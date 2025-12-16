網絡熱話｜日本人瘋搶香港超市必買好物清單 網民：居然無熱浪薯片？

早前有日本網民在社交媒體上分享了一份「香港超市11樣必買好物清單」，引起日本和香港的網民熱烈討論。清單上有不少香港人的日常用品，如家樂牌雞粉和TEMPO紙巾都上榜，令香港網民感到好奇，更有網民笑言：「原來日本人見到DONKI攻略就係呢個感受」

日本網民推「香港超市11樣必買好物清單」

日本網民在Threads上分享的這份「香港超市11樣必買好物清單」，當中除了有港人常用的用品和食品，更有些港人都未必認識的零食！一起看看這份清單：

嘉頓開心果仁牛油曲奇 熊寶貝衣物清新噴霧及衣物香氛袋 三師兄 五黑堅果牛油曲奇 合味道杯麵 寶之素 牛乳蓮子紫米露 卡樂B 熱浪薯條及皇家紫薯條 陸羽茶包 卡樂B 熱浪香辣味蝦片 卡樂B 熱浪香辣味粟一燒 家樂牌雞粉 TEMPO迷你紙巾及濕紙巾

