟！
她在神戶長大，小學二年級遇到阪神大地震，從小就對人心特別敏感，本來目標是當醫生，沒想到高中被星探盯上，直接變SEVENTEEN專屬模特兒。Japhub日本集合 ・ 22 小時前
劉亦菲素顏遊阿拉伯 玩貓頭鷹似足霍格華茲學生
【on.cc東網專訊】內地有「神仙姐姐」之稱的女星劉亦菲化身至索車模，親臨阿拉伯的阿布扎比賽車場欣賞賽車，離開車場後再變身「美少女」到地道餐廳High Tea輕鬆一下。家中飼養了多隻貓狗的她，無差別博愛，見駐場的貓頭鷹可愛，就戴上護腕跟這位「新朋友」合照留念，可東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
73歲洪金寶傳靠打「神秘液體」回春 大仔洪天明親解原因
73歲武打巨星洪金寶係影壇公認嘅傳奇人物，年輕時身手了得，不過隨歲月流逝及受糖尿病困擾，身體狀況不如以往，經常被拍到需要拐杖或輪椅協助出行。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
瑪嘉烈擴建工程疑偽造監測震動證明 林哲玄：建築業爛得不能再爛、層層造假
【Now新聞台】瑪嘉烈醫院擴建工程負責監測工程震動的分判商懷疑呈交偽造證明，醫管局報警跟進，醫療衞生界議員林哲玄指情況並不理想。立法會議員(醫療衞生界)林哲玄：「10年建院計劃都差不多完成，才找到(問題)是不理想，可以揭示出一個很嚴重的問題，我們香港的建築業已爛得不能再爛，層層都可以造假、層層壓榨。香港的勞工請不到便請黑工，之後糧又不出，又拖欠薪金，加上近日的災情都不無關係。我相信上任之後，所有立法會的會員都會相當緊張，一定要改革。」 #要聞now.com 新聞 ・ 4 小時前
63歲關之琳韓國被巧遇！「大方脫口罩」答應粉絲合照 凍齡美貌秘訣曝光
63歲關之琳近日在韓國被粉絲偶遇，當場大方摘下口罩合照，沒有明星架子，隨和態度意外成為討論焦點。照片中她髮量濃密、氣色明亮，皮膚緊緻幾乎看不到細紋，眉眼仍有過去「十三姨」的神韻，身形挺拔輕盈，被不少人直呼狀態宛如40多歲。姊妹淘 ・ 23 小時前
港男北海道自駕遊逆線撞車 致一人重傷被捕
【on.cc東網專訊】一名香港男子周三（10日）在日本北海道自駕遊時，逆線與一輛小型客車迎面相撞，致對方司機重傷。警方以涉嫌疏忽駕駛致人受傷為由，逮捕該名港男，正調查事故原因。on.cc 東網 ・ 3 小時前
大阪旅遊業遭受重創 中日緊張局勢引發大量取消預訂
【彭博】— 隨著東京和北京之間的緊張局勢升級，自11月下旬以來，在大阪市中心經營約80套度假出租房的Denryu Lin眼看著自己的生意不行了。Bloomberg ・ 1 天前
荔枝角公園罕見八色鳥翅膀骨折 無法修復或留港作教育展覽用途
全球僅得 1,500 至 7,000 隻的夏候鳥仙八色鶇月初出沒於荔枝角公園，引來攝影愛好者圍拍。至上周四（4 日），愛護動物協會接獲通報，懷疑有人利用食物誘拍仙八色鶇，遂派員了解，發現牠右側翅膀受傷。至今日(10 日），漁護署派員救走仙八色鶇，並送往嘉道理農場暨植物園檢查及治理。經檢查後發現翼尖骨折，影響遷徙能力，園方會研究合適方案，作教育展覽用途。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
邱澤、許瑋甯4個月大兒子長超帥！ 陳美鳳驚豔「基因好」：真的可以多生幾個
明星夫妻邱澤、許瑋甯結婚4年，已育有1個可愛的兒子，日前才剛盛大補辦婚禮，成為娛樂版面焦點。陳美鳳近日分享跟兩人私下聚會的照片，聊起婚禮仍相當開心，也大讚夫妻倆基因超好，生下長得帥、愛笑又可愛的寶寶：「他們真的可以再多生幾個，一定是超優的爸媽！」姊妹淘 ・ 1 天前
專訪陳凱琳｜港姐轉型KOL向鄭家穎學「百毒不侵」 三子之母力勸大家生仔前要三思
