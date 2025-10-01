網讚傳奇遇上傳奇 林書豪搭飛機遇馬友友

▲林書豪（左）日前搭飛機遇到馬友友（右），讓他興奮發文表示：「遇到傳奇」，兩人都是哈佛校友，更都以亞裔身份闖出名堂，讓網友大讚：「是傳奇遇傳奇」。（圖／翻攝自Jeremy Lin 林書豪）

[NOWnews今日新聞] 前NBA球星林書豪今（1）日在臉書發文，分享自己在飛機上，遇見世界知名大提琴家馬友友，興奮直呼：「遇到一個傳奇人物！！Ran into a LEGEND」，兩人的合照一曝光，立刻在網上掀起熱議，網友紛紛留言表示：「應該是傳奇遇上傳奇」。

搭飛機遇到馬友友 林書豪興奮發文

林書豪曬出與馬友友在機艙門旁的合照，他身穿白色帽T，馬友友則穿粉紅Polo衫，兩人肩並肩合影笑容燦爛。馬友友還用手指向林書豪，畫面相當溫馨。粉絲也紛紛留言：「應該是傳奇遇上傳奇」、「兩位都是我欣賞的天才」、「兩位都是各領域的佼佼者」，更有人留言：「You’re both inspirASIANS」，直誇兩人都是亞裔之光，帶給無數人力量。

▲馬友友（如圖）籌劃了「絲路計畫」（Silk Road Project），至今已影響數百位藝術家。（圖／牛耳藝術提供）

不只是哈佛校友 兩人都打破亞裔天花板

林書豪的人生充滿勵志性。2012年的「林來瘋」（Linsanity）讓他從紐約尼克隊的替補，一夜之間成為NBA焦點，從NBA退役後轉戰亞洲聯盟，2024年率台北天王星奪PLG冠軍。 馬友友則是古典音樂界的活傳奇，籌劃了「絲路計畫」（Silk Road Project），推動全球音樂交流，已影響數百位藝術家。

林書豪遇馬友友 網友讚傳奇同框

林書豪與馬友友除了分別在各自領域締造傳奇外，兩人還都是哈佛校友。林書豪於2010年主修經濟學畢業，馬友友則在 1976 年取得人類學學位，後來更於1991年獲頒哈佛榮譽博士學位，兩人都以亞裔身分打破各自領域的玻璃天花板，因此這次相遇也被網友認為是：「傳奇遇上傳奇」。

