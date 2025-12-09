宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
網絡熱話｜Threads瘋傳元朗大寶冰室肉餅飯 變成Threads洗版留言
元朗大寶冰室的肉餅飯近期爆紅？近日在Threads上洗版的熱話一定是元朗大寶冰室的肉餅飯！事源是有位網友在7月時開始在不同的帖文下留言，其寫法半玩笑半宣傳，均提及元朗大寶冰室的肉餅飯，後來變成網絡熱話，引起其他網民對這間肉餅飯的好奇心！
不少網民入元朗「朝聖」
該名網民由7月起在Threads上不斷回覆不同的帖文，但內容都會提到大寶冰室：例如「大寶冰室痴咗線」、「三點三無位、人人都係食肉餅飯」、「全亞洲最優秀嘅肉餅飯」等言論，洗版式的留言終引起其他網友的關注，並紛紛仿效，更有不少人走入元朗試試這間肉餅飯究竟有多好吃，成功引起一股肉餅飯熱潮！
圖片來源：Threads、Openrice