陳凱琳（Grace）自離開TVB後轉型，是近年冒起得最快的KOL之一，吸金力驚人。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
150人爭沙田新居屋 愉德苑457呎325.4萬成交 入伙兩年即成銀主盤引熱搶
新居屋出現銀主盤且以抽籤形式放售，吸引大批準買家。入伙僅兩年的沙田愉德苑，昨日（10日）由萊坊香港以抽籤方式出售一個銀主單位，收到約150份申請，最終以原價325.4萬元沽出，呎價約7,120元。28Hse.com ・ 2 小時前
【優品360】聖誕大優惠！多款熱賣商品優惠低至5折（即日起至25/12）
叮叮噹，又到聖誕！「優品360˚」繼續為大家送上至抵優惠，由即日起至12月25日展開「聖誕大優惠」第二擊！多款精選零食、美酒飲品、糧油雜貨等人氣產品優惠低至半價，俾大家盡情選購心頭好！ 除了延續大受歡迎的「買$100送$15」優惠，即時下載優品360˚ APP並登記成為CLUB 360˚ FANS會員，仲可專享限時「聖誕優惠券包」。齊齊投入聖誕折上折優惠，盡情掃貨！YAHOO著數 ・ 4 小時前
容天佑迎娶富家女五星級酒店筵開23席 新娘晒巨型龍鳳鈪氣派十足
現年30歲嘅TVB小生容天佑，憑劇集《法言人》飾演見習師爺「Tony仔」而備受關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
東張西望｜曾展望以道士身份提供意見 認為「網紅道長」行為極可疑
日前，曾展望以道士身份現身TVB資訊節目《東張西望》，惹起熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
日媒：日方籲法國謹慎考慮邀請習近平出席G7峰會
七國集團(G7)明年的輪任主席國、法國總統馬克龍，據報計劃邀請非G7成員國的中國國家主席習近平，出席明年6月在法國東部舉行的峰會，而日本據報呼籲法國謹慎考慮。日本《共同社》引述日本政府消息人士指，日方已經向法方表示擔憂，認為若邀請基本價值觀不同的中國參加峰會，將難以展開坦率討論，加上中日近期就日本首相高市早苗的涉台言論而關係轉差，令日方有警惕情緒。日方已向法方表達G7的意義，在於共通點較多的成員進行深入討論。《彭博》早前報道，馬克龍近期已就邀請習近平與會，與部分盟友國家進行磋商。 (ST)#七國集團 #G7 #習近平 #法國 #日本 (ST)infocast ・ 3 小時前
中國賭贏了？RISC-V全球晶片市佔率突破25%
最新數據顯示，RISC-V 架構在全球晶片市場佔有率已突破 25%，形成與 ARM、X86 三足鼎立之勢，中國工程院院士倪光南此前的預言或許有望成真。鉅亨網 ・ 1 天前
31 歲高級督察參與飛虎隊遴選受傷 昏迷送院搶救多日後不治 或將安排死因研訊︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一名警員於本月 4 日在南丫島對開海面參與警隊特別任務連（俗稱「飛虎隊」）的「進階遴選」測試時失去知覺，被送往醫院搶救，並延至今日（10 日）晚上不治。警務處處長周一鳴表示，港島總區會繼續跟進事件，並將提交死因報告，交由死因裁判官決定是否需要進行死因研訊。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
中伏餐廳｜網民批評foodie們熱捧餐廳中伏！標榜前酒店大廚主理 畫碟慶生餐廳
foodie們熱捧餐廳有伏？有網民近日在Threads上出post，投訴一間有很多Foodie和KOL推介，並標榜由前酒店大廚主理的餐廳，除了食物質素一般，店員亦不專業，最重要的是賣點之一的免費畫碟服務居然讓人失望。Yahoo Food ・ 1 天前