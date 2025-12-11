辱罵、公審、匿名抹黑 網絡欺凌受害者焦慮、萌生自傷念頭 家長、當事人應如何應對？

在數碼科技滲透生活的年代，網絡世界早已成為學生社交互動的重要平台。社交媒體、即時通訊和網絡遊戲雖然為青少年帶來交流與娛樂，但同時也衍生出一種隱蔽而持續的傷害——網絡欺凌。這些欺凌行為往往令學生陷入沉默，甚至抗拒回校，成為缺課行為的導火線。香港小童群益會學校社會工作服務（新界西）服務總監謝姑娘及學校社會工作服務（九龍東）隊長梁姑娘分享常見的網絡欺凌成因，以及各方可以如何協助受欺凌者拾回重返校園的勇氣。

校園衝突延伸至網絡世界 涉辱罵、公審、匿名抹黑等手法

香港小童群益會日前發表一項中學生缺課研究，於 2025 年 5 月至 7 月期間透過社工服務數據，收集 214 名缺課中學生的資料。調查發現，學生缺課原因之中，有33.6%是由於與同學關係欠佳或者在學校沒有朋友，有學生亦反映遭遇欺凌、家庭期望過高及部分老師不當言行等問題，加重對學校的抗拒。不少家長或許未曾察覺，孩子在校園中經歷的微小摩擦——例如外貌、性格差異，甚至是朋輩間的誤會——一旦被帶到網絡世界，便可能被放大成公開攻擊。當旁觀者加入惡意評論或轉載內容，事件迅速升溫，演變成集體欺凌，對學生的情緒與心理造成深遠影響。

網絡欺凌的手法多變，較常見的包括：

• 利用 WhatsApp、IG 通訊軟件群組等通訊軟件發送辱罵或恐嚇訊息

• 在 IG Story、Secret Page 等 社交媒體平台匿名抹黑、造謠或煽動攻擊

• 於社交媒體創建假帳戶冒充或嘲諷受害者，散播羞辱性內容

• 在公開討論區惡意發文，暗示受害者身份並散播仇恨言論

謝姑娘及梁姑娘指出，網絡世界的欺凌者往往隱身於匿名帳戶之中，難以追查；而資訊可隨時被存取、轉載和擴散，令欺凌者能在任何時間、任何平台持續施壓。受害學生無法逃避這種無形攻擊，傷害不斷累積。這種橫跨校園與網絡的欺凌形式，令家長和學校難以及時察覺和介入，對孩子的情緒穩定與安全感構成重大挑戰。

受害者情緒崩潰、拒絕上學

面對持續的網絡欺凌，不少學生會出現焦慮、憤怒、孤單無助等情緒反應，甚至萌生自傷或自殺的念頭。他們可能對人失去信任，變得社交退縮，拒絕回校或參與日常活動。謝姑娘表示，這類情況對學生的心理健康構成重大影響，往往需要接受專業治療與情緒支援。受害者何時能夠回復狀態、重新返校並無明確時間表，短則需時數天，長則可能延續數月。在這段時間內得到耐心陪伴與理解，對學生的康復過程至關重要。

當事人、家長如何應對網絡欺凌？

面對網絡欺凌，學生、家長、學校以至旁觀者都肩負不同的支援角色。以下建議綜合了駐校社工的專業意見，旨在協助受害學生走出陰霾，逐步重拾校園生活的信心與安全感。

1. 當事學生的自我保護

向信任的家人、老師或社工傾訴，避免獨自承受壓力

優先照顧自己的身心靈健康，適時暫停使用社交平台，減少接觸可能造成情緒困擾的內容。

如網絡言論涉及誣蔑或恐嚇，應立即保留相關證據（例如截圖）、封鎖涉事帳號並使用平台舉報功能；情況嚴重者，亦可考慮報警求助，以保障自身安全。

若心理狀態穩定，可冷靜澄清誤解，避免情緒化反擊

2. 旁觀者的正面力量

保持判斷力，不盲目相信網絡言論

展現同理心，拒絕參與攻擊或人身評論

勇敢提醒他人停止不當行為，營造正面網絡文化

主動關懷受害者，協助澄清誤會

善用舉報功能，阻止仇恨帳號擴散

3. 家長的支援角色

以接納態度聆聽孩子分享，避免責備或急於解決

與孩子一同了解事件發展，按情況決定是否暫緩復課

如情緒受困，及早尋求心理輔導或社工支援

鼓勵參與正面活動，重建自信與人際關係

主動與學校溝通，制定復課安排及安全支援措施

4. 學校的介入與教育責任

設立心理輔導機制，提供情緒支援

定期與家長聯繫，掌握學生狀況

留意校內人際互動，及早介入潛在衝突

教育學生互相尊重、包容差異

提升網絡素養，教授正確使用網絡及辨識資訊的能力

面對網絡欺凌，學生、家長、學校以至旁觀者都肩負不同的支援角色。

欺凌者十惡不赦？他們也需要被理解

在處理網絡欺凌問題時，社會往往聚焦於受害者的傷痛與支援，但欺凌者本身也可能是另一種形式的受害者。部分學生因早期曾遭受排斥或創傷，未能有效處理情緒，最終將壓力轉化為攻擊行為。

這些學生同樣需要心理支援與教育介入。透過輔導，他們可以學習辨識與管理情緒，建立同理心，反思言行對他人的影響。學習健康的人際互動與溝通方式，有助他們在群體中建立正面關係，減少以欺凌作為表達方式的機會。

此外，讓學生明白網絡言論的影響力與法律責任，是培養他們成為負責任使用者的重要一環。理解與教育並重，不僅有助減少重複欺凌行為，更是建立安全、互相尊重的校園文化的關鍵。

理解與同行，是最好的治癒

網絡欺凌的傷害雖然無形，但影響深遠。學生的拒學行為，往往是對外界壓力的反應與求救訊號。家長與學校的支持，能為孩子提供安全空間，讓他們重新建立信心，勇敢面對未來。在處理過程中，不必急於讓孩子重返校園面對欺凌者，更重要的是讓他們感受到被理解與保護。

謝慧玲 香港小童群益會 學校社會工作服務（新界西）服務總監