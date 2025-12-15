網絡熱話｜誤信 KOL 業配 eSIM，網民買完大叫中伏！ 如何確認手機支援 eSIM？ 使用方式？

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
手機電話卡由大變小，目前最新的 e-SIM 更是一張直接嵌在底板上的晶片，用戶只需要輸入資料或掃一掃電訊商的二維碼就能註冊。不過 e-SIM 在香港未算普及，因為進口的行貨手機型號大部分都只支援實體 SIM 卡。然而近來有不少網紅、KOL 業配 eSIM，主打使用便利、價錢更吸引，但一般人如果沒想太多就直接付錢下單，買了才發現不能使用？會發文投訴也是可以想像的。
所以你要如何確認手機有沒有支援 eSIM？Yahoo Tech 這邊教你一個很簡單的方式！
檢查 iPhone 或其他手機是否支援 eSIM：
用電話鍵盤按下 *#06#，如果您的手機支援 eSIM，應該可以看到手機的 eSIM 獨特識別碼（EID），這是一組 15 或 16 位數字的電子序號辨識碼。
進階一點的方式也有以下幾個：
iPhone：「設定」→「流動數據」→「加入 eSIM」或「加入行動方案」
Samsung：「設定」→「連接」→「SIM 管理器」→ 查看是否有「新增 eSIM」選項
小米：「設定」→「流動網絡」→「eSIM 卡設定」
檢查裝置資訊 您也可以進入「設定」→「關於手機」→「狀態資訊」查看是否顯示 EID 欄位。如果手機支援 eSIM，您將在顯示的選單中看到 EID 欄位。
香港常見的支援 eSIM 手機型號：
iPhone 17系列
iPhone Air
iPhone SE（第2代，2020年）
iPhone SE（第3代，2022年）
iPhone XS
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra | Tab S10+
Samsung Galaxy Z Flip
小米 15
Huawei P40
Huawei P40 Pro
Huawei Mate 40 Pro 5G
Huawei Pura 80 Ultra
Huawei Pura 80 Pro
HONOR Magic 5 Pro
HONOR Magic V5
VIVO X300
VIVO X300 Pro
更多型號可以參考 csl 的支援頁面，截稿時的最後更新時間為 2025 年 12 月。
eSIM 推介
香港人會選用 eSIM 的原因大概都是因為要購買外遊數據，入手 eSIM 的程序可以完全透過網站 / app 完成，用戶不需要親身到店舖處理，也不需要等待實體 SIM 卡寄到家裡。理論上，喜愛外遊又時常坐紅眼班次的香港人，是可以壓線到臨近起飛前的十數分鐘才上網買外遊 eSIM（當然不建議了）。
如果你是確認自己手上的手機或智能裝置支援 eSIM，可以在旅遊產品平台，如 Klook、KKday 等選購。
旅遊 eSIM
近期越來越多旅遊人士喜愛使用 eSIM，因為與傳統的 SIM 卡相比，eSIM 只要在手機設定頁裡操作就可以輕鬆切換運營商，免卻在飛機上跌卡的危險情況。然而香港支援 eSIM 的行貨手機有限，比較常見的機型包括最新的 iPhone 16e、小米 15 Ultra 和 ASUS ZenFone 12 Ultra。
日本 4G eSIM card 高速上網｜HK$52 起
韓國無限流量吃到飽eSIM卡（電子郵件發送）- SK電信｜HK$68 起
東南亞｜4G/5G eSIM 新加坡、泰國、越南、馬來西亞（即買即取QR Code）｜HK$22 起
