網絡現偽冒「易通行」虛假網站 運輸署呼籲市民提防

【on.cc東網專訊】運輸署今日(31日)呼籲市民提高警覺，留意偽冒「易通行」的虛假網站，企圖欺騙收件人付款及騙取其信用卡資料。運輸署澄清這些虛假網站與「易通行」沒有任何關係，亦已把事件交執法部門跟進。

運輸署重申，用戶或車主如需在網上繳交隧道費，必須登入「易通行」網站或流動應用程式。市民如接獲不明來歷的短訊，應保持警覺，切勿登入可疑網站及提供個人資料。

