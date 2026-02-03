網絡熱話｜秋葉原咖啡廳貼出結業告示惹爭議 英韓中文內容明顯有差異

日本知名連鎖咖啡品牌TULLY'S COFFEE位於東京秋葉原的門市上月結業，結業前貼出的公告引發網民熱議！從網民上載的照片可見，咖啡店在門口貼出多國語言公告，有網民就發現告示的英文和韓文版本感謝顧客20年來的照顧，但簡、繁體中文版本就冷冰冰的寫上「已閉店，請勿進入」，引起差別待遇的爭議。

網民：20年積壓的心聲

網民在X上貼出照片，可見咖啡店門外貼出的結業告示除了日文，還有韓文、英文和中文的版本。而韓文和英文版本明顯更詳細，內容亦更溫暖。而中文版本就只有一句：「已閉店，請勿進入」。有網民就指：「20年積壓的心聲，在告示中明確表達了」。而店家TULLY'S COFFEE為平息輿論，後來亦將咖啡店門上原本貼出的中、英、韓文多國語言告示全部移除，僅保留日文公告。

圖片來源：X@kaztsu



