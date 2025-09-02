網絡熱話｜網傳港大圖書館發告示 籲「請勿在垃圾筒內大便」

有網民於社交平台貼出相片，並發文指在香港大學圖書館看到一個告示，相中告示以繁體中文、簡體中文和英文寫上「請勿在垃圾筒內大便」字眼。

網傳此告示來自港大圖書館。（圖片來源：Thimas Chung Facebook）

網民：Every sign tells a story…

帖文引起不少網友熱議，有留言笑稱「Every sign tells a story」（每個告示都有故事），有人怒指「吾不欲觀之矣！」、「百年來都不曾發生的事」，亦有人大為驚訝，表示不能盡信。

網友Thimas Chung以英文寫下所見所聞。（圖片來源：Thimas Chung Facebook）

