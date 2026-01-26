網絡熱話｜外國網絡掀起「成為中國人」熱潮 追捧中式養生：飲熱水，著拖鞋？
最近外國掀起一股「成為中國人 Becoming Chinese」熱潮？近期Tiktok上有不少外國網民上載自己喝熱水的片段，指自己正追捧中式養生，更指中式養生是新的生活指南。
中式養生成外國網絡熱潮
近期外國Tiktok上有不少網民上載自己喝熱水、煲湯煮粥的影片，他們更指自己要當中國人、過中式生活、追求中式養生。有不少網民更指中式養生更身體變好，有美國女生更指自從改喝熱水和薑茶，連多年的胃病都紓緩了。
