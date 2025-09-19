2025最強網絡潮流「Performative Male」是什麼？解密「文藝表演男」如何靠「這3樣東西」當魚餌吸引女生

Performative Male 成 2025 年最強網絡潮流！大家的身邊也有每天喝抹茶打卡的男生嗎？最近美國各地的 Gen Z 舉辦「Performative Male 大賽」，諷刺為吸引女性及網絡注意，而故意裝作自己與女生們有著同樣喜好的男生。Performative Male 有哪些特點？一起來看看吧！

Performative Male 是什麼？

Performative Male 特色包括：隨時隨地拿著一杯抹茶，透明塑膠杯裝著才能看到抹茶的色澤，更容易吸引喜愛抹茶的女生們喜愛。於手袋上掛上 Labubu 公仔、使用有線耳機（Apple Earpod 大大加分）、帆布 Totebag 是基本盤！

袋上掛上 Labubu 就是很 Performative Male 的表現。(Photo by Raimonda Kulikauskiene/Getty Images)

Performative Male 經常手拿抹茶是基本。 (Photo by Edward Berthelot/Getty Images)

更厲害的 Performative Male，則拿出必殺技：女性作家所寫的書本、穿上寬鬆的牛仔褲及小眾女歌手的 indie 音樂黑膠碟！厲害的細節還有「包頭絲巾」、「棒球帽子」等，現已成為 2025 年最強的網絡 meme ，很期待香港舉辦「Performative Male 大賽」呢～

